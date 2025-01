Fără permis de conducere și cu dosar penal, deși nu a încălcat vreo regulă în trafic. Detaliul care te poate costa scump, fără să-ți dai seama

În România, legislația rutieră impune reguli stricte în cazul accidentelor, iar nerespectarea acestora poate duce la consecințe grave, chiar și atunci când șoferul nu este conștient că a fost implicat într-un incident. O simplă neatenție sau o situație aparent minoră, cum ar fi lovirea unei alte mașini sau a unui pieton fără să realizezi, poate atrage suspendarea permisului de conducere și deschiderea unui dosar penal. O astfel de poveste, relatată recent, arată cât de severă poate fi legea și cum necunoașterea detaliilor legale poate afecta un șofer obișnuit.

Conform legislației în vigoare, orice accident rutier trebuie raportat, indiferent de gravitatea acestuia. Regulile sunt clare:

Nerespectarea acestor obligații este considerată o încălcare gravă a legii, care poate duce la suspendarea permisului de conducere și, în cazurile mai severe, la deschiderea unui dosar penal.

Polițistul Tavi Perțea, cunoscut pentru explicațiile sale despre legislația rutieră, afirmă pentru ProMotor că:

Dacă accidentul implică vătămări corporale, consecințele sunt și mai grave, putând include acuzații de fugă de la locul accidentului sau vătămare corporală din culpă.

Un exemplu elocvent este cazul unui șofer din București, povestit pe canalul de YouTube „Silviu despre mașini”. Acesta s-a trezit cu permisul suspendat și cu un dosar penal, deși susține că nu a fost conștient de incidentul în care a fost implicat.

Potrivit relatării, șoferul se afla într-o intersecție, la semafor, în apropierea unui motociclist. Când semaforul a indicat culoarea verde, șoferul a plecat de pe loc, iar motociclistul a susținut ulterior că roata mașinii ar fi trecut peste piciorul său, aflat în lateral. Motociclistul a mers la spital câteva ore mai târziu, unde medicii au sesizat Poliția, deși acesta nu intenționa să depună plângere.

Conform legii, însă, raportarea incidentului la Poliție este obligatorie în cazul vătămărilor corporale, ceea ce a dus automat la deschiderea unui dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și la suspendarea permisului șoferului pe o perioadă nedeterminată, până la finalizarea cercetării.

Silviu a declarat:

„Nu am simțit nimic, nu mi-am dat seama că am trecut peste piciorul motociclistului. Am aflat de incident abia când Poliția m-a contactat. Consider că decizia de a-mi suspenda permisul, fără să existe dovezi clare de culpă, este nedreaptă.”