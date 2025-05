Dacia Bigster, în cel mai important test de siguranță. Cât de bine supraviețuiesc pasagerii unui accident cu bolidul de la Mioveni, conform EuroNCAP

Cea mai nouă vedetă a uzinei de la Mioveni, Dacia Bigster, a ajuns în laboratoarele EuroNCAP, unde a fost analizată la fel de dur ca rivalii din segment. Rezultatul final? Trei stele din cinci, exact ca la generația curentă Duster. Scorurile detaliate – 69 % pentru protecția adulților, 85 % pentru protecția copiilor, 60 % pentru pietoni și bicicliști și 57 % pentru asistență de siguranță – întăresc reputația Dacia de a pune mai presus costul total redus decât o pleiadă de sisteme avansate.

Cum s-a descurcat Bigster la impact frontal și lateral

La testul frontal clasic, structura de rezistență a menținut habitaclul stabil, iar manechinii adulți au înregistrat răni de gravitate mică la torace și tibie. Punctele pierdute au venit la impactul lateral pe partea șoferului: airbagul cortină nu a reușit să limiteze complet accelerațiile la nivelul pieptului, ceea ce a dus la un calificativ „marginal”. În schimb, pentru pasagerii copii instalați pe ISOFIX, scorul de 85 % arată o retenție bună în coliziunile frontale și laterale, iar montanții ușilor nu s-au deformat periculos.

Protecția pietonilor și bicicliștilor – lumină și umbre

Capota și bara față au arătat zone bine calibrate de absorbție pentru impact cu pietonii, mai ales în zona centrală, însă montanții groși și partea inferioară a parbrizului rămân ferme și, implicit, mai agresive. Pentru bicicliști, sistemul de frânare autonomă (AEB) recunoaște ținte în timpul zilei, însă performanța scade noaptea sau la viteze urbane reduse. Concluzia evaluatorilor: Bigster e „acceptabil” pentru utilizatorii vulnerabili, dar departe de nivelul modelelor care au primit cinci stele.

Sistemele de asistență – minimul legal, nimic în plus

Capitolul care a tras în jos media generală este siguranța asistată. Bigster oferă standard avertizare de părăsire a benzii, limitator de viteză și frânare autonomă de urgență pentru vehicule și pietoni. Lipsesc, însă, funcții precum menținerea activă pe bandă sau monitorizarea șoferului pentru oboseală. În testele de reacție automată, mașina a frânat la timp în 70 % dintre scenarii; în rest, a redus viteza, dar nu a putut evita complet coliziunea. Rezultatul: numai 57 % la acest capitol, față de 80–90 % pentru SUV-urile rivale cu prețuri mai mari.

Strategia Dacia: siguranță de bază și costuri reduse

Șeful mărcii, Denis le Vot, a reiterat că Dacia nu vânează stele, preferând dotările impuse de legislație pentru a păstra prețul la un nivel accesibil. Într-o comparație provocatoare, a menționat că un vehicul second-hand de cinci ani ar fi notat astăzi cu zero stele, de unde rezultă că Bigster rămâne, totuși, o opțiune decentă din punct de vedere al protecției. Clienții țintă sunt familiile care vor un SUV compact spațios, cu motorizări termice sau hibride simple, la sub 25 000 € – un prag psihologic sub care puțini rivali oferă patru sau cinci stele.

Ce poate îmbunătăți Bigster în viitor

Pentru un scor mai bun, Dacia ar trebui să adauge:

un radar frontal cu rază lungă, capabil să detecteze bicicliști și noaptea;

o cameră cu unghi larg pentru citirea permanentă a marcajelor rutiere;

un airbag central între scaune, menținut de mulți constructori drept soluție-cheie la impactul lateral;

senzori de monitorizare a oboselii șoferului și de prezență pe bancheta din spate.

În plus, adoptarea unor materiale de absorbție suplimentare în pragurile laterale ar reduce forțele resimțite de șofer în accidentele laterale.

Concluzie – trei stele care spun o poveste de compromis

Dacia Bigster confirmă filosofia „smart buy” a mărcii: atât siguranță cât trebuie, la cost minim. Pentru șoferii care își doresc dotări active de ultimă generație, scorul de trei stele poate părea modest, însă pentru cumpărătorii care privesc raportul preț-valoare, Bigster rămâne o alegere tentantă. Cu dotările standard vei fi protejat mai bine decât într-un second-hand de acum un deceniu, iar dacă bugetul îți permite, pachetul opțional de siguranță poate adăuga acele funcții care apropie mașina de pragul celor patru stele. În așteptarea unei eventuale revizuiri EuroNCAP mai strictă, Bigster își menține statutul de SUV accesibil, dar recomandă prudență pentru cine dorește excelență în siguranță activă, conform Profit.ro.