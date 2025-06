Cristian Boureanu, dezvăluire din dosarul în care este acuzat de agresiune sexuală. Cine ar fi una dintre fetele venite la el acasă

București, 3 iunie 2025 – Un nou scandal zguduie scena publică din România: fostul deputat Cristian Boureanu se află în centrul unei anchete de agresiune sexuală, în urma unei plângeri depuse de o femeie de 23 de ani. Incidentul reclamat ar fi avut loc pe 1 iunie, în locuința politicianului din Sectorul 1 al Capitalei, în timpul unei întâlniri informale, descrisă de martori drept un grătar în cerc restrâns.

Cristian Boureanu, anchetat pentru agresiune sexuală

Potrivit informațiilor oficiale furnizate de Poliția Municipiului București, cercetările au fost declanșate imediat după ce tânăra a reclamat că a fost atinsă fără consimțământ în zona intimă, iar Boureanu i-ar fi făcut afirmații cu tentă sexuală și i-ar fi restricționat libertatea de a ieși din cameră.

„La data de 1 iunie 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 2 Poliție au fost sesizați, prin plângere, de către o femeie în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că ar fi fost agresată sexual de un bărbat în vârstă de 52 de ani”, a transmis oficial Poliția Capitalei.

Declarațiile tinerei și momentul tensionat

În plângerea sa, tânăra – identificată în documente cu inițiala „A.” – susține că fostul parlamentar a devenit agresiv în dormitorul său, în jurul orei 18:00, atingând-o fără acordul ei. Ea ar fi reușit să părăsească încăperea doar cu ajutorul prietenei care o însoțea.

„Numitul Boureanu Cristian s-a apropiat de reclamantă până ce aceasta s-a oprit într-o comodă, după care a început să o pipăie în zona sânilor și a fundului, fără voia ei (…), spunându-i că ‘îi stă bine la el în pat’”, se arată în sesizare.

În spațiul public au apărut și înregistrări audio care ar reda un schimb de replici tensionat între fostul deputat și presupusa victimă, potrivit Cancan:

Tânăra: „Măi, nu mă atinge!”

Boureanu: „Îți stă bine la mine în pat!”

Tânăra: „Lasă-mă!”

Boureanu: „Ia-mă în brațe să vezi ce simți!”

Reacția lui Cristian Boureanu: „Este o înscenare!”

Contactat de Actualitate.net pentru un drept la replică, Cristian Boureanu a respins categoric acuzațiile și susține că întreaga situație este o „provocare fabricată” de două tinere, dintre care una ar lucra la o publicație de tip tabloid.

„Nu am nimic mai mult de declarat decât că este o provocare și o înscenare de la cap la coadă, realizată de două fete, dintre care una angajată la o publicație de cancan, cea care a și promovat subiectul”, a declarat Cristian Boureanu, potrivit sursei menționate.

Acesta a mai menționat că va oferi mai multe detalii după ce va fi citat oficial pentru audieri. Într-un mesaj audio distribuit în presă, Cristian Boureanu insinuează că presupusa victimă era îmbrăcată provocator și că există imagini de pe camerele de supraveghere care i-ar susține nevinovăția.

„Tânăra mi-a spus că a primit 100.000 de dolari de la prietenul ei. Vom publica imaginile cu sonor, dacă va fi nevoie”, a spus fostul deputat într-un alt mesaj audio obținut de jurnaliști.

Ancheta este în desfășurare

În urma plângerii, polițiștii i-au explicat tinerei că are dreptul să solicite emiterea unui ordin de protecție, însă aceasta a refuzat. Dosarul este în prezent instrumentat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și cercetările se desfășoară in rem, sub suspiciunea de agresiune sexuală.

Pe măsură ce ancheta avansează, opinia publică așteaptă cu interes să vadă dacă acuzațiile se vor susține prin probe clare sau dacă declarațiile lui Boureanu privind o presupusă înscenare vor căpăta fundament legal.