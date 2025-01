Ce experiență a avut un jurnalist englez, timp de 48 de ore, la un SPA din România: „Vii aici pentru amestecul bogat de istorie și mancare rafinată”

Un jurnalist englez s-a bucurat de câteva zile libere, așa că și-a cumpărat un bilet ieftin de avion cu destionația București, deli nu știa mai nimic despre capitala României. Vedeți în rândurile de mai jos ce l-a făcut să plece într-o aventură de un weekend.

Ce experiență a avut un jurnalist englez, timp de 48 de ore, în București

Un jurnalist britanic a decis să viziteze Bucureștiul, după ce a văzut mai multe filmulețe pe rețelele sociale. Și-a salvat câteva clipuri de la TikTok, le-a adîugat în Google Maps și a plecat la drum, deși nu știa prea multe despre capitala României, decât că a devenit o atracție pentru pasionații de SPA din toată Europa pentru complexul Therme.

„Capitala României a devenit o destinație populară pentru turiști, în special datorită faimei Therme București Spa, dar adevăratele comori ale orașului se află în inima acestuia. Când Aeroportul Leeds Bradford a adăugat o nouă rută în programul său limitat, decizia mea a fost luată.

Ar fi vrut să viziteze și castelul lui Dracula

Într-un moment de spontaneitate, am rezervat bilete dus-întors pentru mai puțin de 150 de lire sterline (aproximativ 178 de euro), am aruncat câteva tricouri într-un bagaj minuscul care abia respecta cerințele Ryanair pentru bagajul de mână și am rezervat două nopți într-un hotel care nu aparținea unui conglomerat american. Cu doar 48 de ore la dispoziție pentru a explora Bucureștiul, un itinerar bine planificat era esențial. Așa că am căutat pe TikTok cele mai interesante locuri recomandate de internauți și le-am salvat pe Google Maps.

Trebuie să recunosc cu rușine că nu știam aproape nimic despre orașul în care urma să aterizez, în afară de faptul că este adesea considerat un punct de plecare spre Transilvania, locul de origine al celui de-al doilea cel mai faimos vampir din lume, după Edward Cullen. Cu toate acestea, Castelul Bran, cu poveștile sale despre Dracula, se află la peste 150 de kilometri de aeroport – ceea ce ar fi însemnat o călătorie dus-întors de cinci ore, într-o vacanță scurtă. Nu aveam chef de așa ceva. De altfel, nici nu am permis de conducere”, spune jurnalistul Liam Gilliver.

Britanicul a luat la pas Bucureștiul și a rămas impresionat de ceea ce a găsit. Cafenele moderne, peisaje comuniste, împletite cu o anumită atmosferă de glamour hollywoodian, amestecată cu arhitectură frumoasă și biserici vechi de sute de ani.

Ce mai elegantă librărie pe care a văzut-o vreodată

”Cărturești Carusel este poate cea mai elegantă librărie pe care am văzut-o vreodată. Secțiunea de cărți în engleză este mică, dar vei găsi multe titluri contemporane, o gamă variată de cadouri, papetărie și suveniruri drăguțe. După ce m-am alimentat și mi-am luat o carte, am pornit de pe aglomerata arteră comercială spre zonele mai puțin vizitate ale orașului. M-am strecurat pe alei pavate și m-am trezit înconjurat de bijuterii vechi, magazine de blănuri și standuri de țigări.

Există o anumită atmosferă de glamour hollywoodian, amestecată cu arhitectura din epoca comunistă, biserici uimitoare din secolul al XVIII-lea și o cafenea care părea complet indiferentă față de eventualele procese de încălcare a drepturilor de autor intentate de Starbucks.

Mi-am continuat aventura și am ajuns la următorul obiectiv: Palatul Parlamentului, pe care l-am vizitat în cadrul unui tur ghidat inspirat de un episod din Travel Man. Palatul este a doua cea mai mare clădire administrativă din lume, după Pentagon, și impresionează prin măreția sa intimidantă, chiar dacă decorul interior încearcă să fie prietenos”, a mai spus jurnalistul.

Liam Gilliver a rămas impresionat de viața de noapte din București, pe care a văzut-o cumva de la distanță, fără a colinda prin cluburile de fițe din Capitală. Nu s-a putut abține și a mers și la Therme, pentru a vedea cu ochii săi minunile prezentate de atâția turiști pe rețelele sociale. A rămas impresionat.

”Nu uita să-ți iei papucii de plajă!”

„Seara, Bucureștiul prinde viață într-un mod pe care nu l-am anticipat. Restaurantele se transformă, cafenelele devin cluburi, iar magazinele obișnuite atrag cozi de oameni. În ultima seară, am luat masa la Kaiamo, un restaurant de fine-dining experimental, care mi-a oferit o experiență culinară memorabilă prin reinterpretarea creativă a bucătăriei românești tradiționale.

Am încheiat aventura cu o vizită la Therme București, o oază modernă recomandată intens pe TikTok. Deși locul poate deveni aglomerat, este o modalitate plăcută de a încheia o vacanță de două zile. Bucureștiul este un oraș care merită explorat în profunzime. Nu uita să-ți iei papucii de plajă!”, a conchis jurnalistul britanic.