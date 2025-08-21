Ultima ora
De ce aplaudă pasagerii la aterizare? Cei de la Wizz Air cred că au găsit explicația. Românii sunt în top
21 aug. 2025 | 07:30
de Alexandru Puiu

Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile

Actualitate
Asociația de proprietari 2025 - s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile
Asociația de proprietari, mai complicată în 2025

Legea asociațiilor de proprietari a fost actualizată în ultimii ani, iar una dintre cele mai importante modificări se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cenzor. Dacă înainte era suficient să ai un liceu absolvit, indiferent de profil, în prezent criteriile sunt mult mai stricte, pentru a asigura o gestiune corectă și transparentă a fondurilor dintr-un bloc sau condominiu.

Funcția de cenzor este una esențială, deoarece presupune verificarea cheltuielilor, a modului în care se administrează banii locatarilor și a respectării legii de către conducerea asociației. În 2025, cerințele pentru ocuparea acestei poziții au fost clar stabilite prin Legea 196/2018.

Cine poate deveni cenzor într-o asociație de proprietari

Potrivit legislației în vigoare, cenzor poate fi o persoană fizică ce are minimum studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic. Această cerință a fost introdusă pentru a garanta că persoana care verifică gestiunea financiară are cunoștințe de bază în contabilitate, finanțe sau legislație.

Vezi și:
Obligatoriu pentru toți proprietarii de apartamente care au oameni în chirie. Conform legii, în maxim 10 zile trebuie să-i anunți la asociație
Toți românii care au un apartament în chirie sunt afectați. Ce trebuie să faci dacă ai un chiriaș cu datorii mari la întreținere

În situația în care cenzorul este o persoană juridică, aceasta trebuie să aibă ca obiect de activitate contabilitatea, auditul financiar sau consultanța fiscală. Practic, asociațiile pot apela și la firme specializate, ceea ce oferă un plus de profesionalism și obiectivitate.

Spre deosebire de regulile anterioare, care permiteau oricui să ocupe funcția indiferent de pregătire, noile norme urmăresc să prevină erorile și eventualele fraude, asigurându-se că persoanele desemnate au competențe reale.

Care sunt atribuțiile unui cenzor

Cenzorul sau comisia de cenzori are un rol de control permanent asupra activității asociației de proprietari. Printre cele mai importante atribuții se numără:

  • verificarea modului în care conducerea aplică prevederile legale;
  • controlul gestiunii financiar-contabile;
  • verificarea lunară a execuției bugetare pe baza documentelor și registrelor;
  • prezentarea, cel puțin o dată pe an, a unui raport în fața adunării generale, cu recomandări de îmbunătățire;
  • efectuarea de controale inopinate asupra activității de casierie, alături de doi membri ai comitetului executiv;
  • participarea la adunările generale și la ședințele comitetului executiv, pentru a garanta legalitatea procesului decizional.

Activitatea cenzorului este remunerată pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a asociației. Totodată, cenzorul răspunde personal sau, în cazul unei comisii, în solidar pentru prejudiciile cauzate asociației sau proprietarilor, dacă acestea apar din vina sa.

Această responsabilitate legală adaugă un nivel suplimentar de seriozitate funcției, demonstrând că nu este doar o poziție formală, ci una care are un impact direct asupra transparenței și siguranței financiare a comunității de locatari.

În concluzie, schimbările legislative din ultimii ani au făcut ca funcția de cenzor într-o asociație de proprietari să fie mai bine reglementată, iar locatarii să aibă mai multă încredere în modul în care sunt administrați banii blocului. Alegerea unei persoane pregătite și responsabile poate preveni conflictele și asigura o gestionare corectă a fondurilor comune.

Veşti rele pentru românii de pe litoral. Se răcește apa mării, apare din nou fenomenul de „upwelling”
Recomandări
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Evoluția omului, în trecut, posibil diferită de ceea ce se știe. Ce au descoperit cercetătorii despre mersul pe două picioare al omului și când s-ar fi dezvoltat el, de fapt?
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
Un măcelar dezvăluie secretul celor mai buni burgeri. Detaliile la care să fii atent când cumperi carnea
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
De ce românii își asigură mașina, dar nu casa sau viața. Cum am devenit atât de nepăsători de sănătate și costurile aferente
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
Mesajul transmis de Meghan Markle pentru Familia Regală, în sezonul al doilea din seria „With Love, Meghan”. Detaliul din show-ul de pe Netflix a stârnit controverse
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
Serialul Harry Potter produs de HBO și-a completat distribuția cu noii actori ai familiei Weasley
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
21 august în istorie: invazii, descoperiri și momente care au schimbat lumea
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Obligatoriu pentru toți părinții care pleacă la muncă în străinătate și își lasă copiii acasă. Ce spune legea despre micuții lăsați la bunici
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Cât costă revizia auto în 2025, după ultimele scumpiri. Modificarea TVA se simte și la buzunarul șoferilor din România
Revista presei
Adevarul
Mărturii cutremurătoare ale părinților fetei care s-a sinucis împreună cu iubitul pe autostradă: „Se iubeau foarte mult şi le era frică”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Cele şase zodii chinezeşti care au noroc din plin joi, 21 august. Li se îndeplineşte o mare dorinţă
Playtech Știri
Horoscopul zilei de joi, 21 august 2025. Conjuncția dintre Luna și Mercur în Leu facilitează sinceritatea
Playtech Știri
Sora şi mama tinerei care a murit pe A1 fac noi dezvăluiri dureroase. „Era speriată, se iubeau mult”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou