Asociația de proprietari 2025 – s-a schimbat legea pentru românii care stau la bloc. Cine poate deveni cenzor, care sunt atribuțiile

Legea asociațiilor de proprietari a fost actualizată în ultimii ani, iar una dintre cele mai importante modificări se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un cenzor. Dacă înainte era suficient să ai un liceu absolvit, indiferent de profil, în prezent criteriile sunt mult mai stricte, pentru a asigura o gestiune corectă și transparentă a fondurilor dintr-un bloc sau condominiu.

Funcția de cenzor este una esențială, deoarece presupune verificarea cheltuielilor, a modului în care se administrează banii locatarilor și a respectării legii de către conducerea asociației. În 2025, cerințele pentru ocuparea acestei poziții au fost clar stabilite prin Legea 196/2018.

Cine poate deveni cenzor într-o asociație de proprietari

Potrivit legislației în vigoare, cenzor poate fi o persoană fizică ce are minimum studii medii în domeniul economic sau studii în domeniul juridic. Această cerință a fost introdusă pentru a garanta că persoana care verifică gestiunea financiară are cunoștințe de bază în contabilitate, finanțe sau legislație.

În situația în care cenzorul este o persoană juridică, aceasta trebuie să aibă ca obiect de activitate contabilitatea, auditul financiar sau consultanța fiscală. Practic, asociațiile pot apela și la firme specializate, ceea ce oferă un plus de profesionalism și obiectivitate.

Spre deosebire de regulile anterioare, care permiteau oricui să ocupe funcția indiferent de pregătire, noile norme urmăresc să prevină erorile și eventualele fraude, asigurându-se că persoanele desemnate au competențe reale.

Care sunt atribuțiile unui cenzor

Cenzorul sau comisia de cenzori are un rol de control permanent asupra activității asociației de proprietari. Printre cele mai importante atribuții se numără:

verificarea modului în care conducerea aplică prevederile legale;

controlul gestiunii financiar-contabile;

verificarea lunară a execuției bugetare pe baza documentelor și registrelor;

prezentarea, cel puțin o dată pe an, a unui raport în fața adunării generale, cu recomandări de îmbunătățire;

efectuarea de controale inopinate asupra activității de casierie, alături de doi membri ai comitetului executiv;

participarea la adunările generale și la ședințele comitetului executiv, pentru a garanta legalitatea procesului decizional.

Activitatea cenzorului este remunerată pe baza unui contract de mandat, conform hotărârii adunării generale a asociației. Totodată, cenzorul răspunde personal sau, în cazul unei comisii, în solidar pentru prejudiciile cauzate asociației sau proprietarilor, dacă acestea apar din vina sa.

Această responsabilitate legală adaugă un nivel suplimentar de seriozitate funcției, demonstrând că nu este doar o poziție formală, ci una care are un impact direct asupra transparenței și siguranței financiare a comunității de locatari.

În concluzie, schimbările legislative din ultimii ani au făcut ca funcția de cenzor într-o asociație de proprietari să fie mai bine reglementată, iar locatarii să aibă mai multă încredere în modul în care sunt administrați banii blocului. Alegerea unei persoane pregătite și responsabile poate preveni conflictele și asigura o gestionare corectă a fondurilor comune.