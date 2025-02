Apple și Lenovo, codașe la capitolul reparabilitate laptopuri

Un nou raport al organizației de advocacy US PIRG scoate la iveală faptul că laptopurile nu devin semnificativ mai ușor de reparat, iar Apple și Lenovo ocupă ultimele locuri în privința reparabilității dispozitivelor lor. Deși Apple obține un scor scăzut din cauza dificultății de a demonta MacBook-urile, Lenovo este criticată pentru lipsa de transparență în furnizarea informațiilor despre reparabilitate. Această situație ridică semne de întrebare cu privire la accesibilitatea reparațiilor pentru consumatori și viitorul dreptului la reparație.

Conform raportului „Failing the Fix” publicat de US PIRG, Lenovo a primit cel mai slab scor în ceea ce privește reparabilitatea laptopurilor sale. Motivul principal nu este neapărat dificultatea de reparare a dispozitivelor, ci faptul că Lenovo nu oferă suficiente informații despre indicele de reparabilitate al acestora. Raportul menționează că Lenovo nu a furnizat scorul complet al indicelui francez de reparabilitate pentru 12 din cele 13 modele analizate, ceea ce a dus la imposibilitatea US PIRG de a acorda un scor realist pentru brand.

În Franța, din ianuarie 2021, companiile sunt obligate să afișeze scorurile de reparabilitate ale produselor electronice, oferind consumatorilor mai multă transparență. Cu toate acestea, Lenovo pare să nu respecte pe deplin această cerință, ceea ce ridică semne de întrebare privind angajamentul său față de dreptul la reparație. Deși laptopurile Lenovo ar putea fi mai ușor de reparat decât sugerează raportul, lipsa de accesibilitate a acestor informații afectează încrederea consumatorilor.

Această opacitate afectează și reparatorii independenți și micile afaceri care se bazează pe accesul la manuale și piese de schimb pentru a oferi servicii de calitate. În plus, în condițiile în care prețurile laptopurilor continuă să crească din cauza inflației și a problemelor lanțului de aprovizionare, consumatorii ar trebui să aibă opțiunea de a-și repara dispozitivele în mod eficient și accesibil.

Apple face progrese, dar încă are multe de îmbunătățit

Apple se află aproape de Lenovo în coada clasamentului reparabilității, dar a înregistrat unele îmbunătățiri față de anul precedent. Scorul general al reparabilității MacBook-urilor a crescut de la 4,3 la 5,1, datorită susținerii recente a legislației privind dreptul la reparație în California. Acesta este un pas important pentru Apple, care timp de un deceniu s-a opus inițiativelor ce urmăreau să faciliteze accesul utilizatorilor la reparații.

Cu toate acestea, MacBook-urile continuă să fie printre cele mai greu de desfăcut și reparat laptopuri de pe piață. Scorul Apple pentru demontare a rămas foarte scăzut, situându-se la 4,9, comparativ cu media de 7,4 a altor producători. De asemenea, disponibilitatea pieselor de schimb a scăzut ușor față de anul trecut, ceea ce îngreunează posibilitatea reparațiilor efectuate de utilizatori sau service-uri independente.

În ultimii ani, Apple a introdus un program de reparații self-service, dar acesta rămâne dificil de utilizat, necesitând instrumente specializate și procese complicate. Comparativ, branduri precum Asus și Acer continuă să conducă în clasamentul reparabilității, datorită laptopurilor care sunt mai ușor de desfăcut și reparat.

Laptopurile rămân dificil de reparat, iar consumatorii sunt cei mai afectați

Raportul US PIRG arată că, spre deosebire de telefoane, care au devenit mai reparabile datorită presiunii legislative și a cererii consumatorilor, laptopurile nu au înregistrat progrese semnificative. Chiar și HP, care în 2023 și 2024 și-a redus scorul de reparabilitate, nu a făcut îmbunătățiri notabile anul acesta.

Unul dintre motivele acestei stagnări ar putea fi lipsa unei cereri puternice din partea consumatorilor, combinată cu faptul că producătorii nu sunt obligați să facă laptopurile mai ușor de reparat. Spre deosebire de telefoane, care sunt păstrate în medie patru ani, laptopurile au o durată de viață mai lungă, ceea ce poate reduce presiunea publicului pentru soluții de reparație mai accesibile.

Totuși, în contextul actual, în care electronicele devin mai scumpe și mai greu de procurat din cauza problemelor din lanțul de aprovizionare, este de așteptat ca reparabilitatea să devină un criteriu tot mai important pentru consumatori. Dacă producătorii nu iau măsuri pentru a îmbunătăți accesul la reparații, ar putea pierde clienți în favoarea unor alternative mai transparente și mai prietenoase cu utilizatorii.

În concluzie, Apple și Lenovo trebuie să își revizuiască strategiile dacă vor să rămână competitivi pe termen lung. În timp ce Apple a făcut pași mici în direcția bună, Lenovo pare să meargă în direcția opusă, îngreunând accesul consumatorilor la informații esențiale despre reparabilitate. Dacă aceste tendințe continuă, presiunea legislativă și cerințele pieței ar putea forța producătorii să adopte politici mai favorabile pentru utilizatori.