Ana Odagiu a divorțat după doi ani de căsnicie. Primele declarații despre separarea de Conrad Mericoffer

Ana Odagiu și Conrad Mericoffer, unul dintre cuplurile discrete din lumea artistică, au decis să pună capăt căsniciei lor după aproape doi ani. Zvonurile despre despărțirea celor doi au apărut în urmă cu câteva luni, când actrița a început să șteargă fotografiile cu soțul ei de pe rețelele sociale și nu se mai urmăreau reciproc pe Instagram. Acum a venit și confirmarea din partea blondei.

Actrița a confirmat recent separarea, alegând însă să păstreze discreția asupra motivelor care au dus la această decizie. „Da, este adevărat, nu vreau să comentez mai mult”, a declarat Ana Odagiu în cadrul Știrilor Antena Stars, moderate de Geanina Ilieș și Marius Niță.

Ana Odagiu nu a dorit să ofere detalii despre divorț, dar în urmă cu ceva timp, în cadrul unui podcast moderat de Jorge, actrița a vorbit despre experiențele sale trecute în relații și despre cum a descoperit semnele unei posibile infidelități. Mulți au presupus că vorbește despre căsnicia încheiată recent, atunci când a descris situația.

Citește și: Victor Ponta, noi precizări despre zvonurile legate de divorț: ”Nu am omis nimic în declarația de avere!”

„Un fost iubit de-al meu a venit vioi acasă. Era atât de vioi, atât mă iubea, iubita mea. Și atunci am știut instant. Era atât de vioi și de bine dispus încât nu era pentru mine asta. Noi nu ne înțelegem chiar așa. Când a plecat, eram destul de supărați. Dar când vii cu foarte multă bunăvoință și bună dispoziție, nu e în regulă. Am început să caut și am găsit, evident. Nu era nimic, încă nu se întâmplase, că așa îi prind. Dar începea să-i dea fluturi în stomac”, a spus Ana Odagiu.