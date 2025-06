Alertă în Bulgaria: o panteră liberă pe străzi. Ce a făcut un localnic când s-a trezit față în față cu ea

Autoritățile din Bulgaria au decretat stare de urgență în regiunea Shumen, situată în nord-estul țării, după ce au fost descoperite imagini video și amprente ce indică prezența unui prădător periculos în libertate, cel mai probabil o panteră neagră.

Alerta a fost emisă marți, când autoritățile locale au intensificat măsurile de siguranță, restricționând accesul publicului în Parcul Național Shumen, unde luni au fost identificate urme proaspete ale panterei negre. Locuitorii din zonă au fost avertizați asupra riscului major pentru siguranța publică, fiind sfătuiți să evite deplasările în natură și să anunțe imediat autoritățile dacă observă animalul.

Potrivit autorităților, se presupune că felina ar fi scăpat de la un proprietar privat, care a introdus-o ilegal în Bulgaria. Acest incident readuce în discuție problema deținerii neautorizate a animalelor periculoase, o preocupare tot mai mare la nivelul Uniunii Europene, unde reglementările în domeniu sunt în curs de înăsprire.

A black panther escaped from a private house near Shumen, Bulgaria. Some people are out hunting it, others are too scared to leave home. One guy met the panther and wasn’t even impressed. pic.twitter.com/VtxjeZlGxx

— една българка (@transbulgaria) June 21, 2025