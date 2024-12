Taxă suplimentară de 540 de lei pentru șoferii fără loc de parcare cumpărat, pentru fiecare mașină. Se aplică de la 1 ianuarie 2025 pentru românii din Sectorul 4, București

Începând cu 1 ianuarie 2025, toți șoferii care dețin mașini și locuiesc în Sectorul 4 din București vor trebui să plătească o taxă anuală de 540 de lei pentru fiecare vehicul care nu dispune de un loc de parcare propriu sau închiriat. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 4 și se aplică atât locuitorilor cu domiciliu stabil, cât și celor cu rezidență temporară.

Cine va plăti noua taxă?

Taxa se aplică tuturor persoanelor fizice și juridice care dețin sau folosesc autovehicule înmatriculate în Sectorul 4 și care nu au în proprietate sau folosință un loc de parcare dedicat. Conform proiectului de hotărâre, taxa se aplică pentru fiecare autovehicul în parte.

„Taxa se aplică din data de 01.01.2025 pe o perioadă de 10 ani, tuturor persoanelor fizice sau juridice care au în proprietate sau în folosință un autovehicul aflat în evidențele Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 4 și care nu dețin în proprietate sau în folosință un spațiu având destinația de parcaj”, se specifică în hotărâre.

Care este scopul acestei taxe?

Autoritățile susțin că această suprataxă are scopul de a înlocui actualul abonament de parcare, care costă 720 de lei pe an, cu o variantă mai avantajoasă, de 540 de lei pe an. Potrivit viceprimarului Sectorului 4, Andrei George Trocan, noul sistem ar oferi acces nerestricționat la parcările publice de pe raza sectorului, fără a mai fi nevoie de abonamente dedicate unei singure parcări.

„Facilitatea constă în faptul că, spre deosebire de regulamentul actual, care prevede o taxă de 720 de lei pe an, această facilitate, la un cost mai mic de 45 de lei pe lună, le permite utilizatorilor să folosească parcările oriunde pe raza sectorului 4″, a declarat Trocan.

Cum se diferențiază față de actualul abonament?

Spre deosebire de abonamentul actual, care este opțional, noua taxă devine obligatorie pentru toate persoanele care dețin vehicule și nu au loc de parcare propriu sau închiriat. Astfel, se estimează că peste 115.000 de autoturisme din totalul de aproximativ 182.000 înregistrate în Sectorul 4 vor fi supuse noii taxe.

Ce impact financiar va avea această măsură?

Conform calculelor, noua taxă ar putea aduce în bugetul local peste 62 de milioane de lei anual, dacă toți cei 115.000 de proprietari de autovehicule vizați o vor achita. Fondurile astfel colectate ar putea fi utilizate pentru extinderea rețelei de parcări și pentru alte proiecte de infrastructură.

Cum se plătește taxa și ce se întâmplă în caz de neplata ei?

Taxa de 540 de lei va fi colectată de Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale (DGITL) a Sectorului 4. Plățile se pot face online, prin transfer bancar sau la ghișeele DGITL. Neplata acestei taxe poate duce la acumularea de penalități, iar în unele cazuri, autoritățile pot aplica sancțiuni suplimentare, inclusiv executări silite.

Reacțiile cetățenilor

Măsura a stârnit numeroase reacții în rândul locuitorilor din Sectorul 4. Unii o consideră o povară financiară suplimentară, mai ales pentru cei care dețin mai multe autovehicule. De asemenea, există nemulțumiri legate de faptul că această taxă devine obligatorie, spre deosebire de abonamentul de parcare, care era opțional.

Pe de altă parte, autoritățile locale consideră că această măsură va conduce la o mai bună gestionare a spațiului public, încurajând șoferii să închirieze locuri de parcare sau să folosească transportul public.

Noua taxă de 540 de lei aplicată într-un mod obligatoriu pentru toate autovehiculele fără loc de parcare cumpărat sau închiriat este o măsură fără precedent în București. Deși autoritățile susțin că aceasta aduce beneficii prin creșterea mobilității și accesului la parcări multiple, cetățenii o percep ca pe o povară financiară suplimentară. Rămâne de văzut dacă această inițiativă va fi replicată și în alte sectoare ale Capitalei.