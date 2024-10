Taxa pe zborurile frecvente în Europa ar putea aduce 64 de miliarde de euro anual: Cine trebuie să scoată mai mulți bani din buzunar

O nouă propunere de impozitare a celor care zboară frecvent în Europa ar putea contribui semnificativ la reducerea emisiilor de carbon și ar genera venituri de 64 de miliarde de euro pe an, conform unui raport recent. Această taxă ar putea fi implementată fără costuri suplimentare pentru majoritatea populației, susțin cercetătorii. Studiul, realizat de New Economics Foundation (NEF) împreună cu alte organizații partenere, arată că emisiile din aviație ar putea scădea cu 21% dacă pasagerii ar plăti mai mult pentru fiecare zbor suplimentar, dincolo de primul zbor dus-întors efectuat într-un an.

Propunerea vizează reducerea numărului de zboruri pentru cei care călătoresc frecvent, în special pentru cei mai bogați, care contribuie cel mai mult la poluare. De asemenea, o parte din banii obținuți ar putea fi investiți în infrastructuri mai ecologice, precum trenuri și autobuze.

Cum ar funcționa taxa și cine ar fi afectat

Conform raportului, taxa ar începe de la zero pentru primul zbor dus-întors efectuat într-un an și ar crește cu 100 de euro pentru fiecare zbor suplimentar. De asemenea, zborurile pe distanțe lungi și clasele superioare ar suporta suprataxe. Acest model ar reduce numărul de pasageri cu 26% până în 2028, în comparație cu scenariul de afaceri obișnuit.

Analiza arată că 72% dintre oameni nu ar fi afectați de această taxă, deoarece zboară o singură dată pe an sau deloc. În schimb, cei care călătoresc frecvent, reprezentând doar 5% din populație, ar suporta majoritatea costurilor. Datele arată, de asemenea, că persoanele cu venituri mai mari sunt cele mai susceptibile de a fi afectate. De exemplu, doar 15% dintre gospodăriile cu un venit anual sub 20.000 de euro ar plăti taxa, comparativ cu 63% dintre cele cu un venit peste 100.000 de euro.

Finlay Asher, un inginer aerospațial și cofondator al grupului de campanie Safe Landing, a subliniat că „fără o taxă pe zborurile frecvente, va fi imposibil să ne aliniem la obiectivele științifice privind schimbările climatice”. Asher a adăugat că persoanele care zboară frecvent sunt responsabile pentru majoritatea emisiilor din aviație.

Efectele asupra schimbărilor climatice și soluțiile viitoare

Emisiile generate de aviație sunt în creștere, în parte din cauza subvențiilor masive pentru zboruri pe tot continentul. În prezent, combustibilul pentru avioane este scutit de accize, biletele de avion sunt de obicei exceptate de la TVA, iar majoritatea emisiilor din zboruri nu sunt incluse în schema UE de comercializare a certificatelor de emisii.

Marlene Engelhorn, o milionară austriacă care și-a propus să doneze 90% din avere, a declarat că este timpul ca cei bogați să își asume responsabilitatea pentru „distrugerea inutilă” cauzată de stilul lor de viață.

„Clubul exclusivist al celor care contribuie la arderea planetei ar trebui să închidă ușile”, a afirmat ea, subliniind importanța acestei măsuri.

În plus față de această propunere, experții în energie identifică soluții tehnologice promițătoare, cum ar fi combustibilii sintetici și avioanele electrice, dar recunosc că provocările sunt mult mai mari în acest sector decât în altele. Ei avertizează că, deși este posibil să facem zborurile mai ecologice, cea mai eficientă soluție rămâne reducerea numărului de zboruri.

Astfel, implementarea unei taxe pe zborurile frecvente ar putea fi un pas important spre atingerea obiectivelor climatice, însă succesul depinde de cooperarea statelor membre ale UE și de implicarea tuturor cetățenilor în reducerea consumului de resurse planetare.