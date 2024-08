Squid Game – sezonul 2, confirmat oficial. Când apare pe Netflix continuarea celui mai urmărit serial

Netflix a stabilit în sfârșit o dată pentru lansarea următorului sezon al serialului Squid Game, la aproape trei ani după ce drama coreeană a devenit un succes uriaș în SUA. Sezonul 2 va fi disponibil pe Netflix începând cu 26 decembrie, iar un al treilea și ultimul sezon va fi lansat undeva în 2025, a anunțat platforma de streaming.

Revenirea lui Seong Gi-hun și noi provocări

În timp ce teaserul inițial pentru Sezonul 2 nu dezvăluie prea multe despre ce ne așteaptă, Netflix a împărtășit câteva detalii suplimentare despre intrigă într-o scrisoare de la Hwang Dong-hyuk, regizorul și scenaristul seriei. Seong Gi-hun, care a jurat răzbunare la sfârșitul Sezonului 1, se întoarce și se alătură din nou jocului. Rămâne de văzut dacă va reuși să-și ducă planul la bun sfârșit.

Front Man nu pare a fi un adversar ușor nici de această dată. Conflictul acerb dintre cele două lumi va continua în finalul seriei cu Sezonul 3, care va fi lansat anul viitor. Aceasta promite să aducă un deznodământ spectaculos pentru fanii serialului.

Hwang Dong-hyuk și-a exprimat entuziasmul pentru evoluția serialului: „Sunt încântat să văd cum sămânța plantată în crearea unui nou Squid Game crește și aduce roade prin finalul acestei povești. Vom face tot posibilul să vă oferim încă o călătorie palpitantă. Sper că sunteți entuziasmați pentru ceea ce urmează. Mulțumesc, mereu, și ne vedem curând, tuturor.”

Impactul cultural și expansiunea francizei Squid Game

În ciuda așteptării lungi de la sezonul inițial, Netflix a făcut multe pentru a capitaliza pe succesul Squid Game. Serialul a inspirat un reality show derivat, numit Squid Game: The Challenge, care a fost de asemenea aprobat pentru un al doilea sezon. De asemenea, compania a încântat fanii cu un pop-up Squid Game real în Los Angeles, oferind o experiență captivantă și imersivă pentru participanți.

Mai mult, Netflix a anunțat planuri pentru un joc multiplayer Squid Game, care va debuta alături de Sezonul 2 al serialului. Deși detaliile despre joc sunt încă neclare, compania a declarat că jucătorii vor „compete with friends in games they’ll recognize from the series.”

Aceste inițiative demonstrează efortul constant al Netflix de a menține interesul pentru Squid Game și de a extinde universul serialului într-o varietate de forme media. De la realitate virtuală la jocuri multiplayer, fanii au la dispoziție multiple moduri de a se conecta cu povestea și personajele lor preferate.

Așadar, data de 26 decembrie este una de notat în calendar pentru toți fanii Squid Game, care așteaptă cu nerăbdare să vadă ce le rezervă continuarea celei mai urmărite serii de pe Netflix. Cu Seong Gi-hun pregătit să se confrunte din nou cu provocările jocului și cu noi elemente captivante promise de producători, Sezonul 2 se anunță a fi la fel de palpitant și plin de suspans ca și primul.

Nu ratați această continuare mult așteptată și fiți pregătiți pentru o nouă doză de adrenalină și dramă intensă. Squid Game revine cu forțe proaspete și promite să nu dezamăgească