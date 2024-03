Simona Halep, veste total neașteptată. Ce i se pregătește fostului lider mondial

Simona Halep își poate îndeplini marea dorință de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris, deși a stat departe de teren un an și șapte luni. Președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a dezvăluit cum poate ajunge românca la Olimpiadă.

Dubla câștigătoare de Grand Slam a fost suspendată patru ani pentru dopaj după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022. După apelul de la TAS, sportiva a obținut reducerea pedepsei la nouă luni și a putut reveni în circuitul WTA. Fostul lider mondial a jucat la primul turneu după verdictul din Elveția, la Miami Open, unde a fost eliminată în runda inaugurală.

Simona Halep își dorește foarte mult să joace la Jocurile Olimpice de anul acesta, dar pentru acest lucru trebuie să îndeplinească anumite criterii. Iar unul dintre acestea este ca Simona Halep să joace pentru România în meciul de baraj cu Ucraina pentru turneul final din Billie Jean King Cup. Partidele vor avea avea loc în perioada 12 și 13 aprilie 2024, în SUA.

Simona Halep își dorește foarte mult să participe la Olimpiada de la Paris, iar președintele Federației Române de Tenis, George Cosac, a dezvăluit că a început demersurile pentru a o ajuta în acest sens. De asemenea, a explicat și cum poate ajunge sportiva din Constanța la Jocurile Olimpice.

Am început și noi demersurile cu federația, cu Comitetul Olimpic, cu toată lumea. Simona poate apela la această metodă. Având în vedere că se joacă și la Paris, că a fost număr 1 mondial, că a și câștigat un turneu de Mare Șlem la Paris (n.r. – Roland Garros), plus situația prin care a trecut, sigur, pentru că de acolo plecăm… Poate se reușește”, a declarat George Cosac pentru iamsport.ro .

La plecarea spre Miami, unde a jucat primul meci după suspendare, Simona Halep a vorbit despre posibila sa participare la Olimpiadă. Aceasta își dorește foarte mult să reprezinte România la Paris, dar este de părere că are șanse minime să se întâmple acest lucru.

”Îmi doresc foarte mult să fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri, o să am o șansă în plus.