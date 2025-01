Seawolves Bike Fest îi aduce pe legendarii Stratovarius în concert. Tot ceea ce știm despre evenimentul moto al anului

Seawolves Bike Fest, un festival moto-rock care și-a început călătoria în 2008 într-un camping din Eforie Nord, se pregătește acum pentru episodul următor.

Când va avea loc Seawolves Bike Fest

Ultima ediție a acestui festival își va lua adio de la public pe plaja de la Venus, în weekendul de 14-15 iunie 2024.

Pentru a marca această ultimă ediție într-un mod memorabil, organizatorii au pregătit o serie impresionantă de 14 formații, dintre care 8 sunt din afara țării.

Pe 14 iunie, scena festivalului va găzdui spectacole de excepție precum cele ale formațiilor Visions of Atlantis din Austria, Dirty Shirt din România, O’Reillys and the Paddyhats din Irlanda, Dropout Kings din SUA și Metalwings din Bulgaria, împreună cu două trupe invitate.

Stratovarius, headliner-ul de anul acesta

Sâmbătă, 15 iunie, atmosfera va fi încărcată de energie cu spectacolele trupelor Stratovarius din Finlanda, Bonfire din Germania, Trooper și Coma din România, Fallen Arise din Grecia și alte două trupe invitate.

Festivalul se va deschide publicului începând cu vineri, 14 iunie, la ora 12:00, iar concertele vor începe la ora 15:00 în fiecare zi, având headlinerii programați pentru ora 23:00.

Momentul tradițional al paradei moto va avea loc sâmbătă, 15 iunie, la ora 12:00, urmat de concursurile dintre participanți.

După programul intens de concerte, distracția va continua în cortul de after party, unde o trupă de coveruri rock va menține atmosfera vie în timpul nopții, iar sâmbătă va fi preluată de un DJ.

În incinta festivalului, participanții vor avea acces la o varietate de băuturi, inclusiv bere, preparate culinare din diverse bucătării și numeroși comercianți de echipamente și accesorii moto-rock, precum și alte produse specifice.

Accesul la festival se va face pe baza de brățară, iar achitarea serviciilor se va realiza cu carduri de festival reîncărcabile.

Pentru cei care doresc să se cazeze în apropiere, sunt disponibile oferte speciale la cazare, iar pentru cei care preferă campingul, există opțiunea de camping la doar 600 de metri distanță de locația festivalului.

Biletele se găsesc în rețeaua iabilet.ro.