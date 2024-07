Se schimbă definiția ”consumatorului vulnerabil”, românii care primesc ajutor pentru factura la energie. Noua idee de la Guvern care te-ar putea costa foarte scump

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că, până la 1 aprilie 2025, Guvernul va introduce o nouă definiție a „consumatorului vulnerabil” în sectorul energetic. Această schimbare vine în contextul în care actuala schemă de sprijin nu diferențiază între apartamentele goale din zone de lux și familiile cu venituri mici, dar cu un consum redus de energie.

Definiția actuală și necesitatea schimbării

În prezent, un apartament gol din cartierul bucureștean de lux Primăverii, unde consumul este sub 100 de kWh pe lună, beneficiază de același sprijin guvernamental ca și apartamentul unei familii cu trei copii, care trăiește din salariul minim pe economie și face eforturi să economisească energie pentru a se încadra în același plafon de consum. Această situație a fost considerată inechitabilă, motiv pentru care Ministerul Energiei, împreună cu Ministerul Muncii, ANAF și INS, lucrează la o redefinire a criteriilor de eligibilitate pentru ajutorul la plata facturilor de energie.

„Până în 1 aprilie 2025 vom avea o definiție a consumatorului vulnerabil în sectorul energetic, astfel încât măsurile de sprijin, aceste subvenții pe care statul le-a acordat să nu se aplice otova, indiferent de nivelul de venit al familiei, ci numai în funcție de nivelul de consum,” a explicat ministrul Burduja.

Impactul potențial al schimbării

Noua definiție a consumatorului vulnerabil ar putea avea un impact semnificativ asupra multor români. În esență, aceasta ar putea duce la o realocare a fondurilor de sprijin către cei care au cu adevărat nevoie, dar ar putea însemna și că anumite categorii de consumatori care beneficiau de ajutor nu vor mai fi eligibile.

În prezent, distribuitorii de energie sunt obligați să investească bani nerambursabili, atrasi de stat, în rețelele de distribuție. Burduja a subliniat că „pe parcursul ultimului an noi am atras 1,1 miliarde de euro bani nerambursabili, bani gratis pe care i-am pus la dispoziția lor și pe care sunt datori să-i investească în rețea. Plus ceea ce dânșii investesc din resursele proprii.”

Reacții și măsuri viitoare

Această schimbare vine într-un context mai larg, în care piața energetică din România se confruntă cu fluctuații de preț și cu necesitatea unor investiții majore în infrastructură. În timp ce unii susțin că noile măsuri vor face sistemul mai echitabil și eficient, alții sunt îngrijorați de impactul pe care aceste schimbări le vor avea asupra costurilor pentru consumatori.

„Să nu aibă cineva impresia că atunci când prețul din piață crește se îmbogățesc furnizorii. Ei au o marjă reglementată prin lege și fixă. Deci schema în sine de compensare plafonară este alimentată din impozitele aplicate pe veniturile și profiturile mai mari pe care le fac companiile din sectorul energetic și nu din buzunarul cetățenilor,” a adăugat Burduja.

Redefinirea „consumatorului vulnerabil” în sectorul energetic reprezintă un pas semnificativ în direcția unei distribuții mai echitabile a ajutoarelor de stat. Însă, această schimbare va necesita o adaptare atât din partea consumatorilor, cât și a distribuitorilor de energie. Este esențial ca autoritățile să comunice clar și eficient aceste modificări pentru a minimiza impactul negativ asupra celor afectați și pentru a asigura o tranziție lină către noul sistem de sprijin.