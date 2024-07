„Scara plutitoare” din Norvegia: O aventură la 790 de metri deasupra nivelului mării. Ai avea curaj să mergi pe ea?

Aceasta este întrebarea care îi provoacă pe mulți aventurieri în căutare de senzații tari să își testeze limitele pe scara Stigull din Norvegia. Situată la o înălțime amețitoare de 790 de metri deasupra nivelului mării, scara face parte din traseul către vârful Muntelui Hoven, care se înalță la 1.010 metri.

Scara Stigull, o nouă atracție la Via Ferrata Loen

Scara Stigull, cu 120 de trepte și o lungime de 40 de metri, a fost deschisă pe 31 mai și este cea mai nouă atracție a destinației de drumeții Via Ferrata Loen. Via Ferrata, tradusă din italiană ca „drum de fier”, este un traseu de alpinism unde participanții sunt asigurați de cabluri și bucle metalice fixate pe fața stâncilor.

Per Helger Bo, un angajat al Loen Active, care oferă tururi ghidate pe traseele via ferrata ale Muntelui Hoven, a declarat că scara are un nivel relativ scăzut de dificultate, dar că cei care o urcă par să plutească în aer. „Încurajăm toți iubitorii de aventură să încerce Stigull și să trăiască o experiență unică în fjord”, a spus Bo.

Traseul către vârful Muntelui Hoven

Pentru a ajunge la scara Stigull, căutătorii de senzații tari trebuie mai întâi să parcurgă traseul „Route 2”, considerat „foarte dificil”. Cei care doresc să își testeze cu adevărat limitele pot opta pentru traseul „Ragnarok Extreme”, clasificat drept cel mai dificil via ferrata din Norvegia, care pune la încercare constantă atât abilitățile mentale, cât și cele tehnice și fizice.

Pe parcurs, aventurierii pot traversa și podul suspendat Gjolmunne via ferrata, situat la 750 de metri deasupra nivelului mării. Podul are o lungime de 120 de metri și traversează o prăpastie adâncă de 160 de metri.

În vârful Muntelui Hoven

Odată ajunși la vârful Muntelui Hoven, vizitatorii pot admira priveliști magnifice asupra Nordfjorden și lacului Lovatnet, considerate de Visit Norway drept „magnifice”. De asemenea, pot vizita Restaurantul și Barul Hoven pentru „răcoritoare delicioase” și se pot lansa pe două tiroliene „Flying Fox” situate la 1.000 de metri înălțime.

Drumul de coborâre durează doar cinci minute cu telecabina Loen Skylift. Pentru cei care preferă să admire peisajul de la sol, zona oferă numeroase activități terestre, inclusiv caiac și bărci cu pedale pe Nordfjorden și ciclism în valea Lodalen din apropiere.

Vizitatorii pot alege să parcurgă traseul cu sau fără ghid, în funcție de nivelul lor de experiență.

Ai îndrăzni să urci scara plutitoare? Aceasta este provocarea lansată iubitorilor de aventură care vor să își testeze limitele pe această scară impresionantă din Norvegia.