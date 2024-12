Românul care a dat lovitura cu o decizie radicală. A făcut economii de 300.000 de euro și explică tuturor ”rețeta”

Raul Mărunțoiu, un fermier din Constanța, a reușit să facă economii impresionante de 300.000 de euro printr-o decizie radicală: a produs singur sămânța necesară culturilor sale și a renunțat la fertilizarea de toamnă din cauza lipsei de fonduri. Această strategie i-a permis să reducă costurile semnificativ și să-și optimizeze resursele pentru viitor.

Cum a reușit Raul Mărunțoiu să economisească 300.000 de euro

Fermierul a aplicat două metode esențiale pentru reducerea cheltuielilor:

Producția propriei sămânțe Raul Mărunțoiu a ales să-și producă singur sămânța pentru culturile de grâu, orz și rapiță. Dacă ar fi achiziționat sămânța de pe piață, costurile ar fi fost cu 34.000-35.000 de euro mai mari pentru rapiță și cu aproximativ 80.000 de euro mai mari pentru grâu și orz. Renunțarea la fertilizarea de toamnă Din lipsă de fonduri, Raul Mărunțoiu a decis să nu folosească produse complexe de fertilizare precum MAP 11 52 0. Calculul său arată că, dacă ar fi aplicat 200 kg/ha de fertilizant, ar fi avut costuri suplimentare de 180.000-190.000 de euro. Această decizie l-a ajutat să-și reducă cheltuielile totale cu o treime față de un sezon agricol obișnuit.

Culturi și rezultate impresionante

Fermierul a semănat 500 de hectare de rapiță, 410 hectare de grâu și 370 de hectare de orz, iar pentru culturile prășitoare de primăvară, precum porumb și floarea-soarelui, a rezervat 200 de hectare. O altă decizie strategică a fost utilizarea covorului verde, care a fost desființat ulterior pentru a pregăti terenul pentru semănăturile de toamnă.

„Anul ăsta am avut ploaie și am pus mai multă rapiță pentru a regla asolamentul”, a declarat Raul Mărunțoiu. De asemenea, a menționat că anul acesta a fost unul excepțional în ceea ce privește cantitatea de precipitații, cu un record de 330 de litri/mp, nivel nemaiîntâlnit în ultimii ani de agricultură.

Strategia pentru primăvară și următoarele obiective

Pentru primăvară, Raul Mărunțoiu plănuiește să aplice azotat de amoniu și, dacă bugetul permite, o doză de sulfat de amoniu pentru culturile de rapiță, având în vedere că această plantă are un consum ridicat de sulf. De asemenea, are în plan să aplice un tratament cu insecticide și erbicide pentru controlul buruienilor și al dăunătorilor.

„Nu fac investiții majore în fermă, deși mai am nevoie de câteva utilaje. Am deja leasinguri în derulare la 5 utilaje și nu îmi permit să fac și pe al șaselea”, spune Raul Mărunțoiu pentru Revista Ferma. Scopul principal pentru acest an este să ajungă la zi cu plățile și să reducă datoriile acumulate. „Dacă o să am un an bun, aș putea să scap de datorii”, a adăugat el.

Concluzie și „rețeta” lui Raul Mărunțoiu

Decizia de a produce propria sămânță și de a renunța la fertilizarea de toamnă i-a adus lui Raul Mărunțoiu o economie semnificativă de 300.000 de euro. Această strategie a demonstrat că fermierii pot obține rezultate financiare notabile prin gestionarea inteligentă a resurselor și prin reducerea dependenței de inputurile externe. Printr-o planificare atentă și prin utilizarea eficientă a resurselor naturale, Raul Mărunțoiu oferă un exemplu de urmat pentru alți fermieri care doresc să reducă costurile și să devină mai independenți financiar.