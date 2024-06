ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 – routerul wireless de gaming care te scoate în fața competiției

ASUS, sub brandul Republic of Gamers (ROG), a lansat recent routerul de gaming ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 în cadrul evenimentului Computex 2024. Acest router de ultimă generație promite să redefinească experiența de gaming și utilizarea IT prin viteze ultra-rapide și caracteristici avansate de rețea, toate menite să ofere un avantaj competitiv utilizatorilor săi.

Performanțe WiFi de ultimă generație

Routerul ROG Rapture GT-BE19000 oferă viteze wireless impresionante de până la 19 Gbps, grație tehnologiei WiFi 7 și caracteristicilor sale inovatoare, precum canalele de 320 MHz, 4096-QAM și Multi-Link Operation. Este primul router de gaming din lume dotat cu Automatic Frequency Coordination (AFC), care optimizează automat canalul WiFi pentru a reduce congestionarea și a îmbunătăți performanțele. AFC poate mări puterea de transmisie de până la 63 de ori față de dispozitivele standard.

Pe lângă performanțele wireless, GT-BE19000 oferă și o capacitate cablată de până la 31 Gbps, având două porturi Ethernet de 10 Gbps și patru porturi Ethernet de 2,5 Gbps. Aceste specificații asigură conexiuni stabile și rapide în rețelele locale, esențiale pentru gaming competitiv și streaming de înaltă calitate.

Îmbunătățiri fără efort în jocuri cu facilitatea Gaming Network

Tehnologia Gaming Network, integrată în ROG Rapture GT-BE19000, combină toate funcțiile de gaming într-un singur SSID, permițând jucătorilor să se bucure de cea mai bună experiență posibilă fără a configura individual fiecare dispozitiv. Aceasta simplifică gestionarea rețelei și optimizează performanțele în jocuri, oferind o conexiune mai stabilă și mai rapidă.

Guest Network Pro este o altă caracteristică notabilă, care permite segmentarea rețelei pentru a satisface diverse necesități, cum ar fi rețele pentru copii, dispozitive IoT, VPN și oaspeți. Această segmentare nu doar că îmbunătățește securitatea, dar și facilitează controlul parental și gestionarea dispozitivelor conectate.

Utilizatorii ROG Rapture GT-BE19000 beneficiază, de asemenea, de Triple-Level Game Acceleration, o tehnologie care prioritizează pachetele de date ale jocurilor, îmbunătățind astfel experiența de la dispozitivul de gaming până la serverul jocului. Aceasta asigură latențe mai mici și performanțe superioare în sesiunile de gaming.

AiMesh devine mai inteligentă cu WiFi 7 și AI

O altă inovație majoră adusă de ASUS este suportul pentru Multi-Link Operation în cadrul funcției Smart AiMesh. Acesta permite routerului să selecteze automat cea mai bună bandă WiFi pentru nodurile rețelei mesh, asigurând o conexiune stabilă și rapidă, esențială pentru streaming și gaming fără întreruperi. Funcția Smart AiMesh prioritizează pachetele de date cu cerere ridicată către banda mai rapidă, îmbunătățind astfel experiența generală a utilizatorilor.

Portul LAN 10 Gbps Ethernet poate fi folosit ca backhaul prin cablu, oferind o opțiune de rețea mesh extensibilă și mereu conectată. Aceasta este o soluție ideală pentru utilizatorii care doresc să extindă acoperirea rețelei fără a compromite performanțele.

Facilități actualizate pentru întreaga gamă ASUS WiFi 7

Pe lângă ROG Rapture GT-BE19000, ASUS oferă suport pentru caracteristici de ultimă generație, inclusiv Smart AiMesh și Guest Network Pro, pe numeroase alte routere WiFi 7, cum ar fi ROG Rapture GT-BE98 Pro, ASUS ZenWiFi BQ16 Pro și altele. Aceste facilități asigură că utilizatorii pot beneficia de cele mai avansate tehnologii de rețea, indiferent de modelul de router pe care îl aleg.

Specificațiile generale ale ROG Rapture GT-BE19000

Routerul ROG Rapture GT-BE19000 este echipat cu un CPU quad-core de 2,6 GHz, 256 MB flash și 2 GB DDR4 RAM. Porturile I/O includ 1x 10 G WAN/LAN, 1x 2,5 G WAN/LAN, 1x 10 G LAN, 3x 2,5 G LAN, 1x 1 G LAN, 1x USB 3.2 Gen1 și 1x USB 2.0. Vitezele de transfer wireless sunt impresionante: 2,4 GHz la 1376 Mbps, 5 GHz la 5764 Mbps și 6 GHz la 11529 Mbps. Acest router vine, de asemenea, cu funcții adiționale, cum ar fi suportul VPN, Guest Network Pro, suport AiMesh și securitate în rețea fără abonament.

În concluzie, ROG Rapture GT-BE19000 Tri-Band WiFi 7 reprezintă o alegere excelentă pentru gamerii și utilizatorii IT care caută performanțe de top și funcționalități avansate de rețea. Cu viteze ultra-rapide, tehnologie de ultimă generație și caracteristici de securitate robuste, acest router este pregătit să ducă experiența de gaming și utilizarea IT la un nivel superior.