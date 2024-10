REVIEW Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 cu GeForce RTX 4060 – atunci când laptopul devine partenerul indispensabil la facultate, pentru muncă și gaming

Pentru cel mai recent Yoga Pro 7, Lenovo a făcut o echipă grozavă cu NVIDIA pentru a crea un laptop care, fără niciun fel de emoții, poate fi unicul partener de care ai nevoie pe parcursul întregii facultăți. Este un gadget special, cu viață lungă, atrăgător și cu abilități deosebite pe toate fronturile. Indiferent că vorbim de proiectare, design, editare foto/video sau plăcuta activitate de gaming, întreaga configurație hardware de top conlucrează pentru a te ține în fața concurenței.

Deși ne-am obișnuit să schimbăm smartphone-ul din buzunar la fiecare 2-3 ani, puterea de procesare a celor mai noi laptopuri, fie și unele ultra compacte precum Yoga Pro 7 14IMH9 de la Lenovo, te țin departe de o nouă investiție pentru 4-5 ani, fără emoții, dacă nu semnificativ mai mult. Acest scenariu este fezabil mai ales mulțumită chipsetului grafic GeForce RTX 4060 cu 8GB de memorie dedicată, dar și datorită procesorului de ultimă generație de la Intel, Core Ultra 9 185H, cât. Dacă mai ai în vedere și cei 32GB DDR5X, pe lângă o serie stufoase de alte particularități hardware, pare aproape SF că mai jos vom detalia un notebook de doar 1,59 kg.

Lenovo Yoga Pro 7 – specificații hardware și performanță brută

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 este un ultrabook premium care combină performanța excepțională cu un design compact și elegant. Echipat cu o placă grafică dedicată NVIDIA GeForce RTX 4060 și un procesor Intel® Core™ Ultra 9 185H de ultimă generație și, acest laptop este ideal pentru activități multimedia complexe și sarcini care necesită resurse grafice avansate. Memoria RAM de 32 GB DDR5X, împreună cu un SSD de 1TB, asigură o viteză de procesare și stocare impresionantă, făcându-l perfect pentru multitasking și rularea de aplicații solicitante.

Display-ul tactil de 14.5 inci cu rezoluție 3K și o rată de refresh de 120Hz oferă o experiență vizuală de top. Tehnologia Dolby Vision și calibrarea culorilor direct din fabrică asigură imagini clare, cu culori vibrante și precise, ideale pentru profesioniștii din domeniul designului sau al editării video. Suportul touchscreen și suprafața lucioasă a ecranului adaugă un plus de interactivitate, iar luminozitatea de 400 nits face posibilă utilizarea dispozitivului în diferite condiții de iluminare.

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 vine cu o construcție durabilă, având elemente din aluminiu finisate elegant, care îi oferă un aspect modern și robust. Cu o greutate de doar 1,59 kg și o autonomie a bateriei generoasă, este ideal pentru utilizatorii care sunt mereu în mișcare. Deși nu vine cu un sistem de operare preinstalat, utilizatorii pot instala rapid software-ul dorit, având acces la drivere direct de pe site-ul producătorului. Cu o combinație perfectă între performanță, portabilitate și design, acest model se adresează atât utilizatorilor profesioniști, cât și celor care doresc un laptop puternic și stilat.

Pe partea de performanță, am început cu un test de autonomie. Am fost curios ce înseamnă acest mix foarte puternic de performanță când ești nevoit să stai departe de priză pe parcursul zilei, chiar și pentru o sarcină mai puțin pretențioasă, precum navigat pe internet. În acest scop, am folosit un script pentru a reîncărca la 15 secunde pagina de Wikipedia cu Al Doilea Război Mondial. Cred că este una dintre cele mai mari de pe site, are 27.500 de cuvinte. La final, am obținut 11 ore și 55 de minute cu modul power saving activat și luminozitatea ecranului la 50%.

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 este bine echipat în ceea ce privește conectivitatea, oferind o gamă variată de porturi care acoperă nevoile moderne de utilizare. Laptopul include un port USB 3.2 Gen 1 și două porturi USB-C, dintre care unul este USB 4 Type-C, asigurând transferuri rapide de date și compatibilitate extinsă cu dispozitivele externe. De asemenea, dispune de un port HDMI pentru conectarea la monitoare externe sau proiectoare, și un combo jack audio pentru căști și microfon. În plus, suportul pentru Thunderbolt 4, integrat în unul dintre porturile USB-C, oferă viteze de transfer extrem de rapide și capacitatea de a conecta mai multe dispozitive simultan, cum ar fi monitoare 4K sau stații de andocare. Această configurare face din Yoga Pro 7 un laptop extrem de versatil, potrivit atât pentru birou, cât și pentru divertisment sau gaming. Apropo, alimentarea cu energie electrică se realizează tot prin USB-C. Are Wi-Fi 802.1 ax 2×2 și Bluetooth 5.3, cele mai recente standarde de comunicații fără fir.

În rest, am folosit suita mea uzuală de benchmark-uri, începând cu cea mai recentă versiune de PCMark, unde am obținut un total de 7078 de puncte cu 9.859 de puncte la Essentials, 9.517 puncte la Productivity și 10.256 de puncte la Digital Content Creation. În testul PCMark Applications din același benchmark, am obținut 8.669 de puncte defalcat pe Word – 5.541 de puncte, Excel – 16.012 puncte, PowerPoint – 6.835 de puncte și Microsoft Edge – 9.317 puncte.

În 3DMark Steel Nomad, un benchmark pe DirectX12, am obținut 1.534 de puncte, suficient pentru 70+ cadre în Battlefield V sau 80+ în Read Dead Redemption 2. În Steel Nomad Light, valoarea finală a sărit la 6.773 de puncte. Firestrike Ultra din același 3DMark a defalcat scorul de 4.289 de puncte pe Graphics – 4.156, Physics – 26.155 și Combined – 2.131. Ca un detaliu important, un rol important în această ecuație îl joacă și mediul de stocare pe care l-am testat cu Crystal Disk Mark și am obținut 6.194MB/s la citire și 4.786MB/s la scriere.

În Cinebench 2024, testul de GPU s-a reflectat în 7.266 de puncte, iar cel de CPU în 777 de puncte multi-core și 102 puncte single-core. Valorile din urmă sunt și meritul procesorului Core Ultra 9 185H are 16 nuclee și 22 de fluxuri de activitate (threads). În Geekbench, rezultatul Single Core a fost de 2.398 de puncte și Multi-Core de 13.147 de puncte. Pe partea de GPU, în același Geekbench 6, am obținut 73.484 de puncte.

Lenovo Yoga Pro 7 – experiență de utilizare

Dacă nu era evident din cifrele de mai sus, Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 oferă o experiență de utilizare remarcabilă, axată pe performanță și flexibilitate deosebite într-o varietate stufoasă de scenarii. Echipat cu cel mai recent procesor Intel® Core™ Ultra 9 185H, acest laptop aduce o putere de procesare impresionantă, atingând până la 5,1 GHz, permițând rularea eficientă a aplicațiilor complexe. Fie că utilizezi laptopul pentru sarcini creative sau multitasking intens, Yoga Pro 7 asigură o fluiditate de invidiat. De asemenea, Lenovo AI Engine+ optimizează performanța în funcție de aplicațiile utilizate, gestionând resursele în mod inteligent, astfel încât durata de viață a bateriei și eficiența termică să fie maximizate. În mod autentic, în anumite scenarii agresive de utilizare sau în teste, devine un pic mai zgomotos din cauza ventilatoarelor, dar nu se încălzește prea ta și cred că acesta este cel mai important aspect.

Pentru cei pasionați de creație vizuală, editare foto/video sau proiectare, ecranul de 14,5 inch cu rezoluție 3K și tehnologie IPS este ideal. Având o rată de refresh de 120 Hz și o certificare Dolby Vision, fiecare detaliu vizual este redat cu o claritate excepțională și culori vibrante. Are o strălucire aparte. Fie că urmărești filme sau lucrezi la proiecte creative, experiența vizuală este îmbunătățită datorită calibrației de culoare din fabrică și a tehnologiei Microsoft Auto Colour Management. Acuratețea culorilor, combinată cu rata mare de refresh, asigură o redare fluidă și precisă a conținutului, ceea ce face ca Yoga Pro 7 să fie ideal pentru creatori de conținut sau profesioniști din domeniul vizual.

Fiind atât de subțire, am avut emoții cu două aspecte, calitatea audio și experiența tastaturii. Din fericire, noul Yoga Pro 7 14IMH9 nu m-a dezamăgit cu niciuna dintre ele. Se aude surprinzător de bine, cu o spațialitate generoasă, acesta fiind probabil și meritul certificării Dolby Atmos. Tastatura, este o plăcere. Cu un design tip ”insulă”, tastele fiind complet separate între ele, cu o curbură discretă pe fiecare dintre ele și o cursă generoasă, poți să faci performanță. Nu-ți va afecta randamentul la tastare.

Cât de importantă este placa grafică NVIDIA GeForce RTX 4060, cum îți face viața mai ușoară

Placa grafică NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 de 8GB GDDR6 adaugă un plus important de performanță pentru utilizatorii care au nevoie de abilități grafice avansate. Aceasta permite redarea și randarea fluentă a graficii, fie că vorbim despre editare video, jocuri sau aplicații de design grafic. Cu suport pentru ray tracing și DLSS, Yoga Pro 7 îmbunătățește realismul vizual, oferind o experiență imersivă. În plus, utilizatorii pot beneficia de acces la suita NVIDIA Studio, ideală pentru accelerarea proceselor creative și eficientizarea sarcinilor intensive. Astfel, acest laptop nu doar că impresionează prin designul său elegant și portabil, dar reușește să ofere și o putere de procesare și grafică de top.

Revenind însă la scenariul din titlul articolului, cu studenții la facultate, laptopurile Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 echipate cu plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX 4060 aduc un beneficiu considerabil pentru studenți, datorită capacităților avansate de inteligență artificială și a optimizării performanței. NVIDIA GeForce RTX permite accesul la peste 500 de aplicații optimizate pentru AI, accelerând astfel sarcini importante precum modelarea 3D, simulările și procesarea datelor. Aceasta este o caracteristică esențială pentru studenții din domenii precum inginerie, arhitectură sau știința datelor, care au nevoie de o putere de procesare ridicată și eficiență maximă pentru a-și îndeplini proiectele complexe într-un timp mai scurt.

De asemenea, tehnologiile Max-Q integrate în seria RTX 40 permit un echilibru între performanță și portabilitate, ceea ce face laptopul Yoga Pro 7 extrem de potrivit pentru studenții aflați mereu în mișcare. Aceste laptopuri subțiri, cu un design de sub 20 mm grosime și mai puțin de 2 kg, sunt ușor de transportat și oferă o durată extinsă a bateriei, datorită tehnologiilor precum NVIDIA Advanced Optimus și Battery Boost. Astfel, studenții pot să-și finalizeze sarcinile fără a fi legați de o sursă constantă de energie, iar funcția WhisperMode asigură funcționarea silențioasă, optimizând nivelul de zgomot și performanța, o caracteristică ideală pentru medii de studiu sau colaborări online.

În plus, plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX 4060 accelerează creativitatea prin AI, fiind capabile să optimizeze fluxurile de lucru pentru sarcini creative precum editarea video, designul grafic sau generarea de conținut AI. Datorită NVIDIA Studio și suita de instrumente oferite, studenții din domeniul artei digitale pot să-și aducă ideile la viață mai repede și cu o acuratețe sporită. Acest lucru este susținut de stabilitatea și viteza oferite de driverele NVIDIA Studio, care garantează că proiectele complexe vor rula fluent, fără întreruperi.

Capacitatea de a folosi laptopul Lenovo Yoga Pro 7 atât pentru învățare, cât și pentru jocuri sau creare de conținut, transformă acest dispozitiv într-o soluție versatilă pentru studenții care își doresc un echipament complet. Fie că este vorba de gaming cu ray tracing pentru o experiență grafică realistă sau de utilizarea AI pentru a crea și optimiza imagini și videoclipuri, plăcile grafice NVIDIA GeForce RTX aduc un avantaj semnificativ, oferind un salt uriaș în performanță și eficiență.

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 cu GeForce RTX 4060 – concluzie

Dacă tot ai făcut efortul financiar din spatele unei configurații hardware precum cea descrisă mai sus, te vei bucura să afli că, cel puțin din experiența mea de testare, rezultatul este unul fără cusur. Laptopul pare cât se poate de trainic și indiferent în ce situație l-am provocat la treabă, în niciun moment nu am stat după el, nu am simțit că mi-ar încerca pentru vreo clipă răbdarea. Este foarte frumos, compact și bun la orice.

Având în vedere placa video GeForce RTX 4060, este evident că se va descurca impecabil în jocuri, detaliu confirmat și de benchmark-uri. Dincolo de asta însă, o placă video performantă a devenit atât de indispensabilă în 2024, încât îți va face viața mai ușoară în majoritatea aplicațiilor software pretențioase pentru mulți ani de acum înainte. Nu mai insist pe abilitățile NVIDIA când vine vorba de inteligență artificială, dar dacă vrei să fii mai eficient și mai creativ oriunde te-ai afla, noul Lenovo Yoga Pro 7 14 IMH9 va fi partenerul perfect pentru a-ți materializa scopul.