Reduceri de iarnă pe Steam: Jocuri AAA și indie la prețuri imbatabile

E timpul să îți verifici wishlist-ul, pentru că reducerile de iarnă pe Steam sunt oficial aici! În perioada 18 decembrie – 2 ianuarie, platforma de jocuri îți aduce reduceri spectaculoase la titluri AAA și indie deopotrivă, oferindu-ți șansa să economisești bani în timp ce îți extinzi biblioteca de jocuri.

Fie că ești un pasionat al jocurilor de tip RPG, al simulatoarelor sau al jocurilor indie, această promoție promite să aducă oferte pentru toate gusturile. Este o ocazie excelentă să îți achiziționezi jocurile dorite, fie ele blockbustere recente sau clasice îndrăgite.

Reduceri la titluri de top

Dacă ai ratat reducerile din vară, acum este momentul să profiți. Jocuri precum Baldur’s Gate 3, unul dintre cele mai apreciate RPG-uri ale anului, sunt reduse cu 20%, ajungând la un preț de 48 de dolari. Pentru fanii futurismului, Cyberpunk 2077 este la jumătate de preț, putând fi achiziționat pentru 27 de dolari.

Un alt titlu remarcabil este Elden Ring, câștigătorul multor premii de joc al anului, acum cu 40% reducere, la doar 36 de dolari. Dacă ești fan al genului Souls-like, poți încerca și Lies of P, un joc captivant care reinterpretează povestea lui Pinocchio într-un mod întunecat. Și acesta are o reducere de 40%, fiind disponibil la același preț de 36 de dolari.

Pentru exploratori, No Man’s Sky este redus cu 60%, prețul ajungând la 24 de dolari. Jocul continuă să primească actualizări consistente de conținut, fiind o alegere excelentă pentru cei pasionați de aventuri spațiale.

Dacă preferi simulatoarele, Cities: Skylines, unul dintre cele mai bune jocuri de acest tip, are o reducere de 70%, costând doar 9 dolari. Acesta rămâne o alternativă solidă la continuarea sa, care a întâmpinat dificultăți tehnice la lansare.

Jocuri indie și clasice la prețuri mini

Steam Winter Sale nu este doar despre titluri AAA. Jocurile indie ocupă un loc special, oferind reduceri atractive pentru experiențe unice. Jocul cu tematică felină Stray poate fi al tău pentru doar 18 dolari, iar fanii umorului macabru pot opta pentru Cult of the Lamb, la sub 13 dolari.

Un alt indie inovator este Dave the Diver, o combinație de pescuit și preparat sushi, disponibil la 14 dolari. Dacă preferi un joc strategic și relaxant, Slay the Spire este doar 6 dolari, iar îndrăgitul Stardew Valley poate fi cumpărat cu 8 dolari.

Cei nostalgici vor fi încântați să descopere reduceri masive la jocuri clasice. Titanfall 2, unul dintre cele mai bune shootere first-person, poate fi achiziționat pentru doar 3 dolari. Fanii post-apocalipticului pot explora Fallout 4 la prețul de 8 dolari, iar trilogia Mass Effect Legendary Edition este doar 5 dolari.

De asemenea, RPG-ul Divinity Original Sin, precursorul succesului Baldur’s Gate 3, are o reducere semnificativă, costând doar 4 dolari.

Cum să profiți la maximum de reduceri

Reducerile de iarnă sunt o oportunitate ideală să îți îmbunătățești biblioteca de jocuri fără să-ți golești portofelul. Începe prin a verifica lista de dorințe din Steam pentru a vedea dacă jocurile tale favorite sunt incluse în ofertă.

Indiferent dacă ești în căutarea unor blockbustere epice sau a unor titluri indie care să te surprindă, reducerile din această perioadă acoperă o gamă variată de genuri și stiluri. Cu prețuri reduse cu până la 90%, nu vei regreta să îți completezi colecția.

Grăbește-te și profită de aceste oferte înainte de 2 ianuarie!