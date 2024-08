„Black Myth: Wukong”, jocul video chinezesc care depășește toate recordurile, surclasând Counter-Strike și Palworld cu peste 10 milioane de copii vândute

Industria jocurilor video din China a atins noi culmi de succes odată cu lansarea jocului „Black Myth: Wukong”, care a reușit să spargă toate recordurile de vânzări la nivel mondial. În doar câteva zile de la lansare, jocul a atins pragul impresionant de 10 milioane de copii vândute pe toate platformele, stabilindu-se ca una dintre cele mai reușite producții video din istoria țării.

O lansare record

„Black Myth: Wukong” a fost lansat la nivel global pe parcursul săptămânii trecute și a avut unul dintre cele mai bune debuturi din istoria platformei Steam, numărul jucătorilor crescând exponențial încă din primele ore. Jocul a reușit să vândă aproximativ 1,2 milioane de copii în precomandă înainte de lansarea oficială, ceea ce subliniază interesul uriaș din partea comunității globale de gaming.

Cifrele de vânzări ale jocului rivalizează cu cele ale titlurilor de renume internațional, cum ar fi „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom”, care a vândut peste 10 milioane de copii la nivel mondial în doar trei zile după lansarea sa din mai 2023.

„Black Myth: Wukong” – O poveste inspirată din mitologia chineză

„Black Myth: Wukong” se distinge ca fiind primul titlu chinezesc „Triple A”, termen care se referă la producții de mare anvergură, cu bugete semnificative și dezvoltare de top. Jocul este inspirat de romanul clasic chinezesc din secolul al XVI-lea, „Călătorie spre Vest”, o operă literară care continuă să fascineze și să inspire publicul atât în China, cât și în afara acesteia.

Jucătorii intră în pielea unui personaj asemănător Regelui Maimuță, Sun Wukong, una dintre figurile centrale din romanul original. Acțiunea din „Black Myth: Wukong” este plină de scene epice, lupte intense și explorări captivante care îmbină elemente din mitologia chineză cu tehnologia de ultimă generație a industriei jocurilor video.

Controverse și restricții de exprimare în „Black Myth: Wukong”

Deși „Black Myth: Wukong” a fost întâmpinat cu entuziasm de jucătorii din întreaga lume, succesul său nu a fost lipsit de controverse. Co-editorul jocului, Hero Games, a transmis ghiduri stricte streamerilor internaționali, cerându-le să evite discutarea subiectelor politice delicate, cum ar fi Covid-19 sau feminismul. Într-un email obținut de AFP, jucătorii și streamerii au fost avertizați să nu facă referire la „Covid-19”, „izolare” sau „carantină”, termeni care ar putea aduce în discuție politicile restrictive ale Chinei din timpul pandemiei, care au provocat nemulțumiri și tensiuni sociale.

Aceste restricții au atras critici din partea unor părți ale comunității de gaming, care au considerat că impunerea acestor limite de discurs afectează libertatea de exprimare și încrederea jucătorilor în industria de divertisment digital din China.

Viitorul jocului „Black Myth: Wukong”

În ciuda acestor controverse, „Black Myth: Wukong” continuă să fie un succes fenomenal și să atragă atenția jucătorilor din întreaga lume. Producția de înaltă calitate, povestea captivantă și rădăcinile sale în cultura chineză au transformat jocul într-un exemplu de referință pentru dezvoltarea jocurilor video în China.

Cu un succes atât de rapid și impresionant, „Black Myth: Wukong” nu doar că a pus China pe harta mondială a gamingului, dar a deschis și drumul pentru alte producții Triple A dezvoltate în această țară. Industria de jocuri din China, cunoscută până acum mai ales pentru jocurile mobile și pentru titluri destinate pieței locale, demonstrează astfel că poate concura la cel mai înalt nivel global.