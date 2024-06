Recalcularea pensiilor, o lovitură majoră pentru buzunarul pensionarilor. Cum sunt taxați ilegal, mulți nu-și permit cheltuiala în plus

Recalcularea pensiilor ar trebui să fie un proces benefic pentru pensionari, aducându-le venituri suplimentare și ajustări corecte la pensiile lor. Totuși, pentru mulți pensionari din România, acest proces a devenit o povară financiară neașteptată, din cauza unor practici discutabile legate de tarifele pentru eliberarea adeverințelor necesare.

Scandalul adeverințelor pentru recalcularea pensiilor

Premierul Marcel Ciolacu a intervenit în scandalul legat de recalcularea pensiilor, după ce s-a descoperit că firmele care eliberează adeverințele necesare pensionarilor au majorat tarifele în mod concertat. Consiliul Concurenței a inițiat o anchetă pentru a verifica legalitatea acestor practici, care, conform președintelui instituției, Bogdan Chirițoiu, va dura mai mult de un an.

Costurile exagerate pentru adeverințele necesare

Unele firme au cerut sume de 2.000-3.000 de lei pentru adeverințele necesare pensionarilor. Aceasta este o sumă enormă pentru majoritatea pensionarilor, care depind de pensiile lor modeste pentru a supraviețui. Grila de tarife stabilită de Casa Națională de Pensii pentru diverse operațiuni legate de arhivele de muncă prevede costuri mult mai mici.

De exemplu, pentru operațiunile de soluționare a cererilor, se percepe o taxă fixă de 101 lei fără TVA. Cercetarea pentru întocmirea unui certificat de sporuri costă 63 de lei pe an cercetat, iar eliberarea certificatului adaugă alți 14 lei pe an. Astfel, pentru o perioadă de 10 ani, suma totală ajunge la 770 de lei. În mod similar, cercetarea pentru întocmirea unui certificat privind grupa de muncă este taxată cu 45 de lei pe an, iar eliberarea documentului justificativ costă alți 9 lei pe an, ducând la un total de 540 de lei pentru 10 ani.

Tarife adiționale impuse de firmele care gestionează arhivele

Pe lângă aceste tarife reglementate, firmele care gestionează arhivele au impus și alte tarife adiționale. De exemplu, o fotocopie costă 5 lei, în timp ce la un centru obișnuit costă doar 50 de bani. Aceste costuri suplimentare pot acumula sume considerabile, pe care mulți pensionari nu și le pot permite. Acest fapt îi împiedică să obțină recalcularea pensiilor și majorarea dorită.

Impactul asupra pensionarilor

Pensionarii se confruntă astfel cu o situație dificilă. Pe de o parte, recalcularea pensiilor le-ar putea aduce venituri mai mari, corectând anomaliile din sistemul de pensii. Pe de altă parte, costurile prohibitive pentru obținerea documentelor necesare fac ca mulți să nu-și poată permite această recalculare. Acest lucru subliniază o problemă sistemică în gestionarea și accesul la documentele necesare pentru recalculare, afectând în mod direct cei mai vulnerabili membri ai societății.

Reacția autorităților și posibile soluții

Autoritățile trebuie să intervină pentru a reglementa aceste practici și pentru a asigura că pensionarii nu sunt taxați în mod nejustificat. Premierul Marcel Ciolacu și Consiliul Concurenței au început deja demersuri în acest sens, dar este necesară o soluție rapidă pentru a proteja drepturile pensionarilor.

Posibile soluții ar include subvenționarea costurilor pentru obținerea documentelor necesare recalculării pensiilor sau implementarea unui sistem mai transparent și accesibil pentru gestionarea arhivelor de muncă. De asemenea, ar putea fi utilă crearea unui mecanism de verificare și control pentru a preveni abuzurile din partea firmelor care gestionează aceste arhive.

În concluzie, recalcularea pensiilor, în loc să fie un proces benefic, s-a transformat pentru mulți pensionari într-o povară financiară. Este imperativ ca autoritățile să intervină pentru a corecta aceste practici și pentru a asigura că toți pensionarii au acces la recalcularea corectă și justă a pensiilor lor, fără a fi împovărați de costuri excesive.