Putin i-a cerut lui Elon Musk o „favoare” pentru prietenul Xi Jinping: blocarea sateliților Starlink deasupra Taiwanului

Conform unui nou raport publicat de The Wall Street Journal, Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, ar fi păstrat legătura cu președintele rus Vladimir Putin începând de la sfârșitul anului 2022. Raportul, apărut într-o seară de joi, dezvăluie că cei doi au discutat o gamă variată de subiecte, de la aspecte personale la tensiuni geopolitice. Potrivit unor surse apropiate subiectului, într-una dintre aceste conversații, Putin i-ar fi cerut lui Musk să nu activeze sateliții Starlink deasupra Taiwanului, ca o „favoare” pentru liderul chinez Xi Jinping, relatează Newsweek.com.

Legăturile controversate ale lui Musk în contextul alegerilor din SUA

Raportul publicat de The Wall Street Journal vine într-un context sensibil, în care Elon Musk s-a implicat în campania electorală din Statele Unite. Miliardarul, considerat de Forbes cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată la 26,4 miliarde de dolari, şi-a exprimat susținerea pentru fostul președinte Donald Trump, despre care se vehiculează că încă păstrează legătura cu Putin, deşi a părăsit Casa Albă. Trump a negat ferm aceste acuzații.

Această apropiere dintre Musk şi Putin stârneşte îngrijorări la nivel internațional. Musk are legături puternice cu armata americană și alte agenții federale, beneficiind de acces la informații clasificate și programe sensibile din Washington. Potrivit The New York Times, Musk ar fi primit promisiunea unor finanțări de 3 miliarde de dolari pentru 100 de contracte diferite anul trecut, cu peste o duzină de agenții federale.

De asemenea, Musk a fost acuzat anul acesta că ar fi vândut terminale Starlink Rusiei, în contextul conflictului între Moscova și Ucraina. Miliardarul a respins categoric aceste afirmații, declarând că sunt false.

Impactul politic și reacțiile autorităților

Faptul că Musk a păstrat contactul cu Putin poate reprezenta o amenințare majoră la adresa securității naționale, în special învățurat de suspiciuni și acuzații cu privire la posibilele implicări în politica internațională. Trump a declarat că, în cazul în care va câștiga un nou mandat la Casa Albă, va crea o poziție specială dedicată eficienței guvernamentale pentru Elon Musk. Această promisiune a atras critici, ridicând întrebări despre influența potențială pe care Musk ar putea-o avea însupra contractelor viitoare ale guvernului federal cu companii precum Tesla sau SpaceX.

Karoline Leavitt, secretarul de presă național al campaniei lui Trump, a declarat pentru Newsweek că Musk este un lider industrial unic într-o generație şi că „birocrația federală deficitară ar putea cu siguranță beneficia de ideile și eficiența sa”. Totodată, Leavitt a subliniat faptul că, în perioada în care Trump a fost președinte, Rusia nu a invadat nicio țară, sugerând că politica de „pace prin forță” a fost un factor de stabilitate în relațiile cu Moscova.

Din câte se pare, oficialii americani „nu sunt încântați” de comunicările dintre Musk și Putin, dar nu au fost ridicate preocupări oficiale cu privire la o posibilă breșă de securitate între cei doi, potrivit unei surse citate de The Wall Street Journal. Musk a declarat în octombrie 2022, într-o postare pe platforma X (fostă Twitter), că a vorbit cu Putin „o singură dată și asta a fost în urmă cu aproximativ 18 luni”, subiectul discuției fiind explorarea spațială. Declarația sa a venit în urma acuzațiilor politologului american Ian Bremmer, care susținea că Musk i-ar fi povestit despre o discuție cu Putin, într-o toamnă din 2022, cu privire la războiul din Ucraina.

Această dezvăluire aruncă o nouă lumină asupra relațiilor complexe în care sunt implicați cei mai influenți oameni din lume, aducând în discuție întreaga rețea de interese și „favoruri” care modelează viitorul relațiilor internaționale.