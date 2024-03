Premiile Oscar 2024. Cine câștigă filmul anului: întrebarea la care avem răspunsul [VIDEO]

Premiile Academiei, o instituție renumită pentru celebrarea excelenței cinematografice, se află în pragul unei schimbări monumentale. Premiile Oscar în anul 2024 ajung la unul dintre cele mai urmărite filme ale anului, peliculă care poate fi urmărită în prezent și pe Netflix.

După ani în care au favorizat filmele mai mici, independente, Oscarurile sunt gata să încununeze un blockbuster drept cel mai mare câștigător al premiului său. „Oppenheimer”, favoritul clar pentru cel mai bun film, a strâns aproape 1 miliard de dolari în vânzări de bilete, semnalând o abatere de la preferința obișnuită a Academiei pentru producții la scară mai mică precum „The Shape of Water” și „Nomadland”.

Ultima dată când un blockbuster a revendicat titlul pentru cel mai bun film a fost în 2012 cu „Argo” de Ben Affleck. Cu toate acestea, „Oppenheimer” este pregătit să depășească chiar și succesul „Argo”, aducându-se înapoi la epoca triumfurilor epice precum „Stăpânul inelelor: Întoarcerea regelui” de Peter Jackson în 2004, care a câștigat 11 premii Oscar și a încasat peste 1 miliard de dolari la nivel mondial. Această renaștere a dominației de succes la Oscar marchează o inversare semnificativă într-un peisaj care a favorizat, în ultimii ani, filme mai intime, produse independent.

Preferința istorică a Academiei pentru filmele de mică anvergură a fost adesea întâmpinată cu critici, unii acuzând instituția că trece cu vederea impactul cultural și atractivitatea pe scară largă a blockbuster-urilor. Filme precum „Avatar”, „Black Panther” și „The Dark Knight” au remodelat peisajul cinematografic, dar recunoașterea lor la Oscar a fost limitată. Această diviziune culturală a fost un punct de dispută în cadrul industriei, realizatorii de film precum Martin Scorsese și-au exprimat îngrijorarea cu privire la prioritizarea producțiilor mai mici, mai de nișă.

Trecerea către acceptarea blockbuster-urilor la Oscar reflectă schimbări mai ample în industria filmului. Creșterea platformelor de streaming și proliferarea formelor alternative de divertisment au provocat modurile tradiționale de realizare și distribuție a filmelor. În timp ce Hollywoodul se confruntă cu aceste schimbări, succesul „Oppenheimer” servește ca o reafirmare a puterii și spectacolului filmului de studio.

Cu toate acestea, îmbrățișarea blockbuster-urilor la Oscar vine și într-un moment de răsturnări în industrie. Conflictele de muncă și grevele au perturbat programele de producție, ducând la incertitudine și instabilitate. În ciuda acestor provocări, „Oppenheimer” a apărut ca o dovadă a rezistenței și creativității sistemului de studio de la Hollywood.

Semnificația succesului „Oppenheimer” se extinde dincolo de încasările sale de box office. Reprezintă o reafirmare a capacității Hollywood-ului de a captiva publicul la scară mare, oferind o imagine asupra a ceea ce poate realiza filmul de studio atunci când are ocazia de a străluci. Pe măsură ce industria cinematografică navighează într-un viitor incert, succesul „Oppenheimer” servește ca un far de speranță, amintind publicului de puterea de durată a cinematografiei de a inspira și distra.

Premiile Oscar au fost întotdeauna o reflectare a aspirațiilor și idealurilor Hollywood-ului. În fiecare an, ceremonia servește drept platformă pentru ca industrie să-și sărbătorească realizările și să-și reafirme angajamentul față de excelența artistică. Cu „Oppenheimer” gata să facă istorie în calitate de câștigător de succes pentru cel mai bun film, Oscarurile îmbrățișează o nouă eră a filmului, una care îmbrățișează spectacolul și grandoarea, în timp ce onorează arta atemporală a povestirii.

În mijlocul tulburărilor din industrie și al incertitudinii, „Oppenheimer” este o dovadă a puterii de durată a cinematografiei de a captiva și inspira publicul din întreaga lume. În timp ce Hollywood privește spre viitor, o face cu un reînnoit sentiment de optimism și posibilitate, alimentat de succesul unui film care a sfidat așteptările și a captat imaginația publicului de pretutindeni.

Vezi și: Lista completă a nominalizaților. Barbie, Oppenheimer și Killers of the Flower Moon sunt toate pe listă

Filmul cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2024

În ciuda faptului că deja se știe că filmul „Oppenheimer” este favoritul acestui an la Oscaruri, pe măsură ce anticiparea crește și covorul roșu este întins, Hollywood se pregătește pentru cel mai prestigios eveniment, acolo unde există și alte nominalizări importante.

Începând cu râvnita categorie Cel mai bun film, nominalizații din acest an prezintă o gamă diversă de bijuterii cinematografice, fiecare meritând recunoaștere în sine. De la drama care provoacă gânduri din „American Fiction” la lumea vizual uluitoare a „Barbie” și povestea istorică captivantă din „Killers of the Flower Moon”, concurența este acerbă. Cu toate acestea, „Oppenheimer” este cel care iese în evidență ca lider, datorită intrigii sale convingătoare, scenariului impecabil și regiei magistrale a lui Christopher Nolan. Cu efectele sale practice inovatoare și partitura obsedante de Ludwig Goransson, „Oppenheimer” are toate elementele unei adevărate capodopere cinematografice.

Ceea ce îi stă în cale este „Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese, un film clasic al lui Scorsese, plin de performanțe dinamice și imagini uimitoare. Cu staruri grele precum Robert De Niro, Leonardo DiCaprio și Lily Gladstone conducând distribuția, „Killers of the Flower Moon” reprezintă o provocare formidabilă pentru dominația lui „Oppenheimer”.

La categoria Cel mai bun regizor, bătălia este din nou între Christopher Nolan și Martin Scorsese, Yorgos Lanthimos prezentând și un caz puternic cu „Poor Things”. În timp ce viziunea unică a lui Lanthimos merită cu siguranță recunoaștere, Nolan este cel care poate câștiga în sfârșit premiul pentru munca sa magistrală din „Oppenheimer”.

Îndreptându-ne atenția către categoriile actoriei, competiția este la fel de acerbă. În cursa pentru cel mai bun actor, interpretarea excentrică și captivantă a lui Cillian Murphy în rolul lui J. Robert Oppenheimer îl face un candidat remarcabil. Între timp, la categoria Cea mai bună actriță, Emma Stone și Lily Gladstone sunt blocate într-o cursă strânsă, ambele oferind spectacole puternice în „Poor Things” și, respectiv, „Killers of the Flower Moon”.

Categoria Cel mai bun actor în rol secundar se mândrește cu o gamă impresionantă de talente, portretul lui Robert Downey Jr. a amiralului Strauss în „Oppenheimer” devenind un probabil favorit. În schimb, categoria Cea mai bună actriță în rol secundar pare aproape hotărâtă, interpretarea apreciată a lui Da’Vine Joy Randolph din „The Holdovers” făcând-o favorită clară pentru premiu.

În cele din urmă, în categoria Cel mai bun lungmetraj animat, „Spider-Man: Across the Spider-Verse” este liderul incontestabil, datorită animației sale revoluționare și recunoașterii universale.

Vezi și: Descoperă cele mai bune francize SF pe care trebuie neapărat să le vizionezi

Pe măsură ce numărăm înapoi zilele până la Oscaruri, entuziasmul continuă să crească, iar fanii din întreaga lume așteaptă cu nerăbdare momentul în care filmele și spectacolele lor preferate sunt recunoscute și sărbătorite pe cea mai mare scenă de la Hollywood. Cu o gamă de nominalizări la fel de puternică ca cea de anul acesta, un lucru este cert – Oscarurile din 2024 vor fi cu siguranță o noapte de amintit.