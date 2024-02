Cele mai bune filme de dragoste din toate timpurile. Sunt legendare

Dragostea este bună, dar dragostea poate fi și o lovitură pentru ego. Doar uită-te la cele mai bune filme de dragoste din toate timpurile. De la clasicele atemporale precum O aventură de neuitat și Casablanca, până la interpretări contemporane inclusiv Cyrano, Love, Simon și Moonlight, dragostea este explorată pe ecran în toate nuanțele sale glorioase.

Cele mai bune filme de dragoste din toate timpurile

Iată cele mai romantice filme din toate timpurile. Din fericire, mai multe sunt disponibile pe diverse platforme de streaming—indiferent dacă preferi Netflix și relaxare, Prime și altele.

Genul romantic a fost un element de bază al ficțiunii mult înainte ca primele filme să fie realizate.

Dragostea este una dintre acele teme rare, universale în care fiecare a putut întotdeauna să găsească – și să se bucure de – diferite povești despre personaje fictive.

‘Roman Holiday’ (1953)

Chiar dacă Roman Holiday nu a inventat cu totul genul comediei romantice, poate fi văzut ca un clasic din anii 1950 care cel puțin a contribuit la remodelarea a ceea ce publicul cunoaște acum drept o comedie romantică.

Urmărește o prințesă din Europa care se îndrăgostește de un reporter american în timp ce amândoi sunt în Roma, în scurta serie de aventuri pe care le au împreună.

Este un film care rămâne incredibil de fermecător, iar cei 70 de ani de la lansare nu i-au slăbit umorul sau puterea emoțională.

Reușește și în mare măsură datorită chimiei dintre starurile sale, Audrey Hepburn și Gregory Peck, ambii interpretând unele dintre cele mai bune roluri în acest film din 1953; un clasic incontestabil al genului său.

‘Love & Basketball’ (2000)

Fanii baschetului și ai romantismului vor fi evident încântați de Love & Basketball, care este un film sportiv, o dramă-comedie și un film romantic, toate într-unul singur. Acest film de comedie romantică și sport este centrat pe doi prieteni din copilărie pasionați de baschet, care află acum că au sentimente unul pentru celălalt, ajunși la vârsta adultă.

La fel ca multe filme axate pe romantism, Love & Basketball explorează sacrificiile sau compromisurile care trebuie făcute uneori pentru a face o relație să funcționeze și se luptă cu întrebarea dacă alte pasiuni din viață pot (sau ar trebui uneori să) aibă prioritate.

‘West Side Story’ (1961)

Dat fiind că West Side Story este o actualizare a secolului XX a lui Shakespeare Romeo și Julieta, este destul de sigur de spus că poate nu este cel mai bun film romantic de urmărit pentru cei care își doresc povești de dragoste lipsite de tragedie.

Este despre doi tineri care se îndrăgostesc, în ciuda faptului că provin din medii foarte diferite; mai exact, fiecare este asociat cu membrii unei bande de stradă diferite, cu cele două bande având o rivalitate puternică – și uneori violentă.

West Side Story spune această poveste epică, legată de criminalitate, despre dragoste, fiind și un musical cu adevărat grozav, plin de cântece memorabile și scene cu impresionante coregrafii de dans.

A fost actualizat foarte eficient (și, în anumite zone cheie, îmbunătățit) printr-un remake de Steven Spielberg în 2021, dar versiunea originală din 1961 este în continuare cea esențială.

‘Cold War’ (2018)

Cold War durează mai puțin de 90 de minute în total și se simte simplu și complex în același timp. Este un film cu ritm lent, și se concentrează mai mult sau mai puțin pe o poveste extrem de emoțională de dragoste, dar are și un flux unic, uneori confuz, în scenele sale variate, și îmbină de asemenea cu încredere genuri pe tot parcursul (este un film de război, un film romantic, o dramă și un film de muzică).

Calitățile sale tehnice îl fac, de asemenea, să iasă în evidență, datorită cinematografiei atrăgătoare alb-negru, precum și aspectului relativ unic (cel puțin pentru filmele moderne) de aspect ratio de 1,37:1.

‘Away from Her’ (2006)

Regizorul/ex-actrița Sarah Polley ar putea fi cel mai bine cunoscută pentru documentarul său din 2012 Stories We Tell și pentru filmul său din 2022 Women Talking, dar debutul său în lungmetraj a fost mai puțin cunoscutul film romantic Away from Her din 2006.

Este vorba despre o poveste de dragoste neașteptată care se dezvoltă între doi oameni în vârstă la un azil de bătrâni; unul trăiește cu boala Alzheimer, iar celălalt folosește un scaun cu rotile și este mut.

Firește, dat fiind subiectul, este un film greu, dar probabil va avea un impact emoțional puternic pentru cei care se simt pregătiți să experimenteze o astfel de poveste intensă.

‘Frumoasa și Bestia’ (1991)

Frumoasa și Bestia din 1991 deține distincția de a fi primul film de animație care a primit vreodată o nominalizare la Premiile Oscar pentru Cel mai Bun Film. Povestea sa este una familiară, dar bine spusă, fiind despre dragostea neașteptată care se dezvoltă între o tânără și un prinț care a fost transformat într-o fiară.

Desigur, ea este, de asemenea, prizoniera lui, cel puțin la început. Ar putea fi tot felul de inconfortabil, dar povestea este tratată surprinzător de bine, și are acea rară calitate atemporală pe care o au toate cele mai mari filme Disney. Este un film de animație potrivit pentru familie, care este amuzant, distractiv și romantic, și cu siguranță își merită statutul de clasic. De asemenea, merită vizionat și Beauty and the Beast din 1946, în sine un film care este considerabil mai bun decât filmul Disney live-action din 2017.

‘Cel Mai Rău Om din Lume’ (2021)

The Worst Person in the World este dovada că nu toate filmele romantice grozave ar fi ideale pentru prima întâlnire. Asta pentru că această dramă romantică norvegiană nu se teme să devină foarte reală și surprinzător de sumbră uneori, urmărind o tânără care se luptă cu latura profesională și romantică a vieții sale și care simte tot mai mult că nu are un loc într-o lume care se schimbă rapid.

The Worst Person in the World oferă o mare parte din comentariile și insight-ul către dificultățile întâlnirilor moderne și, ca atare, este un film fantastic care tratează realitățile romantismului. Cu toate acestea, poate fi ușor numit unul dintre cele mai bune filme ale anilor 2020 până acum.

‘Pe Aripile Vântului’ (1939)

Fanii de film vor arăta adesea că anul 1939 este unul dintre cele mai mari (sau mai importanți) ani din istoria cinematografiei, datorită numărului mare de filme clasice care au fost lansate în acest an.

Unul dintre titlurile semnificative este Pe Aripile Vântului, un film gigantic în ceea ce privește lucrurile precum durata și veniturile de la box office.

Mare parte din acțiune are loc în timpul Războiului Civil American, astfel încât, în timp ce se simte ca un film istoric/dramă de război, dragostea dintre cei doi protagoniști – Scarlett O’Hara și Rhett Butler – primește multă atenție. Este totul foarte exagerat și melodramatic (fără a menționa că părțile non-romantice ale filmului pot fi inconfortabile din diferite motive), dar Pe Aripile Vântului rămâne un epic romantic de referință, și se încheie legendar.

‘Carol’ (2015)

Unul dintre cele mai convingătoare filme regizate de Todd Haynes, Carol este un film bun făcut remarcabil de cele două roluri principale interpretate de Cate Blanchett și Rooney Mara.

O femeie mai tânără se îndrăgostește de o femeie mai în vârstă, deși apar complicații pentru că femeia mai în vârstă este căsătorită, și toate acestea se întâmplă în anii 1950 mult mai conservatori.

Carol este printre cele mai bune filme romantice din memoria recentă pentru modul în care își gestionează povestea, simțindu-se accesibil, evitând în același timp clișeele.

‘Sense and Sensibility’ (1995)

Ang Lee este un regizor care a realizat filme într-o gamă largă de genuri, deși pare foarte bun la abordarea filmelor romantice. Abordarea sa a romanului lui Jane Austen Sense and Sensibility este în principal romantică.

Acțiunea are loc aproape de sfârșitul anilor 1700, și urmărește un grup de surori care trebuie să se confrunte cu viața, dragostea și inima frântă după ce soțul mamei lor este lăsat fără o moștenire după moartea sa. Este un film încântător care prezintă o distribuție grozavă, și este remarcabil pentru că are un scenariu premiat cu Oscar scris de Emma Thompson, care joacă și în film.

‘Tot Ce Îmi Dorește Inima’ (1955)

Oricine își dorește filme romantice pline de melodramă nu trebuie să caute mai departe decât filmografia lui Douglas Sirk. Este cel mai bine cunoscut pentru melodramele sale din mijlocul secolului XX care au emoții copleșitoare, culori îndrăznețe și unele jocuri de actorie foarte teatrale care se potrivesc naturii generale a poveștilor pe care îi plăcea să le spună.

Tot Ce Îmi Dorește Inima ar putea fi cel mai faimos film al său când vine vorba de acest stil pentru care era cunoscut, și prezintă (pentru vremea respectivă) romanțele scandaloase care înfloresc între o văduvă și un bărbat mai tânăr care este dintr-o clasă socială inferioară.

Alte filme legendare de dragoste