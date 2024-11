Partajarea locației ne face nefericiți: Motivele pentru care ar trebui să spunem „nu” acestei practici nocive

În era digitală, partajarea locației a devenit o practică atât de comună încât mulți dintre noi nu mai reflectăm asupra implicațiilor sale. Aplicații precum Find My Friends, Snapchat sau Life360 promit să ne țină aproape de cei dragi și să simplifice organizarea activităților zilnice. Dar ce costuri implică acest tip de „supraveghere voluntară” pentru intimitatea noastră și pentru relațiile interumane?

O analiză publicată de Washington Post scoate la lumină povești reale și opinii ale experților care arată că această practică poate aduce mai multă toxicitate decât siguranță.

Relațiile și partajarea locației: când granițele dispar

Partajarea locației poate părea o idee bună la început. „Vreau doar să știu că ești în siguranță” sau „Este doar pentru logistică” sunt fraze care justifică adesea această practică. Însă, pe măsură ce relațiile evoluează, ceea ce părea o simplă măsură de siguranță poate deveni o formă de control sau o sursă de tensiuni.

Un exemplu menționat în articolul original este cel al lui Ashley Wragge, o tânără de 26 de ani, care a încheiat o prietenie după ce partajarea locației a degenerat. Ambele părți ajunseseră să își verifice locația de zeci de ori pe zi, transformând o relație de prietenie într-un stres constant. În cele din urmă, Wragge a avut curajul să spună: „Nu vreau să știu unde ești și nu vreau să știi unde sunt.”

Această situație este ilustrativă pentru modul în care partajarea constantă a locației ne poate afecta autonomia și încrederea în relații. Chiar și în cadrul familial, părinți bine intenționați pot trece granița către control excesiv. Un alt exemplu din articol este cel al unei tinere care a încetat să își partajeze locația cu părinții după ce aceștia au început să o interogheze constant despre locurile în care mergea.

Partajarea locației și riscurile pentru siguranța personală

Pe lângă problemele relaționale, partajarea locației poate deveni un instrument periculos în cazurile de abuz domestic. Kelli Owens, director executiv al Oficiului pentru Prevenirea Violenței Domestice din New York, subliniază că multe victime ale abuzului digital se confruntă cu dificultăți în a construi planuri de siguranță atunci când agresorii au acces la traseele lor zilnice.

De aceea, Owens recomandă ca partajarea locației să fie rezervată exclusiv relațiilor stabile, de lungă durată. Chiar și atunci, este esențial să existe limite clare și o discuție despre consimțământ. „Nimeni nu intră într-o relație gândindu-se că va deveni toxică, dar trebuie să ne protejăm intimitatea,” adaugă Owens.

Cum refuzăm politicos cererile de partajare a locației?

Un alt punct de interes al articolului este cum să spunem „nu” fără a deteriora relațiile. Justine Ang Fonte, educator sexual, sugerează că astfel de conversații ar trebui să fie despre stabilirea granițelor. De exemplu, în loc de un refuz direct, putem spune: „Apreciez că vrei să fii implicat în viața mea, dar cred că putem găsi o altă soluție care să îți ofere siguranță fără să îmi afecteze independența.”

Astfel, soluțiile alternative, precum actualizări periodice prin mesaje sau împărtășirea unui album foto, pot menține legătura fără invadarea intimității.

De ce este importantă intimitatea?

Shoshana Zuboff, autoarea cărții The Age of Surveillance Capitalism, avertizează că normalizarea supravegherii în viața personală poate submina relațiile autentice. „A experimenta sanctuarul, a avea intimitate chiar și în timp ce împărtășești alte lucruri, este esențial pentru a crea personalități bogate și relații sănătoase,” spune ea.

Într-o lume în care suntem deja supravegheați la locul de muncă sau în spațiile publice, intimitatea rămâne o resursă prețioasă. Stabilirea unor limite în ceea ce privește partajarea locației poate fi un act de dragoste — atât pentru noi înșine, cât și pentru cei dragi.

Pentru a gestiona setările privind partajarea locației, utilizatorii de iPhone pot accesa Settings > Privacy and Security > Safety Check > Manage Sharing and Access, iar cei de Android pot accesa myaccount.google.com > Data & privacy > Info you can share with others.