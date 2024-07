OnePlus Nord 4, lansat oficial – cât costă și cât este de bun singurul telefon 5G cu carcasă metalică unibody

OnePlus, recunoscut pentru inovațiile sale tehnologice și designul de înaltă calitate, a lansat oficial noul său model, OnePlus Nord 4. Acest telefon se evidențiază prin carcasă unibody metalică, un element rar în era telefoanelor 5G. Cu un amestec de tehnologie de vârf și estetică premium, OnePlus Nord 4 promite să stabilească noi standarde în industria smartphone-urilor.

Design și construcție de top

OnePlus Nord 4 este o adevărată capodoperă a designului, având o grosime de doar 7,99 mm și o carcasă construită dintr-o singură bucată de aluminiu, prelucrată la cele mai înalte standarde de precizie. Într-o perioadă în care majoritatea telefoanelor sunt fabricate din sticlă pentru a facilita conectivitatea 5G, OnePlus a reușit să păstreze designul metalic fără a compromite performanțele. Acest lucru a fost posibil prin utilizarea unor antene 5G compacte, cu peste 50% mai mici decât cele anterioare, și o placă de bază reproiectată pentru a asigura o transmisie clară a semnalului.

Disponibil în trei culori distincte, cunoscute sub numele de Nordtones: Obsidian Midnight, Mercurial Silver și Oasis Green, fiecare variantă de culoare are un design unic. Obsidian Midnight prezintă un aspect clasic de metal periat, Mercurial Silver are un design gravat cu laser, iar Oasis Green, dezvăluit exclusiv la evenimentul de lansare, are o schemă de culori vibrantă în două tonuri.

Performanță de vârf

În centrul OnePlus Nord 4 se află chipset-ul Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, care reprezintă un salt semnificativ în performanță față de generațiile anterioare. Acesta oferă un procesor cu 65% mai rapid și un GPU cu 130% mai performant, fiind ideal pentru gaming și productivitate. Dispozitivul vine cu până la 16 GB de RAM și 512 GB de stocare internă, asigurând spațiu suficient pentru toate aplicațiile și fișierele utilizatorilor.

Bateria impresionantă de 5.500 mAh suportă încărcare rapidă SUPERVOOC de 100 W, permițând încărcarea de la 0 la 100% în doar 28 de minute. Mai mult, doar 5 minute de încărcare oferă până la 5 ore de utilizare continuă. Sistemul de management al bateriei, bazat pe tehnologia AI, asigură o longevitate extinsă, fiind testat pentru a rezista la peste 1.600 de cicluri de încărcare fără a pierde mai mult de 20% din capacitate.

Funcționalități AI avansate

OnePlus Nord 4 integrează o serie de instrumente AI menite să îmbunătățească experiența utilizatorului. Printre acestea se numără AI Best Face, AI Clear Face și AI Smart Cutout 2.0, care optimizează fotografiile și videoclipurile. Camera principală de 50 de megapixeli, echipată cu un senzor Sony LYT-600 și stabilizare optică a imaginii, permite capturarea unor imagini de înaltă calitate, chiar și în condiții de lumină slabă.

Pe lângă funcționalitățile foto, telefonul vine cu AI Trinity Engine, un software care optimizează performanțele zilnice ale telefonului. Acesta analizează procesorul, memoria RAM și ROM-ul pentru a se asigura că toate componentele funcționează la capacitate maximă. Funcționalitatea AI Writer poate compune mesaje lungi pe baza unor solicitări scurte, facilitând astfel comunicarea rapidă.

OnePlus Nord 4 dispune și de AI Speak și AI Summary, instrumente care permit utilizatorilor să partajeze informații din diverse site-uri web și aplicații. AI Summary transformă înregistrările audio ale întâlnirilor în rezumate scrise în doar câteva secunde, oferind transcrieri rapide și precise.

Capabilități foto excepționale

OnePlus Nord 4 folosește AI pentru a îmbunătăți considerabil experiența fotografică. Funcționalitățile AI Eraser, AI Best Face și AI Clear Face ajută la corectarea imperfecțiunilor din fotografii, asigurând rezultate de calitate profesională. AI Smart Cutout 2.0 permite utilizatorilor să selecteze și să combine elemente din diferite imagini, adăugând un plus de creativitate.

Camera principală de 50 de megapixeli, echipată cu un senzor Sony LYT-600 și stabilizare optică a imaginii, este ideală pentru corectarea tremurăturilor și capturarea detaliilor fine. De asemenea, OnePlus Nord 4 include un senzor ultra-wide de 112 grade și 8 megapixeli, perfect pentru fotografii de peisaj și grupuri, precum și o cameră selfie Sony de 16 megapixeli, pentru portrete clare și detaliate.

Disponibilitate și preț

OnePlus Nord 4 va fi disponibil în România începând cu 8 august, iar precomenzile vor fi deschise din 16 iulie. Prețul recomandat de producător pentru varianta cu 16 GB RAM și 512 GB stocare este de 2.999,99 lei. Cei care precomandă vor beneficia de un pachet special ce include telefonul, căști True Wireless OnePlus Buds 3 Pro și alte surprize.

Lansat la Milano, OnePlus Nord 4 promite să fie un concurent puternic pe piața telefoanelor de top, combinând un design premium cu performanțe excepționale. Cu un angajament de patru actualizări majore pentru Android și șase ani de suport pentru securitate, OnePlus Nord 4 se poziționează ca un telefon pregătit pentru viitor.

Pentru mai multe detalii despre specificații și oferte, vizitați site-ul oficial OnePlus sau partenerii autorizați Altex și eMAG.

În perioada de precomandă, OnePlus Nord 4 (16GB + 512GB) este disponibil într-un pachet special ce include căști True Wireless OnePlus Buds 3 Pro și alte surprize, până la data de 7 august. Această ofertă specială este menită să atragă cât mai mulți cumpărători și să le ofere un pachet complet de experiență premium.