Obligatoriu din 2025 în Europa și, implicit, în România. Decizia de la Bruxelles despre granițele UE

Uniunea Europeană introduce din 2025 sistemul biometric de trecere a frontierei, cunoscut sub numele de Entry/Exit System (EES), o inițiativă care schimbă regulile privind intrarea și ieșirea în/din țările Schengen. România, în calitate de stat membru UE, va trebui să implementeze acest sistem în toate punctele sale de frontieră, având la dispoziție doar șase luni pentru a se alinia cerințelor.

EES este un sistem digital automat care își propune să îmbunătățească gestionarea fluxurilor de călători, securitatea la frontiere și, totodată, să reducă birocrația. Însă această schimbare vine și cu provocări logistice, atât pentru statele membre, cât și pentru călători.

Cum funcționează noul sistem biometric

Entry/Exit System (EES) va înregistra datele călătorilor din țări din afara UE, cum ar fi Marea Britanie, care nu necesită viză pentru a intra în blocul comunitar. La fiecare trecere a unei frontiere externe a UE, călătorii vor fi nevoiți să își scaneze pașaportul sau alte documente de călătorie la un terminal self-service. Acest proces va înregistra automat următoarele informații:

numele și prenumele;

amprentele și scanările faciale;

data și locul intrării sau ieșirii din spațiul Schengen.

Aceste date vor fi stocate timp de trei ani, perioadă în care pot fi utilizate pentru mai multe călătorii. Sistemul este destinat în principal vizitatorilor care intră în UE pentru perioade scurte, cum ar fi vacanțe, afaceri sau vizite de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile.

EES se va aplica în toate țările UE, cu excepția Ciprului și Irlandei, și în cele patru state non-UE din spațiul Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Provocări pentru România și alte state membre

România are la dispoziție doar șase luni pentru a pregăti infrastructura necesară implementării acestui sistem în toate punctele de frontieră. Fiind o cerință obligatorie pentru statele UE, alinierea rapidă devine o prioritate. În plus, această schimbare coincide cu perspectiva aderării României la Spațiul Schengen la 1 ianuarie 2025, ceea ce presupune eliminarea controalelor la frontierele interne.

Pe de altă parte, unele țări europene, precum Germania și Olanda, și-au exprimat îngrijorările legate de lipsa de testare suficientă a sistemului și de provocările logistice pe care acesta le presupune. Aceste state, care primesc anual peste 100 de milioane de turiști, se tem că implementarea grăbită ar putea duce la probleme operaționale.

Pentru România, introducerea EES reprezintă nu doar o provocare tehnică, ci și o oportunitate de a demonstra capacitatea de a implementa cerințele europene în timp util. Modernizarea infrastructurii de frontieră va fi esențială, atât pentru integrarea în Schengen, cât și pentru a asigura o experiență eficientă pentru călători.

Ce impact va avea EES asupra călătorilor

Implementarea EES promite să aducă mai multă siguranță și transparență la frontierele externe ale UE, dar schimbările ar putea afecta obiceiurile de călătorie. Dacă până acum trecerea frontierelor se făcea relativ rapid, noul sistem ar putea genera timpi de așteptare mai mari, mai ales în primele luni de la introducerea sa.

Pe termen lung, însă, utilizarea datelor biometrice ar trebui să reducă birocrația și să permită o gestionare mai bună a fluxului de turiști. Pentru călătorii frecvenți, stocarea datelor timp de trei ani va simplifica procesul, eliminând necesitatea reînregistrării la fiecare intrare în UE.

România trebuie să se pregătească pentru a respecta termenul-limită și pentru a asigura o tranziție cât mai lină către acest nou sistem. Modernizarea frontierelor este un pas important nu doar pentru alinierea la standardele europene, ci și pentru consolidarea poziției țării în cadrul Uniunii Europene.