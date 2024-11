O nouă taxă pentru români, în facturile la gaze și în prețul benzinei și motorinei. Cât vom plăti în plus

Furnizorii de energie electrică din România au început să includă în facturile pentru luna octombrie 2024 o contribuție nouă, denumită CfD (Contracte pentru Diferență), aplicabilă atât clienților casnici, cât și celor noncasnici.

Această taxă, anunțată pentru prima oară de Profit.ro, este destinată susținerii investițiilor în energia regenerabilă și reducerea emisiilor de carbon. Totuși, o decizie recentă a Comisiilor de Industrii și Economică ale Camerei Deputaților propune amânarea aplicării acestei contribuții până la primăvara anului 2025.

Dacă amendamentul propus va fi adoptat, contribuția CfD va fi eliminată temporar din facturi, urmând să reapară abia din aprilie 2025, moment în care vor expira și actualele plafoane de preț la energie electrică. Furnizorii de energie au arătat nemulțumirea față de această contribuție, argumentând că introducerea ei în facturi ar fi trebuit să coincidă cu eliminarea plafoanelor actuale de preț.

Ce înseamnă contribuția CfD și de ce este necesară

Contribuția CfD a fost instituită prin hotărâre de guvern adoptată în aprilie și reglementată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Taxa are o valoare de 0,000128 lei/kWh (0,000152 lei/kWh cu TVA inclus) și va finanța un mecanism de sprijin pentru proiectele energetice „verzi”. Practic, prin această schemă, investitorii în energii regenerabile – cum ar fi parcuri fotovoltaice și eoliene – primesc o siguranță financiară pentru prețul la care își pot vinde energia, garantându-li-se un preț de „exercitare”. Dacă prețul pieței scade sub acest prag, statul va compensa diferența. Această abordare este similară cu modelul utilizat în proiecte mari din Europa, cum ar fi centrala nucleară Hinkley Point C din Marea Britanie.

Schema de subvenționare a investițiilor în energie verde reprezintă un pas esențial în tranziția României către un mix energetic mai curat. Cu toate acestea, fondurile europene disponibile pentru acest tip de proiecte, deși consistente, nu acoperă toate costurile necesare. Sumele adunate prin contribuția CfD sunt menite să completeze finanțarea proiectelor verzi, fiind o soluție de compromis pentru a limita povara financiară pe facturile consumatorilor de energie.

Deciziile politice și viitorul contribuției CfD

Într-o ședință comună a Comisiilor de Industrii și Economică ale Camerei Deputaților, s-a propus ca această contribuție să fie eliminată temporar, doar pentru a fi reintrodusă în aprilie 2025, când se estimează că piața va fi mai bine pregătită să susțină această taxă fără alte intervenții de plafonare a prețurilor. Decizia a fost motivată de dorința de a proteja consumatorii români de creșteri neașteptate de prețuri, având în vedere că plafonarea curentă este încă în vigoare până la 31 martie 2025.

Un alt aspect important este că furnizorii de energie au avut de implementat sisteme informatice pentru a colecta această taxă și au solicitat ca valoarea finală plafonată a prețului să fie ajustată în consecință. În absența unui acord legislativ care să permită această ajustare, aplicarea contribuției CfD ar urma să fie decalat, conform amendamentelor. În final, rămâne de văzut dacă parlamentarii vor aproba propunerea de amânare în plenul Camerei Deputaților.

Astfel, consumatorii de energie ar putea vedea o schimbare semnificativă în facturile lor începând cu aprilie 2025, când contribuția CfD va fi reintrodusă, alături de finalizarea perioadei de plafonare a prețurilor la energie.