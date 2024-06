Mașina Dacia pe care nu o s-o vezi niciodată pe străzile din România, testată oficial. Sandrider se pregătește de raliu

Automobilul de raliuri Dacia Sandrider a încheiat cu succes testele preliminare și se pregătește pentru prima apariție publică în Raliul Marocului. Modelul este special conceput pentru competiții de rally-raid și reprezintă un pas important pentru Dacia în lumea motorsportului.

Pregătiri intense pentru Raliul Dakar

Echipele care lucrează la Dacia Sandrider au finalizat faza inițială a testelor, esențială pentru pregătirea mașinii pentru Raliul Dakar, la care va participa în anul 2025. Testele au început cu verificări ale sistemelor la poligonul Millbrook din Marea Britanie și au continuat cu patru zile de teste în condiții reale la baza Sweet Lamb din Țara Galilor.

Echipa s-a deplasat apoi în sudul Franței, la Château de Lastours, pentru încă patru zile de teste intense. Aici, cele trei echipaje au avut ocazia să testeze Sandrider pe terenul stâncos și solicitant al domeniului. Cristina Gutiérrez și Sébastien Loeb, de nouă ori campion mondial de raliuri, au fost la volanul Sandrider în diverse etape ale testelor. De asemenea, Nasser Al-Attiyah, multiplu câștigător al Raliului Dakar, a avut ocazia să testeze mașina pentru prima dată.

Performanțele impresionante ale Dacia Sandrider

Dacia Sandrider se remarcă prin performanțele sale excepționale, fiind echipată cu un motor V6 de 3 litri biturbo, capabil să dezvolte 360 CP și un cuplu maxim de 539 Nm. Mașina dispune de o transmisie secvențială cu 6 trepte și un sistem de tracțiune integrală, care asigură o manevrabilitate excelentă pe terenuri dificile.

Sandrider este construită pe un șasiu tubular și are o caroserie din fibră de carbon, ceea ce îi conferă o greutate redusă și o rezistență mare. Suspensiile față și spate sunt de tip braț dublu, cu o cursă de 350 mm, permițând vehiculului să facă față celor mai dure condiții de raliu. Roțile sunt echipate cu jante de aluminiu de 17 inci și anvelope BF Goodrich de 37 inci, oferind o aderență optimă pe orice tip de teren.

Reacțiile piloților și echipei tehnice

Cristina Gutiérrez a fost încântată de performanțele Dacia Sandrider și de adaptabilitatea sa la categoria T1+. „A fost incredibil să văd Dacia Sandrider în acțiune și să parcurg primii kilometri în mașină. Mă simt foarte confortabil în mașină, ceea ce îmi ușurează adaptarea la categoria T1+, care este destul de diferită de categoria T3 în care am concurat până acum. Mai sunt multe zile importante de testare, dar, în general, suntem foarte mulțumiți de munca echipei,” a declarat ea.

Nasser Al-Attiyah a fost, de asemenea, impresionat de Sandrider: „Primul meu test cu Sandrider a avut loc săptămâna trecută pe bazele fragile ale Château de Lastours și am fost foarte impresionat. Mi s-a părut ușor de condus, rapid și puternic. Am parcurs 270 de kilometri în prima zi și tot atâția în a doua zi. Nu au fost probleme și ne-am distrat foarte mult în mașină.”

Sébastien Loeb a lăudat echilibrul și performanța mașinii: „Testele au decurs foarte bine. Am petrecut o zi în Marea Britanie și două zile în Franța. Am lucrat la suspensie și la diferențial pentru a găsi un echilibru bun cu mașina și sunt foarte mulțumit de rezultat. Motorul a funcționat foarte bine de la început și nu am avut probleme cu mașina.”

Tiphanie Isnard, directorul echipei Dacia Sandriders, a confirmat că testele au depășit așteptările, cu foarte puține probleme întâmpinate de echipaje și echipa tehnică. „Sentimentul general este foarte pozitiv. Acum toată lumea lucrează din greu pentru a se pregăti pentru Maroc și așteptăm cu nerăbdare să continuăm pregătirile pentru Dakar acolo.”

Următoarele etape de testare și competiții

Echipa Dacia Sandriders se pregătește pentru următoarea sesiune de dezvoltare, programată să aibă loc în Maroc între 28 iunie și 5 iulie. Aici, Sandrider va fi testat pe un teren similar cu cel din Dakar, în etapa de deschidere a Campionatului Mondial FIA de Raliuri din Arabia Saudită, care va avea loc în perioada 3-17 ianuarie 2025.

Dacia Sandrider este un vehicul de raliu remarcabil, conceput pentru a face față celor mai dificile condiții de rally-raid. Cu o echipă de piloți de top și o tehnologie avansată, Dacia Sandrider este pregătită să concureze la cel mai înalt nivel și să obțină performanțe remarcabile în competițiile viitoare.