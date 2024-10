Jocurile PS Plus din noiembrie: Ghostwire: Tokyo și Hot Wheels Unleashed 2, gratuite pentru abonați

Sony aduce trei noi titluri pentru abonații PS Plus în noiembrie, iar printre ele se remarcă „Ghostwire: Tokyo” și „Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged”. În plus, fanii anime-ului Death Note vor avea ocazia să exploreze un nou joc de deducție socială inspirat de această franciză, „Death Note: Killer Within”. Toate jocurile vor putea fi revendicate între 5 noiembrie și 2 decembrie, atâta timp cât abonații mențin activ abonamentul PS Plus.

Ghostwire: Tokyo – confruntări paranormale în inima Japoniei

Printre cele mai așteptate titluri ale lunii, „Ghostwire: Tokyo” (PS5) promite o experiență captivantă în prima persoană, în care jucătorii se vor afla față în față cu forțe paranormale în capitala Japoniei. Lansat inițial la începutul lui 2022, jocul a fost dezvoltat de studioul Tango Gameworks, parte a fostului grup Bethesda, și a primit recenzii pozitive pentru modul în care combină aventura cu un univers înfricoșător și elemente supranaturale unice.

În „Ghostwire: Tokyo”, jucătorii utilizează abilități speciale pentru a înfrunta spirite și demoni într-o versiune alternativă a Tokyo-ului, unde misterul și suspansul sunt omniprezente. Deși în trecut s-a discutat despre posibilitatea unei continuări, incertitudinile au apărut după închiderea studioului de către Microsoft la începutul acestui an. Totuși, viitorul Tango Gameworks rămâne promițător, după ce a fost achiziționat de Krafton, cunoscut pentru „PUBG: Battlegrounds”. În același timp, utilizatorii de PC vor avea și ei șansa de a revendica „Ghostwire: Tokyo” gratuit pe Epic Games Store începând de joi, 2 noiembrie, până pe 7 noiembrie.

Hot Wheels Unleashed 2 și Death Note: Killer Within – adrenalină și strategie

Alături de „Ghostwire: Tokyo”, un alt titlu gratuit oferit prin PS Plus în noiembrie este „Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged”, disponibil atât pentru PS4, cât și pentru PS5. Jocul este dedicat fanilor cursei de viteză și include un editor de trasee, ceea ce înseamnă că jucătorii își pot crea propriile circuite spectaculoase pentru a-și testa abilitățile și a concura cu prietenii. „Hot Wheels Unleashed 2” continuă tradiția francizei prin grafică vibrantă și o varietate de mașini emblematice, oferind ore întregi de divertisment și provocări.

Cel de-al treilea joc al lunii este „Death Note: Killer Within” (PS4 și PS5), o experiență unică pentru fanii universului anime Death Note. Jocul este un nou concept de deducție socială, similar cu succesul „Among Us”, unde până la 10 jucători pot intra în pielea unor personaje din faimosul manga. Cu mecanici de joc care încurajează strategia și deducția, „Death Note: Killer Within” le permite jucătorilor să adopte rolul personajelor preferate, într-un joc de inteligență și manipulare în care suspansul este garantat.

Aceste jocuri vor fi disponibile pentru abonații PS Plus în perioada 5 noiembrie – 2 decembrie, iar pentru cei care nu au revendicat încă jocurile din octombrie – WWE 2K24, Dead Space și Doki Doki Literature Club Plus! – termenul limită este 4 noiembrie.