INTERVIU La Máquina, un serial despre prietenie și lupta interioară, pe Disney+: „Povestea seriei a-nceput de la un kebab și o beție”

Serialul „La Máquina”, care va avea premiera pe 9 octombrie 2024, pe Disney+, promite o poveste captivantă despre prietenie, box și confruntarea cu demonii personali. Esteban „La Máquina” Osuna, interpretat de Gael García Bernal, este un boxer în declin, care încearcă să-și salveze cariera, iar Diego Luna joacă rolul managerului său și cel mai bun prieten, Andy Lujan. Cei doi lucrează împreună pentru a-i oferi lui Esteban o ultimă șansă la glorie, dar pericolele din afara ringului complică lucrurile.

Prietenia, ca element central

Diego Luna a subliniat că „La Máquina” este mai mult decât o poveste despre box; este o poveste despre prietenie și încredere. Legătura dintre personajele principale, Esteban și Andy, este pilonul pe care se construiește întreaga narațiune. În ciuda problemelor profesionale și personale, cei doi rămân apropiați și se sprijină reciproc în momentele de criză.

Serialul se remarcă prin abordarea relațiilor umane complexe, iar chimia dintre Gael García Bernal și Diego Luna, care sunt prieteni și în viața reală, aduce un plus de autenticitate scenelor. Într-un interviu, Luna a remarcat cât de mult ajută această conexiune în interpretarea personajelor, oferind o dimensiune emoțională puternică și credibilă.

Provocările personale și profesionale ale unui campion căzut

Esteban „La Máquina” Osuna se confruntă nu doar cu sfârșitul carierei sale, ci și cu demonii interiori care îl bântuie. Serialul explorează tematici precum eșecul și renașterea personală, arătând că, deși pierderile pot părea devastatoare, ele aduc libertatea de a începe din nou. Gael García Bernal a declarat că personajul său este surprins într-un moment critic al vieții sale, când trebuie să accepte realitatea că poate fi timpul să renunțe la luptă.

Andy, managerul său, este la fel de complicat. Personajul lui Diego Luna suferă de o criză de identitate, având o relație dificilă cu imaginea de sine și o istorie familială problematică. Această luptă interioară este o temă care va rezona puternic cu publicul, reflectând provocările cu care ne confruntăm adesea în viață.

Un omagiu adus culturii boxului din Mexic

Filmările serialului au avut loc în și în jurul orașului Mexico City, o alegere care subliniază legătura profundă dintre sport și cultura mexicană. Gael García Bernal a lăudat orașul ca fiind unul dintre cele mai impresionante din lume, iar serialul oferă o privire asupra unor părți mai puțin cunoscute ale acestui loc vibrant. „La Máquina” este inspirat din lumea boxului mexican, incluzând influențe din viața celebrului boxer Julio Cesar Chavez.

„La Máquina” promite să fie mai mult decât un simplu serial despre box. Cu o poveste profundă despre prietenie, luptă interioară și efortul de a depăși obstacolele personale și profesionale, serialul aduce o abordare nouă a genului sportiv. Pregătește-te pentru o călătorie emoțională intensă care va capta atenția oricărui iubitor de povești autentice și care inspiră.

INTERVIU Diego Luna (Andy Lujan) și Gael García Bernal (Esteban “La Máquina” Osuna)

Playtech a discutat într-un interviu cu actorii Diego Luna (Andy Lujan, managerul) și Gael García Bernal (Esteban “La Máquina” Osuna) despre serialul “La Máquina” de pe Disney+.

Playtech: Cum ați decis cine pe cine va juca?

Diego Luna: În mod clar, fața mea nu arată ca o față bătută, nu (n.r. râde)? Adică, aș fi fost un boxer care nu a fost lovit niciodată. N-a fost nicio luptă. Ne-am urcat în ringul de box, am aruncat mănușile și am decis. Eu am vrut să joc managerul și Gael voia să joace boxerul.

Povestea asta a început, de fapt, acum zece ani. Filmam un film la Berlin, iar Gael făcea niște antrenamente de box pentru acest proiect care nu s-a concretizat în final. Îmi amintesc că era iarnă, frig, zăpadă, ne-am îmbătat, am mâncat un kebab și am zis „Ce urmează? Ce trebuie să facem?”, iar colegul meu mi-a zis: „De ce să nu facem ceva despre box?”.

Făcusem un documentar despre un mare campion din Mexic, numit Julio Cesar Chavez, deci aveam cunoștințe despre viața lui. Și am decis acolo, pe loc, câteva lucruri – că urma să facem un proiect despre un manager și un boxer, că avea să fie despre sfârșitul carierei lor sau cariera boxerului și că urma să acționăm împreună.

Gael García Bernal: Și că urma să fie karaoke (n.r. râde).

Diego Luna: Da, și asta. Și am început proiectul noi doi. Pentru că, până în acel moment, de fiecare dată când jucam împreună într-un film, era filmul altcuiva. După un timp, ne-am dat seama că putem să lucrăm cu oameni pe care i-am iubit și pe care îi respectăm din Mexic, parteneri, scriitori, producători, regizori care fac parte din viața noastră de mai bine de 20 de ani.

Playtech: Ați colaborat destul de mult voi doi, dar sunteți și prieteni. Cum credeți că ați evoluat?

Gael García Bernal: Aveam o voce mult mai copilărească și spuneam lucruri despre cum este să faci filme, ce ne place la asta, ce ne place la lucrul unul cu celălalt. Este într-adevăr o evoluție, parcă acum am fi oameni diferiți. Suntem mai maturi acum, dar suntem și nostalgici.

În acest serial, în La Máquina, ne-am distrat mult mai mult, prin toate experiențele noastre din alte proiecte. Suntem aici și ne face plăcere să o facem. Ne bucurăm, riscăm mai mult, ne aventurăm mai mult. Suntem capabili să punem mai multe limite și, în același timp, să depășim anumite limite și împreună putem forma un tip de duo cu adevărat curajos, nu?

Playtech: Diego, care a fost procesul de creare a acestui personaj unic?

Diego Luna: Andy este incredibil. Transformarea este impresionantă. Cred că toată această transformare pe rețelele sociale a modului în care comunicăm și toată această nouă dinamică și această idee de a fi pe ecran tot timpul, dar și transmiterea în flux 24-7 a vieților noastre ne-a făcut mult mai conștienți de felul în care arătăm și de toate filtrele pe care le putem încerca pe fețele noastre și așa mai departe.

Este ca și cum aș fi vrut să fac un personaj care să reprezinte ceea ce se întâmplă astăzi cu cineva care se află în spatele unui personaj precum La Machina, cineva care oprește timpul in loc. Și apoi, în spate, este acest om care își dorește să fie boxer, știi, și care încearcă, oricât de dureros ar fi, să fie în mintea oamenilor, să fie în gândurile oamenilor, să-și aminteasca lumea de el. Și cât de mult contează această căutare a popularității pe care o avem astăzi rămâne să vedeți voi în serial.

Deci, a fost vorba de a explora. Dar era important să proiectăm ceva care să ne permită totuși să avem un personaj real. Așa că a fost o muncă de echipă frumoasă cu cei de la machiaj și de la fundul meu mare (n.r. râde). Garderoba era foarte importantă și fundul, fundul fals pe care îl purtam, ne-a luat timp să îl găsim! L-am găsit, nu am de gând să spun unde, dar l-am găsit. Este real!

Playtech: Ce surprize și ce elemente unice ne va oferi serialul “La Máquina” ?

Gael García Bernal: Surpriza este că am pus pe ecran momentul în care campionul cu o carieră impresionantă își ia rămas bun. Nu există film care să exploreze partea asta. Așa că am vrut să ne jucăm cu asta și a fost o mare provocare.

A fost foarte diferit de multe dintre lucrurile pe care le-am făcut, pentru că nu am lucrat niciodată împreună într-o serie în acest format lung. A fost prima dată când ne-am angajat într-un proiect în care, așa cum spune Diego, am chemat pe toată lumea, am pus echipa împreună. Și a fost foarte emoționant să ajung în platou și dintr-o dată, toată lumea cunoscută să fie acolo. A fost o producție mare, genul ăla de familie cinematografică pe care am construit-o împreună.

Și să ne amintim că amândoi cântăm foarte prost! (n.r râde)

Diego Luna: Vorbește pentru tine, te rog! (n.r. râde). Da, în concluzie, am reușit să facem un proiect fain și un lucru pe care trebuie să-l știe toată lumea este că un film de box nu trebuie să fie neapărat violent. Poate să aibă și suflet.