INTERVIU Filmul „Young Woman and the Sea”, pe Disney+, bazat pe povestea primei femei care a traversat Canalul Mânecii, înotând

„Young Woman and the Sea/Tânăra Femeie și Marea” este un film ce se va lansa pe Disney+ pe 19 iulie. Este bazat pe povestea adevărată și extraordinară a lui Trudy Ederle, prima femeie care a reușit să traverseze Canalul Mânecii înot.

Filmul de pe Disney+ îi are în rolurile principale pe Daisy Ridley, Tilda Cobham-Hervey, Stephen Graham, Kim Bodnia, Jeanette Hain, Christopher Eccleston și Glenn Fleshler. Pelicula este regizat de Joachim Rønning și scris de Jeff Nathanson, fiind bazat pe cartea „Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World” de Glenn Stout. Producătorii sunt Jerry Bruckheimer, Chad Oman și Jeff Nathanson, iar John G. Scotti, Daisy Ridley și Joachim Rønning sunt producători executivi.

„Young Woman and the Sea”, pe Disney+, în iulie

Trudy Ederle, o înotătoare remarcabilă născută din părinți imigranți, în New York City, în 1905, a sfidat normele societății și a depășit numeroase provocări pentru a deveni un model plin de inspirație. Cu sprijinul neclintit al surorii sale mai mari, al mamei sale, dar și al antrenorilor dedicați, ea nu numai că a uimit oamenii echipei olimpice de înot, dar a realizat și inimaginabilul – un înot de 21 de mile de la Franța la Anglia, un fapt ce rămâne un testament al rezistenței și determinării umane.

La ora 9:42 PM, pe 6 august 1926, Gertrude „Trudy” Ederle a devenit prima femeie care a parcurs înot, cu succes, Canalul Mânecii. În ciuda magnitudinii acestei realizări, povestea lui Trudy rămâne în mare parte necunoscută. Cartea lui Glenn Stout, „Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World”, publicată în 2009, a prezentat incomparabila eroină unei noi generații de admiratori. Șapte ani mai târziu, scenaristul Jeff Nathanson (care a lucrat la „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”, „Catch Me if You Can” și „The Lion King” (2019), a descoperit cartea în 2016, când căuta povești puternice și inspiraționale, pe care să le împărtășească celor două fiice ale sale.

Situată în New York City, în apogeul epocii jazz-ului, povestea adevărată avea toate elementele unei drame sportive inspiraționale, iar faptul că se bazează pe realizările uimitoare ale unei tinere femei, o face o poveste unică. Nathanson, care lucrase cu Jerry Bruckheimer în trecut, a împărtășit povestea cu producătorul de succes, ale cărui credite proiecte includ „Remember the Titans”, „Top Gun” și „Flashdance”.

Potrivit lui Nathanson, „Jerry este cel mai de succes producător de filme din toate timpurile, iar ceea ce îl face atât de bun este dragostea sa pentru povestire. Are un respect enorm pentru public și de aceea oamenii se conectează la filmele sale”.

Nathanson a început să adapteze cartea și, într-un an, a terminat un scenariu. Din fericire, acesta a ajuns, în cele din urmă, la regizorul Joachim Rønning („Kon-Tiki”, „Maleficent: Mistress of Evil”), care a colaborat cu Nathanson și Bruckheimer la regizarea „Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”. Rønning a fost încântat să afle despre Trudy Ederle și triumful ei incredibil și a fost clar din momentul în care a pus mâna pe scenariu că a dorit să facă acest film.

Playtech a avut ocazia de a discuta cu regizorul „Young Woman and the Sea”, Joachim Rønning, despre acest film emoționant.

INTERVIU Joachim Rønning, regizor „Young Woman and the Sea”, de pe Disney+

Playtech: Așadar, călătoria lui Trudy Ederle este una de determinare, rezistență și ruperea barierelor. Cum ai abordat surprinderea pe ecran a esenței poveștii ei? Luând în considerare, în special, dinamica societală și de gen, de la începutul secolului al XX-lea.

Joachim: Wow, asta e o întrebare grozavă! Cred că pentru mine, totul a început cu citirea scenariului lui Jeff Nathanson și ne-am petrecut ultimii zece ani încercând să facem acest film să se întâmple. Sunt atât de recunoscător că suntem aici astăzi și vă putem arăta și vouă!

La început, am fost nedumerit, pentru că nu știam povestea. Știi, a fost un eveniment atât de mare și important când s-a întâmplat. A fost tot ce caut într-o poveste. Este, evident, dramatică, dar are o inimă atât de mare. A fost înfricoșător, emoționant și inspirator, așa că am simțit-o ca pe o responsabilitate să aduc la viață această poveste. Pentru propriile mele fiice și pentru lume, pentru un public care apreciază poveștile unice.

Playtech: Daisy Ridley o interpretează pe Trudy Ederle în film. Ce calități ai văzut la Ridley care au făcut-o să se potrivească perfect pentru acest rol și cum s-a pregătit pentru aspectele solicitante din punct de vedere fizic și emoțional ale personajului?

Joachim: O altă întrebare grozavă! Mă simt atât de fericit că Daisy a făcut rolul acesta! E uimitoare! Este, evident, o actriță grozavă, o iubesc în Star Wars (Războiul Stelelor)! Este perfectă pentru acest rol. S-a antrenat luni de zile la rând, înotând în apă deschisă, am repetat în apă timp de săptămâni și a rezistat la temperaturi de îngheț. Avea buzele albastre, fără niciun costum de neopren, în bikini, și a jucat impecabil. Nu cred că mulți actori ar face așa ceva. Sunt atât de recunoscător în fiecare zi că am făcut acest film cu ea.

Sper ca publicul să simtă cumva ca noi. Am fost acolo și am făcut-o cât de real am putut.

Playtech: Ai spus că ați filmat în ape reale, nu în studio. Unde anume? Și ai putea descrie provocările tehnice ale filmării acestor scene de înot intense și uimitoare?

Joachim: Da! În Marea Neagră și în Canalul Mânecii. Filmarea oricărui film are provocările sale tehnice, dar cred că e mult mai greu atunci când ești în apă. Ai o duzină de șuruburi, cabluri, camere, suntem expuși la vreme rea și așa mai departe.

Este foarte stresant, dar cred că, la sfârșitul zilei, este plin de satisfacții și cred că este singura modalitate de a surprinde frumusețea mării, a oceanului. Chiar dacă, în acest film, oceanul aproape s-a plasat ca antagonistul și ne-a pus multe obstacole.

Sunt foarte mândru de echipa mea, de lucrurile pe care le-am făcut acolo și sper ca publicul să vadă și să simtă asta!

Mai jos, poți viziona interviul cu Joachim Rønning, în engleză.