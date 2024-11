INTERVIU Aplicația care îți explică simptomele și oferă recomandări rapide: Cum te ajută să te diagnostichezi, înainte să ajungi la doctor

SymptoChat este o aplicație inovatoare creată pentru a ajuta utilizatorii să înțeleagă mai bine simptomele pe care le experimentează, oferindu-le informații personalizate și recomandări rapide. Concepută ca un asistent digital de sănătate, această aplicație folosește inteligența artificială pentru a analiza simptomele introduse de utilizatori, comparându-le cu o vastă bază de date medicală.

Aplicația SymptoChat a fost creată de trei români specializați în tehnologie și inteligență artificială: Victor Constantinescu, Robert Vlasiu și Roxana Puf.

Playtech a discutat cu unul dintre cei trei fondatori ai aplicației SymptoChat, Victor Constantinescu, pentru a afla mai multe despre cum funcționează.

Playtech: Ce v-a inspirat să dezvoltați SymptoChat și cum ați identificat nevoia pentru o astfel de aplicație în piața românească?

Victor: SymptoChat a luat naștere din dorința noastră de a răspunde unei nevoi reale și tot mai răspândite: căutarea de informații medicale online și tendința de autodiagnosticare. Am observat acest comportament la prieteni și cunoștințe, iar ulterior, analizând fenomenul mai detaliat, datele ne-au arătat că vorbim despre o tendință globală. În plus, și cercetările noastre au confirmat-o – aproape 70% dintre respondenți își introduc simptomele în motoarele de căutare pentru a afla cauzele posibile, iar 87% au declarat că ar folosi o aplicație precum SymptoChat înainte de a apela la medic.

Provocarea constă în lipsa resurselor de încredere disponibile online, unde o simplă căutare poate genera adesea rezultate alarmante sau confuze. De aceea, ne-am propus să dezvoltăm un instrument de încredere, care nu doar ajută utilizatorii să înțeleagă mai bine starea lor de sănătate, ci îi ghidează și către medicii potriviți, asigurându-se că ajung la specialistul necesar pentru problemele lor specifice. SymptoChat este, astfel, o soluție inovatoare care adresează exact acest gol din piață, oferind siguranță și accesibilitate într-un domeniu atât de sensibil cum este sănătatea.

Playtech: Cum funcționează exact algoritmul de inteligență artificială generativă din SymptoChat? Ce tehnologii specifice ați folosit pentru a asigura acuratețea și rapiditatea prediagnosticului?

Victor: Algoritmul nostru de inteligență artificială generativă din SymptoChat se bazează pe tehnici avansate, precum „Chain of Thought” (CoT), care permite un raționament progresiv, oferind astfel răspunsuri clare și bine fundamentate. În esență, CoT ajută la descompunerea întrebărilor complexe în pași mai mici și la identificarea informațiilor esențiale pentru o evaluare corectă.

Pentru a asigura acuratețea prediagnosticului, am antrenat modelul nostru de clasificare pe baze de date medicale robuste, cum ar fi MedQA, care conțin informații validate de experți. Acestea permit algoritmului să recunoască și să clasifice simptomele corect, ghidând utilizatorii către potențialele afecțiuni și recomandând specializările medicale adecvate.

În plus, am lucrat pentru optimizarea algoritmului LLM (Large Language Model), astfel încât acesta să proceseze rapid interogările utilizatorilor și să livreze răspunsuri clare și precise, menținând o experiență fluentă. Am integrat și mecanisme de actualizare continuă a bazei de cunoștințe, astfel încât SymptoChat să rămână la curent cu noile descoperiri medicale și standarde, contribuind la o acuratețe sporită și o performanță optimă.

Playtech: Care au fost cele mai mari provocări întâmpinate în procesul de dezvoltare a aplicației și cum le-ați depășit?

Victor: Dezvoltarea SymptoChat a venit cu provocări semnificative, atât pe partea tehnică, cât și pe cea antreprenorială. Din punct de vedere tehnic, cea mai mare dificultate a fost să optimizăm modelul AI pentru a interpreta corect simptomele și a proteja datele utilizatorilor. Am depășit aceste provocări printr-o abordare de îmbunătățire continuă și prin colaborarea strânsă cu experți medicali, care ne-au ajutat să validăm și să rafinăm algoritmul pentru a oferi prediagnostice cât mai precise.

Pe partea antreprenorială, resursele limitate specifice unui start-up ne-au impus să abordăm totul cu agilitate. Deși echipa noastră are expertiza necesară implementării tehnice, timpul și bugetul investite au fost substanțiale. Am prioritizat lansarea unui MVP (minimum viable product), pentru a valida conceptul și a obține feedback valoros din partea unor cunoscuți, prieteni și medici. Acest feedback a confirmat viabilitatea ideii noastre și a acurateței informațiilor. Cu această validare, am investit în dezvoltarea versiunii 2.0, care include funcționalități avansate. Printre acestea se numără o funcție de memorie, ce permite aplicației să rețină istoricul simptomelor fiecărui utilizator, facilitând o prediagnosticare mai completă și o experiență de utilizare mai ușoară. În plus, am integrat capacitatea de a analiza imagini – fie ele cu afecțiuni vizibile, fie documente medicale – astfel încât utilizatorii pot încărca fotografii sau documente pentru evaluări vizuale și interpretări specifice, completând astfel analiza simptomelor descrise textual.

Până acum, ne-am bazat exclusiv pe fonduri proprii. Însă, pentru a atinge următorul nivel de scalare, suntem în căutarea investitorilor care să ne sprijine în extinderea SymptoChat, astfel încât să ajungă la și mai mulți utilizatori și să ofere o experiență medicală de autoevaluare completă și eficientă.

Playtech: Cum asigură SymptoChat confidențialitatea datelor medicale ale utilizatorilor și conformitatea cu legislația privind protecția datelor?

Victor: Confidențialitatea datelor utilizatorilor este esențială pentru SymptoChat, iar protecția acestora este integrată în fiecare etapă a dezvoltării și funcționării aplicației. Toate informațiile furnizate de utilizatori sunt anonimizate și gestionate strict în conformitate cu legislația GDPR. Astfel, datele personale sunt procesate fără a fi legate de identitatea utilizatorilor, fiind utilizate doar atribute esențiale, precum sexul și vârsta, care sunt relevante pentru acuratețea recomandărilor.

Pentru a crește siguranța, SymptoChat oferă posibilitatea de logare fără email, reducând riscul de asociere a datelor cu identitatea utilizatorilor. De asemenea, toate comunicările și stocările de date sunt criptate, iar sistemul este conceput să respecte cele mai înalte standarde de securitate pentru protejarea confidențialității și pentru a asigura o experiență de utilizare sigură și conformă cu reglementările în vigoare.

Playtech: În ce mod poate SymptoChat să îmbunătățească experiența pacienților în sistemul medical românesc, mai ales pentru cei care se confruntă cu întârzieri în obținerea unui diagnostic?

Victor: SymptoChat are potențialul de a transforma experiența pacienților în sistemul medical românesc, mai ales pentru cei care se confruntă cu întârzieri în diagnosticare și acces limitat la consultații medicale. Ca un aliat al sistemului, aplicația nu doar că ajută la reducerea fenomenului de „ciberhondrie” – adică autodiagnosticarea greșită pe baza căutărilor online – dar organizează și filtrează informațiile medicale într-un mod accesibil și sigur, oferind utilizatorilor o orientare clară către opțiuni de diagnostic și îngrijire.

Prin funcția de prediagnosticare și recomandări timpurii, SymptoChat ajută pacienții să înțeleagă mai bine simptomele lor și să diminueze anxietatea generată de incertitudine. În loc să se confrunte cu liste interminabile de posibile afecțiuni, utilizatorii primesc îndrumări relevante și pot ajunge mai repede și mai bine informați la specialiștii potriviți. Aceasta nu doar le îmbunătățește experiența personală, ci contribuie și la eficientizarea resurselor din sistemul de sănătate, prin reducerea aglomerării și orientarea pacienților exact către serviciile de care au nevoie.

Playtech: SymptoChat este disponibilă momentan doar pe iOS. Aveți planuri de a lansa aplicația și pe alte platforme, precum Android, sau de a adăuga noi funcționalități?

Victor: În prezent, SymptoChat este disponibilă pe iOS, însă avem planuri clare de extindere. Pe termen scurt, ne concentrăm pe perfecționarea algoritmului AI și pe extinderea testării cu medici specialiști pentru a valida și îmbunătăți și mai mult acuratețea prediagnosticelor. Pe termen mediu, intenționăm să lansăm aplicația și pe platforma Android, să dezvoltăm o versiune web dedicată profesioniștilor din domeniul medical și să integrăm funcționalități noi, precum analiza predictivă a sănătății și monitorizarea continuă a stării de sănătate. Pe termen lung, vizăm extinderea la nivel internațional, transformând SymptoChat într-o platformă completă de management al sănătății, care să ofere suport personalizat atât pentru utilizatori, cât și pentru profesioniștii din întreaga lume.

Playtech: Cum v-ați dorit să impactați activitatea medicilor prin SymptoChat? Ce feedback ați primit până acum din partea profesioniștilor medicali care au testat aplicația?

Victor: SymptoChat își propune să fie un partener pentru profesioniștii din sănătate, care se confruntă adesea cu suprasolicitarea. În lipsa unor „navigatori” de pacienți, aplicația își asumă acest rol, ajutând pacienții să se orienteze spre specializările corecte. De asemenea, SymptoChat poate oferi medicilor o a doua opinie obiectivă, aducând o perspectivă suplimentară în analiza simptomelor și susținând astfel un proces de diagnosticare mai cuprinzător și mai eficient.

Prin prediagnosticarea și filtrarea simptomelor, aplicația ajută la clarificarea contextului clinic înainte ca pacienții să ajungă în cabinet, economisind timp și resurse atât pentru pacienți, cât și pentru medici.

Feedback-ul primit până acum a fost foarte încurajator. Medicii care au testat aplicația au apreciat în mod deosebit modul de prediagnosticare și acuratețea algoritmului. Mulți dintre ei au fost entuziasmați de potențialul aplicației și s-au oferit să se implice activ în testarea acesteia, contribuind astfel la îmbunătățirea continuă a platformei. Această colaborare ne ajută să ajustăm și să perfecționăm SymptoChat, astfel încât să răspundem cât mai bine nevoilor reale și să creăm un instrument eficient pentru practică medicală zilnică.

Playtech: Care considerați că este rolul aplicațiilor de sănătate bazate pe inteligență artificială în viitorul medicinei și cum vedeți dezvoltarea SymptoChat în acest context?

Victor: Aplicațiile de sănătate bazate pe inteligență artificială vor juca un rol esențial în viitorul medicinei, oferind acces rapid la informații precise și completând expertiza medicilor. În această evoluție, AI-ul nu înlocuiește diagnosticarea umană, ci o completează, oferind medicilor sprijin în evaluarea inițială a simptomelor și în monitorizarea continuă a sănătății pacienților.

Pentru SymptoChat, ne imaginăm un viitor în care aceasta devine un partener de încredere al medicilor și pacienților, integrându-se în fluxul de lucru zilnic și ușurând sarcinile repetitive și de preevaluare. Pe termen lung, ne propunem ca SymptoChat să sprijine și monitorizarea pe termen lung a pacienților, oferind alerte și informații medicale relevante la momentul potrivit. În acest context, AI-ul devine un aliat puternic al medicilor, permițându-le să se concentreze mai mult pe cazurile complexe și pe relația cu pacienții, contribuind astfel la o îngrijire medicală mai eficientă, bine informată și personalizată.

Playtech: SymptoChat este descrisă ca o soluție accesibilă pentru prediagnosticare. Există planuri pentru a face aplicația accesibilă și utilizatorilor din alte țări sau este dedicată exclusiv pieței din România?

Victor: Extinderea SymptoChat pe piețele internaționale este o direcție importantă pentru noi. În acest moment, ne concentrăm pe piața din România pentru a perfecționa algoritmul și a valida funcționalitățile în mediul local. Cu toate acestea, am început deja testele cu utilizatori din SUA și Marea Britanie, unde ne ajustăm sistemul pentru a răspunde specificităților acestor piețe.

Playtech: Ce așteptări aveți pentru evoluția SymptoChat în următorii cinci ani și ce obiective v-ați propus pe termen lung pentru aplicație?

Victor: Avem un roadmap pentru dezvoltarea SymptoChat în următorii ani, cu obiective bine definite. Prioritizăm scalarea aplicației și extinderea funcționalităților pentru a deveni o platformă completă de gestionare a sănătății. Plănuim să adăugăm funcționalități avansate de monitorizare a stării de sănătate, analiză predictivă și opțiuni de personalizare a experienței pentru utilizatori.

Ne dorim să dezvoltăm versiuni dedicate pentru utilizatori și pentru profesioniștii din domeniul medical. Versiunea pentru medici va include funcționalități specializate pentru a facilita comunicarea cu pacienții și pentru a oferi suport în diagnosticare. De asemenea, avem în plan să lansăm abonamente corporate și să colaborăm cu spitale și clinici, oferindu-le acces la SymptoChat ca instrument complementar pentru monitorizarea pacienților și eficientizarea fluxului de lucru.

Extinderea internațională este o componentă importantă a planului nostru. Vom adapta platforma pentru piețe diverse, iar colaborările cu instituții medicale din diferite țări ne vor ajuta să ne asigurăm că SymptoChat oferă un suport relevant și de încredere în orice context. Pe termen lung, ne propunem ca SymptoChat să devină o soluție indispensabilă în managementul sănătății, sprijinind utilizatorii și profesioniștii din sănătate cu o platformă completă, accesibilă și adaptată nevoilor moderne.

Pentru a putea scala și a oferi această soluție accesibilă unui public internațional, este esențial să atragem investitori care să susțină adaptarea culturală și extinderea tehnologică. Avem în vedere o extindere treptată, astfel încât SymptoChat să devină un instrument global de prediagnosticare, adaptat la nevoile utilizatorilor și la standardele medicale din fiecare țară în care va fi disponibil.