Identitatea celei mai misterioase melodii de pe internet a fost, în sfârșit, dezvăluită

După aproape 20 de ani de speculații și cercetări, una dintre cele mai mari enigme muzicale de pe internet a fost rezolvată. Melodia cunoscută drept „cea mai misterioasă piesă de pe internet”, o melodie din anii ’80 căutată cu ardoare de o întreagă comunitate de detectivi amatori, a fost identificată în cele din urmă. Intitulată Subways of Your Mind, aceasta a fost înregistrată în 1983 de trupa germană FEX, fiind o combinație captivantă de rock, new wave și influențe pop.

Melodia a apărut prima dată online în 2007, când o femeie a încărcat-o pe mai multe forumuri de muzică în speranța de a afla cine sunt artiștii din spatele ei. A fost începutul unei aventuri care a cuprins forumuri, platforme de socializare și comunități online, culminând cu eforturile unei echipe de pasionați pe Reddit, care au reușit să descopere, în sfârșit, originea melodiei.

Misterul descoperirii: o comunitate dedicată a elucidat puzzle-ul

La originea acestei aventuri online a fost un simplu post pe un forum, făcut de sora unui adolescent care ascultase melodia pe un post de radio german în 1984. În 2007, femeia a postat melodia pe internet și a cerut ajutor pentru a identifica piesa, declanșând un interes uriaș. Timp de mulți ani, căutările și investigațiile nu au dus la niciun rezultat, iar melodia a continuat să rămână un mister, cunoscută doar sub numele neoficial Like The Wind, după un alt titlu speculativ dat piesei.

În 2019, căutarea a căpătat amploare când un utilizator de YouTube, Justin Whang, a realizat un video despre melodie, intitulând-o Cea mai misterioasă melodie de pe internet. Popularitatea clipului a atras și mai mult atenția, iar pe Reddit s-a format o comunitate dedicată – r/TheMysteriousSong. De-a lungul anilor, membrii acestei comunități au trecut prin numeroase piste false și zvonuri, până când, recent, un utilizator de Reddit, cunoscut sub pseudonimul marijn1412, a avut un moment de inspirație decisiv.

Acesta a descoperit o mențiune a trupei FEX într-un ziar german vechi, Nordwest Zeitung, unde se menționa că trupa câștigase un concurs de talente în 1984 și era descrisă ca o combinație de rock, new wave și pop. Cu această nouă informație, marijn1412 a reușit să-l contacteze pe unul dintre membrii trupei, Michael Hädrich, care, surprins și impresionat de povestea din spatele melodiei, a împărtășit o înregistrare demo a piesei Subways of Your Mind. Identitatea piesei a fost astfel confirmată și comunitatea de pe Reddit și-a găsit răspunsul după ani de căutări.

Reactivarea trupei FEX și planuri de viitor

După dezvăluirea identității piesei, Michael Hädrich și ceilalți membri ai trupei FEX au fost copleșiți de interesul media. Fiica lui Hädrich a povestit pe Reddit că tatăl ei este ocupat cu interviuri și apariții media, iar planurile trupei includ acum o reuniune pentru a reînregistra piesa și a filma un videoclip muzical.

Pentru fanii noi ai piesei, vestea că FEX dorește să înregistreze din nou melodia a fost primită cu entuziasm, iar comunitatea Reddit s-a arătat încântată de șansa de a afla mai multe despre istoria formației. FEX a anunțat că intenționează să revină în studio pentru o versiune modernizată a piesei Subways of Your Mind, iar între timp, membrii trupei au început să împărtășească înregistrări originale, interpretări live și alte detalii despre cariera lor muzicală din anii ’80.

Fenomenul Subways of Your Mind a demonstrat cât de puternică poate fi comunitatea online când vine vorba de găsirea unor artefacte culturale uitate. Această poveste a fost un exemplu de perseverență și colaborare, iar membrii comunității r/TheMysteriousSong de pe Reddit sunt acum în căutarea altor melodii pierdute. Identificarea acestei piese a însemnat un triumf atât pentru pasionații de muzică, cât și pentru cei care au fost inspirați de povestea unei melodii misterioase care, într-un final, și-a dezvăluit identitatea.