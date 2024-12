Golden Globes 2025 și-a anunțat nominalizați. Cele mai bune filme și seriale din acest an, nominalizate la Globurile de Aur

Cea de-a 82-a ediție a Globurilor de Aur promite să fie una dintre cele mai competitive și spectaculoase de până acum. „Emilia Pérez” conduce clasamentul cu 10 nominalizări, depășind recordul anterior pentru un film de comedie sau muzical. De asemenea, nominalizările pentru televiziune includ titluri remarcabile, cum ar fi „The Bear” și „Only Murders in the Building”.

Cele mai bune filme ale anului

În acest an, „Emilia Pérez” a ieșit în evidență, obținând cele mai multe nominalizări din istoria premiilor pentru un film de comedie sau muzical, cu un total de 10. Alte filme notabile includ „The Brutalist” cu șapte nominalizări și „Conclave” cu șase.

Categoria dramă aduce în prim-plan titluri precum „Dune: Part Two” și „The Nickel Boys”. În paralel, la categoria musical sau comedie, filmele „Wicked” și „Anora” promit să fie preferatele publicului. Nominalizările pentru cele mai bune interpretări includ nume mari precum Amy Adams, Zendaya și Sebastian Stan, care a fost nominalizat de două ori în categorii diferite.

Premiul pentru realizări cinematografice și de box office reprezintă o noutate, incluzând filme cu succes masiv, cum ar fi „Deadpool & Wolverine” și „Gladiator II”.

Nominalizări remarcabile în televiziune

Pe partea de televiziune, „The Bear” conduce cu cinci nominalizări, urmat de „Shogun” și „Only Murders in the Building”, fiecare cu patru. Categoria dramă aduce în atenție seriale precum „The Diplomat” și „Slow Horses”. La categoria musical sau comedie, „Abbott Elementary” și „Hacks” continuă să fie favorite.

La capitolul interpretări, Donald Glover, Gary Oldman și Selena Gomez sunt doar câteva dintre numele sonore care și-au asigurat locul în competiție. De asemenea, Ted Danson și Viola Davis vor primi premii onorifice pentru contribuțiile lor remarcabile la industria cinematografică și televiziune.

O ceremonie modernizată

Globurile de Aur din 2025 marchează a doua ediție organizată de Dick Clark Productions, fără implicarea Asociației Jurnaliștilor Străini de la Hollywood. Votanții sunt acum un grup diversificat, reprezentând multiple culturi și perspective din întreaga lume.

Transmisiunea va avea loc pe 5 ianuarie 2025, la Beverly Hilton, și va fi difuzată live pe CBS și în streaming pe Paramount+. Cu o listă impresionantă de nominalizări și o structură reînnoită, ediția promite să fie o celebrare de neuitat a excelenței în cinematografie și televiziune.

Globurile de Aur din acest an nu doar că evidențiază cele mai bune producții ale anului, dar oferă și o privire asupra tendințelor viitoare din industrie. Urmărește ceremonia pentru a descoperi câștigătorii și pentru a te bucura de o seară plină de surprize și emoție!

Lista completă a nominalizărilor

Cea mai buna drama: „The Brutalist”; „A Complete Unknown”; „Conclave”; „Dune: Part Two”; „Nickel Boys”; „September 5”.

Cel mai bun film musical sau comedie: „Wicked”; „Anora”; „Emilia Pérez”; „Challengers”; „A Real Pain”; „The Substance”.

Cel mai bun actor intr-un film musical sau comedie: Jesse Eisenberg, „A Real Pain”; Hugh Grant, „Heretic”; Gabriel LaBelle, „Saturday Night; Jesse Plemons, „Kinds of Kindness”, Glen Powell, „Hitman”; Sebastian Stan, „A Different Man”.

Cea mai buna actrita/ musical sau comedie: Amy Adams (Nightbitch), Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Mikey Madison (Anora), Demi Moore (The Substance), Zendaya (Challengers)

Cel mai bun actor/ drama: Adrien Brody (The Brutalist), Timothée Chalamet (A Complete Unknown), Daniel Craig (Queer), Colman Domingo (Sing Sing), Ralph Fiennes (Conclave), Sebastian Stan (The Apprentice)

Cea mai buna actrita/ drama: Pamela Anderson (The Last Showgirl), Angelina Jolie (Maria), Nicole Kidman (Babygirl), Tilda Swinton (The Room Next Door), Fernanda Torres (I’m Still Here), Kate Winslet (Lee).

Cea mai buna actrita intr-un rol secundar in orice film: Selena Gomez (Emilia Pérez), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist), Margaret Qualley (The Substance), Isabella Rossellini (Conclave), Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Cel mai bun actor intr-un rol secundar in orice film: Yura Borisov (Anora), Kieran Culkin (A Real Pain), Edward Norton (A Complete Unknown), Guy Pearce (The Brutalist), Jeremy Strong (The Apprentice), Denzel Washington (Gladiator II)

Cel mai bun regizor – film: Jacques Audiard (Emilia Pérez), Sean Baker (Anora), Edward Berger (Conclave), Brady Corbet (The Brutalist)

Coralie Fargeat (The Substance), Payal Kapadia (All We Imagine as Light)

Cel mai bun film de animatie: „Flow”; „Inside Out 2”; „Memoir of a Snail”; „Moana 2”; „Wallace and Gromit: Razbunarea cea mai faina”; „The Wild Robot”.

Realizari cinematografice si de box office: „Alien: Romulus”; „Beetlejuice Beetlejuice”; „Deadpool & Wolverine”; „Gladiator II”; „Inside Out 2”; „Twisters”; „Wicked”; „The Wild Robot”.

Cea mai buna coloana sonora originala: „Conclave”; „The Brutalist”; „The Wild Robot”; „Emilia Pérez”; „Challengers”; „Dune: Partea a doua”.

Cel mai bun film strain: All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) – SUA/ Franta/ India, Emilia Pérez (Netflix) – Franta, „The Girl With the Needle” (Mubi) – Polonia/ Suedia/ Danemarca, „I’m Still Here” (Sony Pictures Classics) – Brazilia, „The Seed of the Sacred Fig” (Neon) – SUA/ Germania, „Vermiglio” (Sideshow / Janus Films) – Italia.