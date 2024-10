După cățeluși deghizați în urși panda, chinezii au pus acum un rechin fals în acvariul pentru vizitatori

Recenta redeschidere a acvariului Xiaomeisha Sea World din Shenzhen a fost așteptată cu nerăbdare de mulți, mai ales după cinci ani în care locația a fost închisă pentru renovări. Printre atracțiile principale anunțate se număra un rechin-balenă, o creatură acvatică impresionantă, care promitea să capteze atenția publicului de toate vârstele. Însă, în loc să fie impresionat de fauna marină, publicul a fost surprins de o altă prezență neobișnuită: un rechin robot.

Rechinul robot, noua vedetă a acvariului

Începând cu data de 1 octombrie, acvariul din Shenzhen și-a deschis din nou porțile pentru vizitatori, iar una dintre marile atracții promovate a fost prezența rechinului-balenă, o specie renumită pentru dimensiunile sale gigantice și aspectul său impunător. Însă, entuziasmul inițial al vizitatorilor s-a transformat rapid în dezamăgire când și-au dat seama că gigantul acvatic era, de fapt, un robot, scrie New York Post.

În timpul perioadei de testare a acvariului, care a durat o săptămână, aproximativ 100.000 de persoane au vizitat locația, plătind în jur de 40 de dolari americani (aproximativ 30 de lire sterline) pentru intrare. Cu toate acestea, reacțiile publicului nu au fost cele dorite. Mulți vizitatori au considerat că au fost păcăliți, simțindu-se înșelați după ce au aflat că așa-zisul rechin-balenă nu era un animal viu, ci un robot avansat din metal.

Reacții online și nemulțumiri ale vizitatorilor

Odată ce adevărul despre rechinul robot a devenit evident, numeroși vizitatori și-au exprimat frustrarea pe rețelele sociale. Criticile nu au întârziat să apară, iar multe dintre ele au fost îndreptate către acvariul Xiaomeisha pentru ceea ce mulți considerau a fi o păcăleală.

Un utilizator a scris: „Locul nu este suficient de mare, iar chiar și rechinul-balenă este artificial. Până la ora 15:00, deja oamenii cereau restituirea banilor.” Alt vizitator a mărturisit: „Cea mai dezamăgitoare parte a fost expoziția cu rechinul-balenă. Când am auzit numele, eram plin de entuziasm, dar când am ajuns acolo, am văzut doar un rechin mecanic. Nu este deloc interesant.”

Pe lângă nemulțumirile legate de robo-rechin, unii vizitatori au ridicat semne de întrebare și cu privire la condițiile de sănătate ale peștilor reali expuși în acvariu, sugerând că animalele nu erau îngrijite corespunzător.

Explicațiile oficialilor și justificarea robo-rechinului

După valul de reacții negative, reprezentanții acvariului Xiaomeisha au intervenit, explicând că rechinul-balenă robotizat, care a costat milioane de yuani chinezești pentru a fi construit, nu a fost creat pentru a induce în eroare vizitatorii. Conform acestora, rechinul mecanic a fost conceput pentru a respecta legile stricte care interzic comerțul și deținerea speciilor protejate, precum rechinii-balenă. În loc să aducă un animal în captivitate, acvariul a optat pentru o replică robotică.

Oficialii au explicat că intenția a fost de a oferi vizitatorilor o experiență educațională și un exemplu de utilizare a tehnologiei în beneficiul conservării speciilor protejate. Totuși, această explicație nu a reușit să liniștească complet criticii, mulți dintre aceștia simțindu-se în continuare dezamăgiți de experiența oferită.

Între tehnologie și așteptări turistice

În timp ce utilizarea tehnologiei pentru a crea replici robotizate ale animalelor este o metodă inovatoare de a proteja fauna sălbatică, acest incident ridică întrebări despre așteptările publicului și cum acestea sunt gestionate în industria turismului. Deși intenția a fost nobilă, mulți vizitatori se așteptau la o întâlnire cu un animal real și nu au apreciat lipsa de transparență în promovarea atracțiilor.

Acvariul Xiaomeisha a reușit să atragă atenția, însă nu tocmai în modul pe care l-ar fi dorit. Deși robo-rechinul este o dovadă a avansului tehnologic, rămâne de văzut dacă această abordare va deveni o practică comună sau dacă acvariile vor reveni la expunerea faunei marine reale, cu toate provocările și responsabilitățile pe care aceasta le implică.