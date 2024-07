Drama și umilința unei românce în Italia: De 2 ani nimeni nu vrea să îi închirieze o locuință, explicația

Magdalena Ion, o tânără de 23 de ani originară din Brăila, România, trăiește în Italia de la vârsta de 7 ani. Aici și-a încheiat ciclul de studii și în prezent studiază la Conservatorul Fiesole. Deși a reușit să se integreze perfect în societatea italiană, recent s-a confruntat cu o problemă majoră: de doi ani de zile nu reușește să găsească o locuință de închiriat în orașul Prato sau în municipalitățile vecine Quarrata, Agliana, Montale și Campi. Motivul este unul discriminatoriu: pentru că s-a născut în România.

Discriminare în căutarea unei locuințe

Pe platformele binecunoscute pentru găsirea de locuințe de închiriat, una dintre cerințe este adesea „să nu fii străin”. Chiar și acolo unde nu este specificat acest lucru, agenții imobiliari transmit acest mesaj la prima vizită. „A trebuit să renunț la cinci sau șase case potențiale din această cauză și știu că mulți străini cu domiciliul în Italia, care lucrează și plătesc impozite aici de ani de zile, au aceeași problemă”, a declarat Magdalena, conform TV Prato.

Ea și familia ei s-au simțit umiliți pentru prima dată când li s-a spus că chiria era rezervată italienilor. „Prima dată m-am lăsat prinsă nepregătită; am simțit un sentiment de rușine cu privire la originile mele. A fost instinctiv și imediat, nu am analizat corect situația”, a scris Magdalena într-o postare lungă pe Facebook.

O viață întreagă integrată în Italia

Magdalena locuiește în Italia de la 7 ani. A început ciclul de studii aici, terminând gimnaziul și liceul, iar acum este studentă la universitate. A lucrat pentru a-și permite studiile, plătind impozite și contribuind la societatea italiană. „Mă pot considera norocoasă că nu am experimentat niciodată episoade semnificative de rasism în viața mea scurtă, nimic care să-mi compromită bula fericită. Până astăzi”, scrie ea.

De luni de zile, Magdalena și familia ei caută o casă sau un apartament de închiriat, dar se lovesc mereu de aceeași barieră: naționalitatea lor. „Aceste patru persoane s-au născut în România, ceea ce pentru multe agenții imobiliare pare a fi un punct negru deloc indiferent”, explică ea.

Experiențe umilitoare și discriminatorii

Magdalena a povestit despre numeroasele interacțiuni cu agenții imobiliari, care de multe ori începeau prietenoși, dar se schimbau complet odată ce afla că este româncă. „Prima dată m-am lăsat prinsă nepregătită; am simțit un sentiment de rușine cu privire la originile mele. Cu jenă, am subliniat că sunt româncă și mi s-a spus că nu păream deloc una, că păream o persoană de calitate”, a povestit ea. „Nu am mai primit răspuns.”

Cel mai jignitor episod a fost atunci când a vizitat un apartament cu mama ei. După ce le-a plăcut locuința, agentul imobiliar le-a spus că proprietarul nu vrea absolut străini. „M-am grăbit să-i spun că se află în fața a două românce. Este de la sine înțeles că a devenit furios. Părăsind apartamentul, m-am întors și l-am întrebat dacă acest proprietar de top acceptă animale: „Dacă vă acceptă pe voi, cu siguranță nu va avea nicio problemă în acceptarea animalelor”. Aceasta a fost ultima picătură pentru Magdalena, care s-a simțit profund umilită.

Un apel la conștientizare și schimbare

Magdalena Ion a decis să facă publică această experiență, sperând să aducă în atenția publicului problemele cu care se confruntă străinii în Italia. Povestea ei este un apel la conștientizare și schimbare, pentru ca astfel de discriminări să nu mai aibă loc. Într-o lume ideală, naționalitatea nu ar trebui să fie un obstacol în calea găsirii unei locuințe sau a unei vieți mai bune.