Dolce & Gabbana lansează un parfum de lux pentru câini, dar este o idee bună să-ți parfumezi patrupedul?

Brandul italian de lux Dolce & Gabbana a lansat recent un nou produs destinat animalelor de companie: un parfum pentru câini, denumit „Fefé”, la prețul de 108 dolari. Cu arome de ylang ylang, mosc și lemn de santal, această aromă parfumată promite să transforme rutina de îngrijire a patrupedelor într-o experiență luxoasă.

Totuși, experții avertizează că folosirea parfumurilor pentru câini ar putea avea mai multe dezavantaje decât beneficii.

Un parfum pentru patruped?

„Fefé” este numele ales de Dolce & Gabbana pentru noul lor parfum canin, inspirat de câinele preferat al lui Domenico Dolce. Produsul vine într-o sticlă de sticlă lăcuită verde, cu un design sofisticat, inclusiv un lăbușor placat cu aur de 24 de carate. Cu toate acestea, experții subliniază că acest parfum este mai mult pentru plăcerea stăpânilor decât pentru bunăstarea animalelor.

Daniel Mills, profesor de medicină comportamentală veterinară la Universitatea din Lincoln, a declarat pentru The New York Times că schimbarea mirosului natural al câinilor poate provoca probleme semnificative, având în vedere că aceștia se bazează puternic pe simțul mirosului pentru a interacționa cu mediul și cu alte animale. „Per total, este o idee foarte proastă,” a adăugat Mills.

Riscurile asociate utilizării parfumurilor pentru câini

Experții veterinari avertizează că utilizarea parfumurilor pentru câini nu este doar inutilă, ci și potențial dăunătoare. Alice Potter, ofițer științific la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, a subliniat că anumite mirosuri pot fi extrem de neplăcute pentru câini și pot cauza o supraîncărcare senzorială. În plus, mirosurile naturale ale câinilor pot semnala probleme de sănătate, cum ar fi afecțiuni ale pielii, iar mascare lor cu parfumuri ar putea întârzia detectarea și tratamentul acestor probleme.

Anna Judson, președintele Asociației Veterinare Britanice, a explicat că acoperirea mirosului natural al câinilor poate împiedica identificarea unor probleme de sănătate subiacente, ceea ce reprezintă un risc pentru bunăstarea animalului.

În concluzie, deși parfumurile pentru câini, precum „Fefé” de la Dolce & Gabbana, pot părea o modalitate de a-ți răsfăța patrupedul, este important să iei în considerare impactul negativ pe care astfel de produse îl pot avea asupra animalului tău. Așadar, ar fi mai bine să eviți aceste parfumuri și să te concentrezi pe bunăstarea și sănătatea câinelui tău – iar portofelul tău îți va mulțumi pentru asta.