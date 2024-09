De ce să vizitezi Albania, o experiență personală: Munți de luat la picior, plaje superbe și o capitală vibrantă

Când am decis să vizitez Albania, am fost copleșită de întrebări și prejudecăți din partea celor din jur. „E o țară sigură?”, „De ce nu alegi o destinație din UE?”, „Ce poți vedea în Albania?”. Cu toate astea, ceva m-a atras. Poate faptul că Albania este o destinație mai puțin cunoscută, departe de traseele turistice clasice. Sau poate că voiam să descopăr cu ochii mei cum este această țară, despre care am auzit atât de multe păreri contradictorii. În final, decizia de a pleca a fost una dintre cele mai bune alegeri pe care le-am făcut vreodată.

Albania este o țară plină de surprize, un loc unde tradițiile vechi și cultura modernă coexistă într-un mod fascinant. Începând cu capitala Tirana, până la satele pitorești din munți și plajele de vis de pe coasta Mării Ionice, fiecare colț al țării are ceva special de oferit.

Tirana, capitala vibrantă a Albaniei

Prima mea oprire a fost în Tirana, capitala Albaniei. Am ajuns cu o oarecare reținere, influențată de prejudecățile legate de siguranța țării și de ideea că Albania, nefiind încă în Uniunea Europeană, nu ar avea standardele pe care le aștepți de la o capitală europeană. Ei bine, Tirana m-a surprins complet. Este un oraș plin de viață, modern și cu o energie aparte. Ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost cât de deschiși și primitori erau oamenii. De asemenea, majoritatea locuitorilor, chelnerilor, ospătarilor și așa mai departe, vorbeau engleză, iar cei care nu știau, se chinuiau să se înțeleagă cu tine prin semne, prin limbaj nonverbal, doar ca să te ajute. Spre deosebire de alte orașe precum Paris sau Seul unde nici nu se oboseau.

Tot legat de UE, deși nu fac parte încă din uniune, deși au aderat și fac progrese mari, se poate plăti peste tot cu euro. Mai greu cu cardul, ce-i drept, dar dacă ai cash euro, e OK. Nu trebuie neapărat să ai moneda lor.

Primul loc pe care l-am vizitat a fost Piața Skanderbeg, inima orașului. Aceasta este înconjurată de clădiri impresionante, inclusiv Muzeul Național de Istorie și Moscheea Et’hem Bey, un simbol al rezistenței și culturii albaneze. Mi-am petrecut câteva ore plimbându-mă prin centrul orașului, admirând arhitectura variată, de la clădiri comuniste la construcții moderne și colorate. De asemenea, parcul Grand Park of Tirana, situat în apropierea lacului artificial, este locul ideal pentru o plimbare relaxantă, departe de agitația orașului.

Seara, am descoperit că Tirana are o viață de noapte vibrantă, cu o mulțime de cafenele și restaurante care servesc preparate delicioase la prețuri extrem de accesibile. Am gustat byrek (o plăcintă tradițională cu brânză sau carne) care a fost extraordinară. Raportul calitate-preț mi s-a părut excelent: pentru câțiva euro, am mâncat pe săturate și am băut un vin local nu chiar atât de bun.

În călătoria mea prin Albania, una dintre cele mai interesante opriri a fost la Bunkart 2 din Tirana. Albania, cunoscută și ca „țara buncărelor”, m-a fascinat prin istoria și atmosfera locului, iar Bunkart 2 a fost o fereastră unică spre trecutul acestei țări.

Bunkart 2 și istoria buncărelor albaneze

Bunkart 2 este un muzeu dedicat perioadei comuniste din Albania și se află într-un buncăr subteran construit în anii ’70, la ordinul dictatorului Enver Hoxha. Intrarea în acest buncăr m-a dus într-o lume diferită, un labirint de camere întunecoase, pline de artefacte istorice, fotografii și mărturii ale unei perioade întunecate din istoria Albaniei.

Am fost surprinsă de numărul imens de buncăre pe care Albania le-a construit în acea perioadă – peste 173.000 de astfel de structuri au fost ridicate pentru a proteja țara de o eventuală invazie, care niciodată nu a avut loc. Fiecare buncăr era gândit să fie un refugiu, însă, vizitând Bunkart 2, am înțeles cât de izolați și controlați erau, de fapt, albanezii în acea perioadă.

Muzeul este împărțit în secțiuni care explorează diverse aspecte ale vieții sub regimul comunist, iar ceea ce m-a impresionat cel mai mult a fost secțiunea dedicată poliției secrete albaneze, Sigurimi. Atmosfera era apăsătoare, camerele mici și întunecate accentuând sentimentul de claustrofobie, dar acest lucru mi-a permis să înțeleg mai bine starea de teroare constantă sub care trăiau oamenii.

Cel mai lung traseu cu telefericul din Europa

După experiența intensă de la Bunkart 2, am decis să explorez și partea mai senină a Albaniei. Lângă Tirana se află Dajti Ekspres, cel mai lung traseu cu telefericul din Europa, care m-a purtat deasupra dealurilor și munților din apropierea orașului.

Călătoria cu telefericul a fost de aproximativ 15 minute, iar peisajele care se desfășurau sub ochii mei erau de o frumusețe incredibilă. Am admirat pădurile dense, stâncile abrupte și chiar orașul Tirana în depărtare. La capătul traseului, pe muntele Dajti, am avut ocazia să explorez un parc natural, să joc mini-golf și să mă bucur de aerul curat și liniștea naturii, departe de agitația orașului.

Telefericul este nu doar o atracție turistică, ci și o modalitate excelentă de a descoperi peisajele impresionante ale Albaniei. Urcând pe munte, am înțeles cât de variată și frumoasă este această țară, oferind o combinație unică între istorie, natură și peisaje spectaculoase. Această experiență din Albania, cu contrastul său puternic între istoria tumultuoasă și peisajele naturale liniștite, a fost una care mi-a rămas în suflet. Am plecat cu o apreciere mai profundă pentru reziliența albanezilor și pentru frumusețea ascunsă a acesteia.

Berat: orașul-cetate care mi-a amintit de Sighișoara

După ce am petrecut câteva zile în Tirana, am plecat spre Berat, un oraș despre care citisem înainte pe internet că e rupt dintr-un basm. Situat la poalele munților, Berat este cunoscut și ca „orașul cu o mie de ferestre”, datorită caselor tradiționale otomane, construite pe coline, care au fațade cu ferestre mari, albe. De cum am ajuns, am avut un sentiment puternic de familiaritate – Berat mi-a amintit foarte mult de Sighișoara din România.

Orașul este împărțit în două părți distincte: Mangalem, zona veche, cu străzi înguste și case de piatră, și Gorica, cartierul de pe malul opus al râului Osum. Ceea ce mi-a plăcut la Berat a fost liniștea și frumusețea autentică a locului. Am urcat la cetatea Kalaja, de unde am avut o priveliște impresionantă asupra întregului oraș și a peisajului montan din jur. Cetatea, deși veche de secole, este încă locuită, iar plimbarea pe străzile pavate cu piatră te duce într-o altă epocă.

La Berat am avut ocazia să vizitez și câteva biserici și moschei vechi, care reflectă diversitatea religioasă a Albaniei. Am fost surprinsă să aflu că Albania este un exemplu de toleranță religioasă, cu comunități de musulmani, creștini ortodocși și catolici care trăiesc în armonie de sute de ani.

Litoralul albanez: Ksamil și Sarande, paradisul Mării Ionice

După experiențele minunate din Tirana și Berat, următoarea mea destinație a fost litoralul albanez. Știam că Albania are o coastă frumoasă, dar ceea ce am descoperit în Ksamil și Sarande a depășit orice așteptare. Marea Ionică este de un albastru incredibil, iar plajele cu nisip alb și fin sunt perfecte pentru relaxare.

Am petrecut câteva zile în Ksamil, un mic sat de coastă situat foarte aproape de insulele grecești. Ksamil este cunoscut pentru plajele sale spectaculoase și apele limpezi, perfecte pentru înot și snorkeling. Deși este o destinație tot mai populară printre turiști, am fost plăcut surprinsă să descopăr că nu este nici pe departe la fel de aglomerată ca alte locații turistice din Europa. Bine, probabil era mai liber pentru că am fost în extra-sezon, în septembrie, și m-am bucurat că am unde să mă bucur de soare și de peisaje spectaculoase.

Sarande, de asemenea, este un oraș ceva mai mare, dar la fel de fermecător. Pe lângă plajele superbe, Sarande are și o promenadă animată, plină de restaurante și cafenele. Mâncarea a fost, din nou, un punct forte al călătoriei: am gustat fructe de mare proaspete și preparate tradiționale, toate la prețuri extrem de accesibile.

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult la litoralul albanez a fost cât de curată și bine întreținută este zona (Tirana are mici minusuri aici, fiind cam murdar pe străzi), în ciuda faptului că Albania nu are încă statutul de membru al Uniunii Europene. Prețurile au fost mult mai mici decât în alte țări de pe litoralul Mării Mediterane, dar serviciile și calitatea experienței au fost comparabile sau chiar superioare.

Precum spuneam, vizita mea în Albania a fost una plină de surprize și frumuseți naturale, dar două dintre cele mai impresionante locuri pe care le-am descoperit au fost Blue Eye (Syri i Kaltër) și Parcul Național Butrint. Am auzit despre ele înainte de a pleca în această aventură, dar nimic nu m-a putut pregăti pentru spectacolul de culori și istorie pe care le-am întâlnit acolo.

Minunea naturală a Blue Eye

Blue Eye este o minune a naturii, situată în sudul Albaniei, aproape de orașul Sarandë. Am ajuns acolo după un drum pitoresc, dar odată ce am pășit în acest loc, am fost complet fascinată de frumusețea sa. Syri i Kaltër este un izvor carstic adânc, cu ape de un albastru intens, aproape ireal. Culoarea albastră profundă a apei m-a captivat imediat, dându-mi impresia că mă aflam în fața unui ochi uriaș care privea spre cer.

Am rămas pe marginea izvorului pentru câteva minute, doar admirând peisajul. Apa era atât de limpede încât puteam vedea fiecare detaliu al stâncilor de pe fund. Locul este liniștit, departe de agitația orașelor, iar sunetul constant al apei care se ridica din adâncuri contribuia la senzația de pace. Dacă vizitezi Albania, Blue Eye este un loc pe care nu ar trebui să-l ratezi, mai ales dacă iubești natura și liniștea.

Istoria fascinantă din Parcul Național Butrint

La câțiva kilometri de Blue Eye, se află un alt loc fascinant – Parcul Național Butrint. Acesta nu este doar un parc național, ci și un sit arheologic de mare importanță, cu o istorie care se întinde pe mii de ani. Când am ajuns la Butrint, am simțit imediat atmosfera încărcată de istorie și mister.

Butrint este un oraș antic, parte din patrimoniul mondial UNESCO, unde se pot vedea rămășițele unor civilizații antice care au lăsat urme adânci. Am explorat ruinele, de la amfiteatrul roman la templele și clădirile grecești, fiecare structură având propria poveste. Plimbându-mă prin acest sit, mi-am imaginat cum ar fi fost viața aici în vremurile de glorie ale acestui oraș antic.

Pe lângă partea arheologică, parcul oferă și o priveliște spectaculoasă asupra lagunei Butrint și a mării Ionice. Natura înconjurătoare, combinată cu ruinele istorice, creează o atmosferă unică. Deși am petrecut câteva ore explorând acest loc, am simțit că aș putea petrece zile întregi aici, descoperind fiecare detaliu și bucățică de istorie.

Vizitarea Albaniei și, în special, a locurilor precum Blue Eye și Parcul Național Butrint, m-a făcut să realizez cât de multe comori ascunse are această țară. Deși Albania nu este încă o destinație turistică foarte populară, locuri precum acestea merită cu siguranță să fie descoperite. Dacă ești iubitor de natură, istorie și aventură, cu siguranță vei aprecia frumusețea naturală a Blue Eye și bogăția istorică a Parcului Național Butrint. Albania este o destinație plină de contraste, iar aceste două locuri sunt doar o mică parte din tot ceea ce are de oferit.

O țară pe care trebuie să o vizitezi

La finalul călătoriei mele, am realizat că Albania este o țară care merită cu adevărat vizitată. Dincolo de prejudecățile inițiale, am descoperit o destinație sigură, primitoare și surprinzător de accesibilă. Fie că vrei să explorezi orașele pline de istorie, să te relaxezi pe plajele de vis sau să descoperi munții sălbatici și satele tradiționale, Albania are câte ceva pentru fiecare.

Dacă ești în căutarea unei destinații de vacanță care să ofere experiențe autentice, peisaje spectaculoase și prețuri accesibile, atunci Albania ar trebui să fie pe lista ta de călătorii. Nu vei regreta!

Perioada ideală de a vizita Albania

Perioada ideală pentru a vizita Albania depinde de ceea ce vrei să faci acolo. Fie că preferi să explorezi orașe istorice, să te relaxezi pe plajă sau să te aventurezi în munți, Albania oferă ceva unic în fiecare sezon. Iată câteva sugestii:

Primăvara (aprilie – iunie)

Dacă îți dorești să explorezi orașe precum Tirana, Berat sau Gjirokastër, primăvara este una dintre cele mai bune perioade. Temperaturile sunt plăcute, în jur de 15-25°C, și natura este înflorită. Este, de asemenea, o perioadă excelentă pentru drumeții în munți, fără a fi prea cald. În plus, fiind înainte de sezonul turistic de vârf, prețurile la cazare și biletele de avion sunt mai accesibile, iar atracțiile nu sunt aglomerate.

Vara (iulie – august)

Pentru o vacanță la mare, vara este, fără îndoială, perioada ideală. Dacă vrei să te relaxezi pe plajele din Ksamil, Sarande sau Vlora, atunci lunile iulie și august sunt perfecte. Temperaturile pot ajunge și la 30-35°C, dar briza de pe litoral face căldura mai suportabilă. În această perioadă, Albania este o destinație populară pentru turiști, dar rămâne mai puțin aglomerată și mult mai ieftină comparativ cu alte destinații din Marea Mediterană.

Toamna (septembrie – octombrie)

Toamna este, de asemenea, o perioadă excelentă pentru a vizita Albania. Temperaturile rămân calde, în jur de 20-28°C, și marea este încă suficient de caldă pentru înot. În plus, majoritatea turiștilor de vară pleacă, așa că vei găsi plajele mai puțin aglomerate. Orașele și regiunile montane sunt de asemenea superbe, cu peisaje de toamnă și o atmosferă relaxată.

Iarna (noiembrie – martie)

Iarna în Albania este mai liniștită și mai puțin atractivă pentru turiștii de plajă, dar este o perioadă bună pentru a explora orașele și pentru a te bucura de prețuri foarte mici la cazare. În zonele de munte, cum ar fi Parcul Național Theth, poți face drumeții în peisaje înzăpezite sau chiar schia în stațiuni precum Dardha. Temperaturile sunt mai scăzute, în special în nord, dar rămân moderate în sud.

Perioada ideală pentru a vizita Albania depinde de preferințele tale, dar, în general, lunile mai-iunie și septembrie-octombrie sunt perfecte pentru a evita aglomerația și temperaturile extreme, oferindu-ți totodată o experiență completă, fie că explorezi orașele sau te relaxezi la malul mării.