Dănut Lupu a rupt tăcerea după ce a fost la închisoare: ”Nici femeia de serviciu de la Dinamo nu a venit să mă vadă”

Dănuț Lupu a fost eliberat din închisoare și a vorbit pentru prima dată despre perioada petrecută în spatele gratiilor, după ce a fost prins conducând fără permis. Acesta a dezvăluit cine l-a vizitat la penitenciar și i-a atacat pe conducătorii de la CS Dinamo.

Fostul mare fotbalist Dănuț Lupu a fost condamnat în toamna lui 2023 la 7 luni şi 10 zile de închisoare cu executare, dar după șase luni a fost eliberat condiționat. El a dezvăluit cum au decurs lucrurile în spatele gratiilor și cine l-a vizitat în acea perioadă.

Dănut Lupu a mărturisit că atunci când a primit decizia instanței s-a gândit foarte serios să nu se predea și să plece din țară, mai ales că se afla în străinătate. Fostul jucător era angajat la CS Dinamo în momentul în care a fost condamnat și s-a arătat dezamăgit că nimeni de la clubul din Ștefan cel Mare nu l-a vizitat și nici nu l-a sunat. De asemenea, a spus și cine a fost să-l vadă la penitenciar.

Ionuț Popa, președintele CS Dinamo, l-a pus la punct pe Dănuț Lupu, după acuzațiile fostului jucător la adresa conducătorilor clubului. Mai mult, acesta a subliniat că nu se pune problema că fostul internațional să mai lucreze pentru trupa alb-roșie și a explicat de ce nu l-a căutat în perioada în care s-a aflat în închisoare.

”Eu am discutat cu el și i-am explicat de ce nu am trecut pe la el. Am vorbit cu el după ce a ieșit el din pușcărie și mi-a spus acest lucru. Nu am dorit să merg la el, deoarece nu am dorit să îl pun într-o situație stânjenitoare pentru el. Eu știu mulți oameni care practic nu doresc să te lase să te duci la ei la pușcărie ca să îi vezi în ipostaza respectivă.