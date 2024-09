Dacia începe, de la 1 octombrie, concedierile „avantajoase” și oferă celor care pleacă de bunăvoie până la 195.000 de lei

În contextul unei reorganizări interne, Dacia va lansa, începând cu 1 octombrie 2024, un amplu program de concedieri voluntare. Programul, descris ca fiind „avantajos”, oferă angajaților care decid să plece de bunăvoie pachete compensatorii substanțiale, ce variază în funcție de vechimea în fabrică. Această măsură vine pe fondul modernizării proceselor de producție și al unei scăderi prognozate a volumului de lucru, determinată de introducerea unor noi modele și tehnologii de automatizare.

Pachete compensatorii atractive pentru angajații cu vechime

Conform unui document intern consultat de Profit.ro, programul de plecări voluntare se adresează tuturor angajaților care doresc să își înceteze activitatea în cadrul companiei, oferindu-le compensații financiare în funcție de durata serviciului lor la Dacia. Cei care au lucrat mai puțin de doi ani vor primi 22.000 de lei, în timp ce angajații cu vechime între 2 și 4 ani vor beneficia de 55.000 de lei. Pentru cei care au lucrat între 4 și 8 ani, pachetul compensatoriu se ridică la 98.000 de lei, iar pentru cei cu o vechime între 8 și 12 ani, suma va fi de 120.000 de lei. Categoriile cele mai bine recompensate vor fi cele ale angajaților cu o experiență între 12 și 16 ani, care vor primi 150.000 de lei, și a celor cu peste 16 ani vechime, care vor beneficia de 185.000 de lei.

Există și cazuri speciale, cum ar fi angajații care au suferit accidente de muncă sau sunt înregistrați cu boli profesionale, aceștia urmând să primească 210.000 de lei, indiferent de vechime. De asemenea, angajații cu recomandări medicale de schimbare a locului de muncă vor primi o sumă de 195.000 de lei.

Motivele din spatele reorganizării

Decizia de a oferi aceste pachete compensatorii vine în contextul unor modificări majore în activitatea Dacia. Uzina din Mioveni a încetat producția modelului Jogger, care a fost mutată în Maroc, în timp ce noul model Bigster urmează să fie produs în România, dar cu volume reduse în primul an. În plus, două noi modele vor intra în fabricație abia în 2026.

În paralel, Dacia a continuat să-și modernizeze procesul de producție, implementând automatizări și robotizări care reduc necesitatea unei forțe de muncă atât de numeroase. Această tranziție către o producție mai eficientă face ca anumite secții să devină redundantă, motiv pentru care compania a recomandat înscrierea în programul de plecări voluntare.

România, deși are o industrie auto dezvoltată, se confruntă cu o productivitate scăzută în raport cu alte țări din Uniunea Europeană. Conform statisticilor ACEA, uzinele auto din România produc în medie 3,2 vehicule pe angajat anual, sub media europeană de 5,4 vehicule. Cu 160.000 de angajați în industria auto, România are una dintre cele mai mari proporții de lucrători în acest sector din UE, ceea ce impune o reorganizare pentru a crește eficiența.

Beneficii suplimentare pentru angajații care pleacă

Pe lângă compensațiile financiare, Dacia oferă angajaților care optează pentru plecările voluntare posibilitatea de a achiziționa mașini Dacia, Renault sau Nissan la prețuri reduse, conform contractului colectiv de muncă. Această oportunitate poate reprezenta un avantaj suplimentar pentru cei care decid să profite de pachetele oferite în cadrul programului de concedieri voluntare.

Deși nu există o țintă clară privind numărul de angajați care ar trebui să plece, este evident că Dacia își ajustează forța de muncă pentru a se alinia la noile cerințe tehnologice și la modificările de producție. Astfel, reorganizarea companiei reflectă un pas necesar pentru menținerea competitivității pe piața auto internațională, în contextul unui sector aflat în continuă schimbare.