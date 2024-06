Cele mai mari 5 regrete pe care oamenii le au înainte de a muri, multe nu sunt conștientizate „până la sfârșit”

La sfârșitul vieții, oamenii tind să reflecteze asupra lucrurilor pe care ar fi dorit să le facă diferit. Mulți își doresc să fi exprimat mai multă dragoste și iertare și folosesc ultimele lor cuvinte pentru a-și arăta aprecierea față de persoanele din viața lor, a spus oncologul Siddhartha Mukherjee în timpul unui discurs de început la Universitatea din Pennsylvania, notează cei de la CNBS.

Alții regretă că nu au făcut destul pentru ei înșiși, conform lui Bronnie Ware, autoarea cărții „The Top Five Regrets of the Dying” din 2011 și fost lucrător în îngrijirea paliativă. Ware a petrecut opt ani oferind ajutor persoanelor care se luptau cu boli grave, multe dintre acestea fiind fatale.

Lecțiile de pe patul de moarte

Bronnie Ware a fost atentă la sentimentele de vinovăție și remușcare exprimate de oameni pe patul de moarte și a crezut că există o „mare lecție” pe care oamenii o pot învăța din aceste regrete, a declarat ea în cadrul emisiunii radio britanice „The Chris Evans Breakfast Show”. Cartea ei detaliază cele cinci fraze pe care le-a auzit cel mai frecvent:

Mi-aș fi dorit să am curajul să trăiesc o viață adevărată pentru mine, nu viața pe care alții o așteptau de la mine. Mi-aș fi dorit să nu fi muncit atât de mult. Mi-aș fi dorit să am curajul să-mi exprim sentimentele. Mi-aș fi dorit să fi rămas în contact cu prietenii mei. Mi-aș fi dorit să-mi fi permis să fiu mai fericit.

Primul regret este cel pe care l-a auzit cel mai des.

„Când oamenii își dau seama că viața lor este aproape de sfârșit și privesc înapoi clar asupra ei, este ușor de văzut câte vise au rămas neîmplinite”, a scris Ware într-o postare pe blog. „Majoritatea oamenilor nu și-au onorat nici măcar jumătate din visele lor și au trebuit să moară știind că a fost din cauza alegerilor pe care le-au făcut sau nu le-au făcut.”

Regrete legate de muncă și relații

Mulți oameni aleg o carieră sau un loc de muncă pentru că părinții lor își doresc asta. Poate că și-au sacrificat visele de a călători în lume pentru a rămâne aproape de cei dragi. Salvați-vă de o viață de remușcări punând interesele și fericirea voastră pe primul loc atunci când luați decizii, a sfătuit Ware.

În ceea ce privește regretul de a munci prea mult, 78% dintre angajații din SUA își lasă zilele de vacanță nefolosite și se supraîncărcă pentru a avansa profesional, conform unui sondaj Harris recent, care a implicat 1.170 de lucrători americani.

Prioritizarea muncii deasupra tuturor celorlalte face ca gestionarea sănătății mentale și a relațiilor să fie mai dificilă. Bill Gates, co-fondatorul miliardar al Microsoft, a învățat această lecție pe calea grea, a spus el în timpul unui discurs de început la Universitatea Northern Arizona anul trecut.

„Când eram de vârsta voastră, nu credeam în vacanțe. Nu credeam în weekenduri. Nu credeam că oamenii cu care lucram ar trebui să le aibă nici ei,” a spus Gates, adăugând că nu a realizat „că există mai mult în viață decât munca” până nu a devenit tată.

„Nu așteptați atât de mult timp ca mine pentru a învăța această lecție,” a spus el. „Luați-vă timp pentru a vă îngriji relațiile. Sărbătoriți-vă succesele. Și recuperați-vă după pierderi. Luați o pauză când aveți nevoie. Și fiți îngăduitori cu cei din jurul vostru când au nevoie, de asemenea.”

Fericirea și alegerile personale

Investirea timpului și atenției în prietenii și familie, punerea intereselor personale pe primul loc și rămânerea autentică față de sine joacă un rol esențial în fericirea și satisfacția generală în viață, conform lui Ware.

Majoritatea oamenilor nu realizează acest lucru decât când este prea târziu, a scris ea în postarea pe blog.

„Mulți nu au realizat până la sfârșit că fericirea este o alegere. Au rămas blocați în tipare și obiceiuri vechi. Așa-zisa ‘confortabilitate’ a familiarului s-a revărsat în emoțiile lor… Când, în adâncul sufletului, tânjeau să râdă cu adevărat și să aibă iarăși veselie în viața lor,” a scris ea.

„Viața este o alegere,” a adăugat Ware. „Este VIAȚA TA. Alege conștient, alege înțelept, alege onest. Alege fericirea.”