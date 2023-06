Ce se întâmplă cu 72 de ore înainte să mori: bizarele întâmplări, concluziile cercetătorilor

Moartea este un subiect sensibil, însă, până la urmă, o consecință naturală a vieții. Ne naștem, trăim și apoi, când ne vine timpul, plecăm de pe această lume în liniște absolută sau în aplauzele celor care ne-au cunoscut, apreciat și chiar iubit.

Evident, există fel de fel de teorii cu privire la moarte și la eventualitatea unei „vieți” ulterioare. Fie că vorbim despre scrierile religioase sau despre poveștile de la colțul blocului, concluzia este aceeași: omului îi este frică de moarte, dar mai ales de necunoscut.

Care va fi ultima zi petrecută pe Pământ? În ce lună se va întâmpla, în ce zi a săptămânii? Nu putem ști. Totuși, există ipoteze potrivit cărora moartea poate fi anticipată cu 72 de ore înainte, susțin anumiți cercetători.

Ce se întâmplă cu 72 de ore înainte să mori, conform anumitor studii

În folclor există o sumedenie de relatări potrivit cărora oamenii experimentează evenimente ciudate înainte să moară. Fie că își văd rudele decedate, ori imagini care, în realitate, nu își au rostul.

Ceea ce, până acum, am fi putut interpreta ca pură imaginație dezvoltată la nivel local, în funcție de fiecare comunitate în parte, se pare că a devenit un fapt susținut de anumiți cercetători și nu numai.

Patricia Pearson, jurnalistă pasionată de fenomene paranormale, a petrecut cinci ani alături de oameni de se aflau pe patul de moarte, strângând mărturiile acestora.

Ea a coletat informațiile în cartea numită Opening Heaven’s Door: Investigating Stories of Life, Death, and What Comes After, unde a povestit în detaliu care sunt etapele morții, totul începând cu 72 de ore înainte de eveniment.

S-a simțit motivată de decesul tatălui și a surorii sale

Jurnalista s-a simțit motivată să pornească acest studiu după ce și-a pierdut tatăl și sora la intervale scurte de timp, așa că aceste două tragedii au marcat-o teribil și au impulsionat-o să-și înceapă investigația.

În acest fel, ea descoperit că cei care se află în pragul morții știu exact unde se vor duce, dar și când vor ajunge acolo. Oamenii aflați în pragul morții începeau să vorbească despre o călătorie spre lumină. înainte cu 72 de ore să moară.

„Când sora mea era pe moarte din cauza cancerului la sân, a spus, parcă frustrată: „nu ştiu cum să plec”, apoi a pomenit că ar avea nevoie să fie ajutată la zbor”, a povestit jurnalista.

A mers chiar și mai departe de atât și a întrebat- pe asistenta unui bărbat muribund anumite amănunte.

„A înţeles soţia mea tot ce trebuie în legătură cu paşaportul şi biletul de călătorie?”, ar fi spus el.

Asistenta a povestit că muribunzii văd moartea ca pe o călătorie, nu ca pe o destinație neaparat. S-a crezut că aceștia reacționează în acest fel din cauza medicamentației la care sunt supuși, dar se pare că nu este întocmai adevărat.

Așa cum spuneam anterior, mulți au susținut că, înainte de moarte, văd persoane decedate, dintre cele dragi lor.