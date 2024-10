Cele mai bune filme și seriale de groază de urmărit pe Netflix de Halloween: Producții noi, perfecte pentru Netflix and Chills

Dacă ești în căutarea unui mod captivant de a sărbători Halloween-ul din confortul casei, Netflix îți oferă o selecție impresionantă de filme și seriale horror care îți vor da fiori pe șira spinării. Fie că preferi suspansul psihologic, poveștile cu creaturi supranaturale sau thrillerele bazate pe fapte reale, acest sezon aduce o mulțime de opțiuni pentru toți fanii genului horror.

Noutăți înfricoșătoare pe Netflix

Printre cele mai așteptate titluri ale acestui sezon se numără The Platform 2 (Platforma 2), un thriller distopic care ne aruncă din nou în coșmarul unui sistem opresiv de supraviețuire. Continuarea filmului original promite și mai multă tensiune și suspans, explorând dilemele morale ale personajelor. Pentru cei care preferă o poveste plasată într-un cadru istoric, Gyeongseong Creature (Creatura din Gyeongseong) te va purta în Coreea de Sud, unde personajele se luptă cu forțe supranaturale într-o atmosferă încărcată de mister și frică.

O altă premieră captivantă este The Last Night at Tremore Beach (Ultima Noapte în Tremor), care urmărește un muzician care, după un accident în timpul unei furtuni, începe să descopere secrete întunecate despre vecinii săi. Miniseria promite să te țină cu sufletul la gură până la final, fiind ideală pentru o noapte de Halloween plină de adrenalină.

Thrillere și animații pentru toate gusturile

Netflix nu se limitează doar la producții pline de groază și sânge. Woman of the Hour (Femeia Momentului), regizat de Anna Kendrick, este un thriller inspirat din viața criminalului Rodney Alcala, oferind o perspectivă unică asupra evenimentelor din viața acestuia. Filmul explorează cum acesta a reușit să participe într-un show de televiziune în timp ce comitea crime oribile, creând un contrast captivant între fațada sa publică și viața sa secretă.

Pentru cei care caută o poveste mai ușoară și potrivită pentru întreaga familie, The Bad Guys: Haunted Heist (Băieții Răi: Jaf Bântuit) este o opțiune excelentă. Acest film de animație urmărește o echipă de hoți care se aventurează într-un conac bântuit în căutarea unei amulete misterioase. Povestea plină de acțiune și umor va captiva atât pe cei mici, cât și pe cei mari.

Fie că ești fan al horror-ului intens sau preferi o poveste mai relaxată, Halloween-ul din acest an vine cu o varietate impresionantă de filme și seriale pe Netflix. De la producții precum Hellbound 2 sau It’s What’s Inside la filme pentru întreaga familie ca Mighty Monsterwheelies, există ceva pentru fiecare gust. Așadar, pregătește popcornul, închide luminile și bucură-te de un Halloween plin de frisoane!