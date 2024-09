Ce riști dacă împrumuți mașina altei persoane: Atenție la consecințe!

Împrumutul mașinii personale poate părea un gest banal, dar acesta poate avea consecințe legale serioase. Atunci când oferi vehiculul tău altei persoane, trebuie să fii conștient de riscurile la care te expui. În funcție de comportamentul celui care conduce mașina, și tu, ca proprietar, poți fi tras la răspundere în fața legii.

Ce se poate întâmpla dacă împrumuți mașina

În mod normal, nu este ilegal să împrumuți mașina personală unei persoane care deține un permis de conducere valabil și nu a consumat alcool sau droguri. Totuși, există anumite situații în care responsabilitatea pentru eventualele abateri rutiere poate fi extinsă și asupra proprietarului.

De exemplu, dacă persoana căreia i-ai împrumutat mașina încalcă anumite reguli de circulație, precum depășirea limitei de viteză, nerespectarea semnalelor polițistului sau trecerea pe roșu, șoferul este cel care va fi sancționat. În aceste cazuri, responsabilitatea este clară și cade exclusiv pe umerii celui aflat la volan.

Totuși, există situații în care proprietarul mașinii poate fi tras la răspundere. Dacă vehiculul tău circulă fără rovinietă valabilă sau fără asigurarea auto obligatorie, răspunderea revine în totalitate proprietarului, indiferent cine se află la volan. Excepția de la această regulă o constituie cazurile în care mașina a fost furată sau luată fără acordul tău. În astfel de situații, este necesar să depui imediat o plângere la poliție pentru a evita consecințele legale.

Răspunderea comună: ce riști dacă împrumuți mașina unei persoane neautorizate

Există și cazuri în care atât șoferul, cât și proprietarul vehiculului pot fi sancționați. Conform legislației în vigoare, dacă împrumuți mașina unei persoane care nu are permis de conducere valabil, are permisul suspendat, expirat sau anulat, sau dacă aceasta este sub influența alcoolului (cu o concentrație de peste 0,80 grame/l alcool pur în sânge) sau a substanțelor psihoactive, vei fi considerat co-responsabil.

În astfel de situații, consecințele sunt extrem de grave. Șoferii prinși de poliție conducând fără permis valabil riscă până la 5 ani de închisoare, iar aceeași pedeapsă este aplicabilă și celor care conduc sub influența alcoolului sau a drogurilor. Proprietarii care încredințează vehiculul unei astfel de persoane riscă la rândul lor între 6 luni și 3 ani de închisoare sau o amendă penală, conform Art. 335 (3) din Codul Penal.

Concluzii: cum să te protejezi

Pentru a evita problemele legale, este esențial să fii foarte atent pe mâna cui lași mașina ta. Înainte de a împrumuta vehiculul, asigură-te că persoana respectivă are un permis de conducere valid și că nu se află sub influența alcoolului sau a drogurilor. De asemenea, verifică dacă toate documentele mașinii sunt în regulă, inclusiv rovinieta și asigurarea obligatorie.

Acordă atenție acestor detalii și informează-te despre responsabilitățile tale legale. În acest fel, vei putea evita sancțiunile severe care pot apărea în cazul în care persoana căreia i-ai încredințat mașina încalcă legea. Ignorarea acestor aspecte poate duce la consecințe legale serioase, care ar putea afecta atât libertatea ta, cât și situația financiara.