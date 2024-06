Ce a găsit în România un american aflat în vizită: A pus totul pe YouTube

În mod normal, turiștii străini se bucură de peisajele pitorești și atracțiile turistice ale României, însă un vlogger american a decis să exploreze o latură mai puțin vizibilă a acestei țări.

Simon, un vlogger de călătorii, a venit împreună cu un prieten să viziteze România și a ajuns și în Brașov, unde și-a exprimat dorința de a vedea un cartier de romi. În ciuda avertismentelor primite atât de la români, cât și de la prietenii săi, Simon a ales să exploreze această comunitate.

„Un lucru am vrut să fac cât sunt în România: să vizitez un cartier de romi. Nu am mai fost aici înainte, nu știu cât de periculos este. Din ce am vorbit cu prietenii mei de pe Instagram, cei care locuiesc aici m-au sfătuit 100% să nu fac asta. (…) După toate informațiile pe care le-am găsit, nu cred că este prea sigur să mergem singuri și mai ales nu cu o cameră de filmat. Am cercetat și pe Google”, a declarat Simon.