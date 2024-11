Black Friday 2024 la Sonos – boxe de top, soundbar-uri și căști cu reduceri substanțiale: Ace, Beam Gen 2, Sub Gen 3, Move 2 și Era 100

În perioada 8-15 noiembrie, Sonos le oferă iubitorilor de sunet de calitate ocazia de a achiziționa echipamente audio premium cu reduceri de până la 30%, în cadrul campaniei de Black Friday 2024. Cu o gamă extinsă de produse audio disponibile la prețuri speciale, Sonos aduce tehnologia de vârf în casele utilizatorilor, de la boxe și soundbar-uri până la căști performante, asigurând o experiență de audiție superioară. Ofertele sunt disponibile atât online, cât și în magazinele fizice la retaileri precum eMAG, AV Store, Altex și Media Galaxy, dar și în showroom-ul AudioMonkey din București. Indiferent dacă ești un cinefil, un audiofil sau un pasionat de petreceri, produsele Sonos sunt gândite să îți ofere un sunet imersiv și detalii audio remarcabile, potrivite pentru orice activitate.

Sonos Ace – rafinamentul unui sunet personalizat și fără compromisuri

Pentru cei care apreciază o experiență de audiție de înaltă calitate, căștile Sonos Ace sunt alegerea ideală. Acestea sunt realizate din materiale premium și dispun de funcții avansate de anulare a zgomotului, fiind proiectate să ofere un sunet clar și echilibrat. Cu funcția Audio Swap, Sonos Ace permite utilizatorilor să alterneze cu ușurință între modurile de utilizare, astfel încât să poată trece de la un sunet surround perfect pentru filme la unul optimizat pentru muzică sau apeluri telefonice. În plus, modurile Active Noise Cancellation (ANC) și Aware le permit utilizatorilor fie să elimine complet zgomotul de fundal, fie să fie atenți la sunetele ambientale, în funcție de context. Aceasta face din Sonos Ace o alegere excelentă pentru cei care caută versatilitate și confort, fie că sunt acasă, în birou sau pe drum.

Sunet imersiv pentru vizionări cinematografice și jocuri

Pentru o experiență cinematografică autentică, soundbar-urile Sonos sunt concepute să aducă sunetul surround de înaltă calitate în orice cameră. Modelul Sonos Arc, compatibil Dolby Atmos, redă fiecare detaliu audio cu o profunzime remarcabilă, transformând vizionarea filmelor într-o experiență captivantă. Utilizatorii pot adăuga soundbar-ului Arc un subwoofer SUB Gen 3, care elimină vibrațiile nedorite și oferă un bass echilibrat, aducând astfel claritate și forță sunetului redat. Pentru cei care preferă o configurație mai compactă, Beam Gen 2 este o alternativă ideală. Acest soundbar suportă de asemenea Dolby Atmos și este capabil să ofere un sunet amplu și profund, fiind perfect pentru sesiunile de binge-watching sau pentru seară de filme. De asemenea, utilizatorii pot adăuga la acest sistem un Sub Mini pentru a completa experiența cu un bass mai puternic și pentru a obține o senzație mai realistă de imersiune.

Boxele Sonos – calitate audio remarcabilă, oriunde ai fi

Pentru cei care își doresc un sistem audio versatil, boxele din gama Era oferă soluții audio excelente pentru orice situație. Era 300 este special creată pentru a reda sunet surround, transformând orice încăpere într-un spațiu cu o acustică tridimensională. Ideală pentru cinefili și melomani, această boxă poate fi plasată strategic pentru a crea o atmosferă asemănătoare unei săli de concerte. Boxa Era 100, de dimensiuni mai compacte, este o opțiune potrivită pentru utilizare zilnică și poate fi asociată cu o altă boxă Era 100 pentru o experiență stereo completă, fie pentru muzică, fie pentru un sistem surround simplu și eficient.

Pentru cei care adoră să călătorească, Sonos Move 2 este un companion ideal, oferind sunet puternic și de calitate în orice mediu. Fiind rezistentă la apă și praf, Move 2 poate fi utilizată atât la piscină, cât și în drumetii sau alte activități în aer liber. Autonomia sa impresionantă o face o alegere excelentă pentru petreceri în aer liber sau escapade de weekend, permițând utilizatorilor să se bucure de muzică fără întreruperi. În plus, cu Move 2, utilizatorii pot conecta mai multe boxe în rețea prin Wi-Fi pentru a amplifica sunetul, creând o experiență de audiție colectivă în orice loc.

Sonos Five – mixul perfect între modern și nostalgic

Sonos Five este soluția ideală pentru cei care apreciază calitatea sunetului unui difuzor inteligent, dar și senzația nostalgică a unui disc de vinil. Această boxă inteligentă se conectează ușor la un pickup pentru redarea discurilor, oferind o calitate audio excepțională. Sonos Five permite astfel o experiență de audiție unică, perfectă pentru melomanii care vor să îmbine modernitatea cu tradiția. Cu un design elegant și opțiuni de conectivitate versatilă, Sonos Five se adaptează perfect într-o locuință modernă, permițând utilizatorilor să redescopere farmecul vinilului, completat de claritatea unui sistem audio modern.

Echipamente audio interconectate și personalizabile

Un avantaj major al produselor Sonos este posibilitatea de a crea un ecosistem audio interconectat în întreaga locuință. Cu ajutorul conectivității Wi-Fi, utilizatorii pot integra cu ușurință boxele, soundbar-urile și căștile Sonos într-un sistem unitar, permițând redarea simultană a sunetului în mai multe camere. Această funcționalitate este ideală pentru evenimentele de familie sau petrecerile cu prietenii, asigurând un sunet de calitate uniform în toate încăperile. În plus, configurarea și controlul sistemului se realizează cu ușurință prin aplicația Sonos, oferind utilizatorilor libertatea de a ajusta setările și de a schimba melodiile sau volumul cu doar câteva atingeri.

Reducerile de Black Friday 2024 la Sonos oferă oportunitatea ideală de a investi în echipamente audio premium, fie că dorești să îmbunătățești experiența de vizionare, să te bucuri de o audiție muzicală superioară sau să aduci un plus de divertisment în locuința ta. Campania de reduceri cuprinde o gamă largă de produse, de la căști performante și soundbar-uri compatibile Dolby Atmos, până la boxe portabile și boxe surround, toate la prețuri accesibile. Tot ce trebuie să faci este să îți alegi produsele preferate și să profiți de această ocazie pentru a crea un sistem audio Sonos adaptat nevoilor tale, bucurându-te de sunetul de excepție într-o atmosferă plăcută și relaxantă.