Avertismentul de pe Wall Street, oamenii nu-și mai permit plata ratelor, întârzie achitarea creditelor. Ce urmează pentru cea mai puternică economie

Situația economică din SUA începe să ridice semne de întrebare, mai ales pe Wall Street, unde directorii companiilor financiare și băncilor au lansat avertismente cu privire la incapacitatea tot mai mare a americanilor de a-și plăti ratele și creditele. Cu o economie afectată de creșterea continuă a dobânzilor și de majorarea prețurilor la bunurile de consum, mulți americani, în special cei cu venituri mici, se confruntă cu dificultăți financiare semnificative.

Creșterea ratelor la credite și impactul asupra americanilor cu venituri mici

Creșterea costului vieții, în paralel cu majorarea ratelor dobânzilor, a pus o presiune imensă asupra bugetelor multor americani. Unul dintre principalele semne ale crizei financiare cu care se confruntă mulți locuitori din SUA este dificultatea acestora de a-și achita datoriile, în special cele acumulate pe cardurile de credit. Potrivit Federal Reserve Bank of New York, în ultimul an, aproximativ 9,1% din soldurile cardurilor de credit au intrat în incapacitate de plată, ceea ce reprezintă cea mai mare rată din ultimul deceniu.

În luna mai 2024, rata medie a dobânzii pentru cardurile de credit a atins 21,51%, în creștere față de 15% în 2019, conform datelor furnizate de Rezerva Federală a SUA. Această majorare semnificativă a dobânzii face și mai dificilă gestionarea datoriilor, mai ales pentru cei din jumătatea inferioară a spectrului de venituri.

Avertismentele bancherilor și scăderea consumului

La conferința Barclays, liderii companiilor financiare și ai băncilor și-au exprimat îngrijorările cu privire la tendințele economice recente. Mark Mason, directorul financiar al Citigroup, a declarat că banca sa a observat o creștere a numărului de restanțe și o creștere a soldurilor pe cardurile de credit. Acesta a subliniat că, în cazul în care există o creștere a cheltuielilor, ea este determinată în principal de clienții înstăriți, în timp ce persoanele cu venituri mai mici sunt tot mai reticente în a face achiziții noi.

JPMorgan Chase și Discover Financial Services au observat de asemenea o reducere semnificativă a cheltuielilor din partea consumatorilor cu venituri reduse. Acest lucru este o dovadă clară că mulți dintre aceștia resimt presiunea financiară și fac eforturi pentru a menține sub control datoriile pe care le au deja.

Ce înseamnă acest lucru pentru economia SUA?

Creșterea numărului de întârzieri în plata ratelor și restanțelor indică o vulnerabilitate tot mai mare în economia SUA. Companii precum Bread Financial, care oferă credite mai ales persoanelor cu venituri reduse, au confirmat că se așteaptă la rate ridicate de debitare până la sfârșitul anului 2024. Synchrony Financial a raportat și ea o creștere a ratelor de neplată comparativ cu perioada pre-pandemie.

Aceste rate de debitare reflectă sumele pe care instituțiile de creditare le șterg din bilanțuri, considerând că nu mai pot recupera datoriile de la debitorii aflați în incapacitate de plată. În acest context, Moshe Orenbuch, analist la TD Cowen, subliniază că, odată ce debitorii rămân în urmă cu plățile, devine din ce în ce mai dificil să-și revină, în special într-un mediu economic atât de provocator.

Îngrijorările exprimate de directorii băncilor și de Wall Street reflectă o realitate economică tot mai tensionată. Creșterea datoriilor, dificultățile în plata ratelor și creșterea continuă a prețurilor amenință stabilitatea financiară a unei mari părți din populația SUA, în special a celor cu venituri mici. Dacă această tendință va continua, economia americană, considerată cea mai puternică din lume, ar putea intra într-o fază de recesiune