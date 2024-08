Creaturile care se află sub picioarele a milioane de oameni amenință să invadeze New York-ul: Misterul apariției unei specii invazive de furnică, originară din Europa

În inima agitată a New York-ului, sub picioarele a milioane de locuitori, o specie de furnică cu origini europene a început să își facă simțită prezența. Aceasta furnică, cunoscută acum sub numele de „ManhattAnt”, a fost identificată pentru prima dată în 2011, surprinzând comunitatea științifică datorită abilității sale de a se adapta rapid la mediul urban. Originară din Europa Centrală, furnica Lasius emarginatus a devenit a doua cea mai comună specie de furnică din zonă, detronând alți locuitori de multă vreme ai orașului, scrie CNN.

O invazie neașteptată

Specia nu a fost detectată în studiile anterioare realizate în New York, sugerând că a sosit pe continentul nord-american în ultimii zece ani. În acest timp, furnica a reușit să se extindă la o rată de aproximativ doi kilometri pe an, ajungând să fie prezentă și în Long Island și diverse orașe din New Jersey. Potrivit cercetătorilor, climatul european al acestei furnici sugerează că invazia sa ar putea să continue în zone precum Maine în nord sau Georgia în sud.

„Într-un deceniu, această specie a preluat controlul în Manhattan,” a explicat Clint Penick, profesor asistent de entomologie la Universitatea Auburn și autorul principal al studiului.

Misterul furnicii ManhattAnt

Furnicile au fost observate pentru prima dată în timpul unui studiu asupra faunei din New York. Oamenii de știință au fost surprinși să descopere că furnica cu cap negru și torace roșu nu seamănă cu nicio specie cunoscută în America de Nord. Acum, cercetătorii au confirmat, prin teste ADN, că specia provine din Europa, mai exact din regiuni mai naturale din Europa Centrală.

Pentru a ajunge în New York, cercetătorii suspectează că furnicile au fost aduse accidental de oameni, fie în pământul plantelor transportate, fie în containerele de marfă. Odată ajunse aici, furnicile s-au adaptat rapid, exploatând resursele disponibile în mediul urban, cum ar fi un lichid dulce numit „roua de miere”, secretat de afide și alte insecte care trăiesc în copaci. Acesta le-a oferit un avantaj semnificativ față de alte specii de furnici din oraș.

Impactul asupra ecosistemului

Deși furnicile ManhattAnt nu sunt periculoase pentru oameni, ele pot deveni o problemă atunci când ajung în apartamentele din oraș. În plus, există îngrijorări că invazia lor ar putea afecta ecosistemele locale, concurând cu alte specii native pentru resurse și locuri de cuibărit. „Aceste furnici ar putea perturba ecosistemele, mai ales dacă înlocuiesc specii care joacă un rol important în mediu,” avertizează Corrie Moreau, profesor de biologie la Universitatea Cornell.

În prezent, cercetătorii speră să obțină mai multe informații despre modul în care furnicile s-au adaptat atât de bine în acest nou mediu și cât de mult s-au extins în alte zone din Statele Unite.