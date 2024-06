Această clădire din New York a fost recent votată drept cea mai bună atracție turistică din lume

New York-ul tinde să fie pe primul loc în toate domeniile, așa că atunci când ajungem în vârf, vrem să strigăm asta din toate puterile! Empire State Building, acest reper iconic al orașului New York, a fost recent clasat drept cea mai bună atracție din lume pentru prima dată, conform Tripadvisor.

Recunoașterea internațională

Empire State Building a obținut peste 60.000 de recenzii de cinci stele pe Tripadvisor, consolidându-și astfel titlul de „Cea mai faimoasă clădire din lume”. Tripadvisor a lansat recent premiile Travelers’ Choice Awards Best of the Best Things to Do pentru anul 2024, care evidențiază cele mai bine cotate atracții și experiențe din SUA și din întreaga lume, bazate pe mii de recenzii. „Recenzenții sunt impresionați de vederea panoramică de 360 de grade asupra New York-ului, unde pot identifica toate reperele lor preferate și pot vedea până la șase state în zilele senine”, se arată într-un comunicat de presă al Tripadvisor. Peste 300 de recenzii consideră vizita la Empire State Building drept o „experiență unică în viață”.

Pentru a sărbători acest titlu, luminile clădirii vor străluci în verdele Tripadvisor în această seară.

Concurența de top

Empire State Building a devansat alte atracții celebre, precum Turnul Eiffel din Paris (locul 2), Casa Anne Frank din Amsterdam (locul 3), Basilica Sagrada Familia din Barcelona (locul 4) și Peșterile Cayman Crystal din Grand Cayman (locul 5). Alte atracții mai jos pe listă includ Colosseumul din Roma, Muzeul Luvru din Paris, Grădinile din Golful Singapore, Duomo di Milano și Centrul Moscheii Mari Sheikh Zayed din Abu Dhabi. Nicio altă atracție din SUA nu a intrat în top 10 mondial.

Desigur, Empire State Building a depășit toate celelalte atracții din SUA, inclusiv Central Park și Podul Brooklyn. Aceste două alte atracții din New York City au reușit să intre în lista de top a atracțiilor din SUA pe Tripadvisor, ocupând locurile 3 și, respectiv, 8.

De ce este Empire State Building atât de special?

Empire State Building nu este doar una dintre cele mai frumoase clădiri Art Deco, multe dintre detaliile sale fiind restaurate în ultimul deceniu, ci oferă și mult mai mult decât simple priveliști ale orașului New York. Da, clădirea are celebrul Observator în aer liber de la etajul 86 și un alt observator la etajul 102, cu vedere panoramică de la podea până la tavan, care se întinde pe o distanță de până la 80 de mile în zilele senine. În plus, există un muzeu impresionant care oferă oportunități de fotografiere amuzante și prezintă istoria uimitoare a clădirii și a celor care au construit-o, precum și identitatea sa ca un simbol al culturii pop.

Recent, clădirea a primit unele adăugiri interesante. Găzduiește deseori evenimente distractive, cum ar fi proiecții de filme, și acum este și casa Starbucks Reserve Cafe, unde poți savura băuturi exclusive și gusta produse de patiserie italiene și alte gustări. Pentru o seară elegantă, restaurantul său de semnătură, STATE Grill and Bar, este o alegere excelentă.

Tripadvisor a clasat, de asemenea, cele mai bune experiențe din lume și din SUA, precum și cele mai memorabile momente de vacanță, pe care le poți consulta pe site-ul său. Empire State Building rămâne un simbol iconic și o destinație de top pentru oricine vizitează New York City, oferind experiențe de neuitat pentru turiști din întreaga lume.

New York, cunoscut și sub numele de „Orașul care nu doarme niciodată”, este unul dintre cele mai vibrante și diverse orașe din lume. Situat în statul New York, acest metropol fascinant este compus din cinci cartiere principale: Manhattan, Brooklyn, Queens, The Bronx și Staten Island. Fiecare dintre acestea are propria sa personalitate distinctă și oferă o multitudine de atracții și experiențe.

Manhattan, inima orașului, găzduiește faimoasa zonă Times Square, Wall Street, Central Park și diverse muzee de renume mondial precum Metropolitan Museum of Art. Brooklyn este renumit pentru scena sa artistică vibrantă și pentru cartierele pitorești precum Williamsburg și DUMBO. Queens este cel mai diversificat din punct de vedere etnic, oferind o paletă largă de culturi și bucătării. The Bronx, cunoscut pentru echipa sa de baseball, New York Yankees, și pentru grădina zoologică, este un loc plin de istorie și cultură. Staten Island, mai puțin urbanizat, oferă o oază de verdeață și liniște, cu parcuri extinse și plaje liniștite. În ansamblu, New York este un oraș plin de energie, unde fiecare colț spune o poveste și fiecare stradă ascunde o surpriza.